川普政府「對中鷹派」官員再添一人，史達偉出任亞太助理國務卿

（中央社）美國聯邦參議院院會通過退役空軍准將史達偉（David Stilwell）出任國務院亞太助卿職務。學者分析，新任亞太助卿到位後，相信台美關係將會更為精進；美國推動印太戰略，未來國務院應會扮演更多角色。

參議院院會13日以94票贊成、3票反對通過這項人事案，結束國務院長達近一年無人主責亞太事務的窘境。史達偉在參院外委會提名聽證會書面聲明中曾表示，中國應停止對台施壓或脅迫，並恢復與台灣民主政府對話。

我國外交部14日對此表示，史達偉熟稔亞太安全事務，期盼與他攜手合作，共同努力深化台美友好的實質夥伴關係。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社記者訪問時表示，台美關係近兩年來持續升溫，象徵在大環境上，美國強化對台關係的方向很明確。過去這段時間裡，並沒有因為亞太助卿懸缺而影響台美關係往前發展。

他說，相信未來國務院，加上美國國防部、國安會，在美國對台關係的實質執行層面，會有更多精進作為。通過任命的新任亞太助卿，熟稔亞洲事務，「相信應該會使得台美關係更為精進。」

對於未來台美關係可能的進展，黃介正表示，需要給新的亞太助卿一點時間。台美關係持續升溫之際，美國國會通過許多友台的法案，包括台灣旅行法，還有待參院通過台灣保證法，他預期未來美國行政部門會有更多具體實踐的作為。

美國聯邦眾議院5月通過《2019年台灣保證法》，再度確立對台軍售、美台貿易、台灣國際參與及雙方官員互動的原則。參院版的《台灣保證法》已於3月提出，內容與眾院版本差異不多；全案需兩院協調一致版本，再由總統川普（Donald Trump）簽署。

黃介正說，暫時不能預測台美關係在哪些部分會有突破，不過，新任亞太助卿到位後，「應該我們可以有更正向的期待。」他也強調，美國對台政策主要是因為符合美國利益的政府決策，不完全是因個人而有所改變。對美國來說，美國利益為第一，美台共同利益為其次。

另一方面，台灣智庫執行委員賴怡忠分析，史達偉就任亞太助卿後，可以預期國務院在美國推動印太戰略的角色上將更為積極。亞太助卿懸缺的這段時間，美國在印太戰略的推動上多以國防部、國安會為主，未來國務院在印太戰略有關外交的部分應該會更積極主動。

他也預期，史達偉、美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）與白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）可能形成新的鐵三角，在美國安全、政治、防衛政策上，有密切的合作。

會說中文與韓文的史達偉曾派駐美國駐北京使館擔任武官，也曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職，曾任五角大廈聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，在獲提名擔任亞太助卿前是印太司令部中國戰略研究小組主任，熟悉中國與亞洲事務。

史達偉主張「中國應恢復與台灣對話」

史達偉3月出席聯邦參議院外交委員會提名聽證會提出書面證詞談及中國，他表示，作為戰略競爭對手，中國展現長期挑戰。

他指出，美方願意持續與中國在北韓非核化、反毒品等議題上合作，促進利益，但也會在利益分歧處持續競爭。他也對中國利用機密、腐敗與強硬手段干涉境外事務並利用軍事威脅脅迫其他國家表示擔憂。

談及兩岸，史達偉指出，中國應停止對台施壓或脅迫，並恢復與台灣民主政府對話。

未來他將致力向中國展示以更好的方式實現民族復興目標，包括尊重人權、宗教自由與其他國家的主權，同時堅持雙邊關係的公平與互惠。美方依據台灣關係法與美中三公報，希望能以台海兩岸人民都能接受的方式和平解決分歧。

會說中文與韓文的史達偉曾派駐美國駐北京使館擔任武官，也曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職，曾任五角大廈聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，提名亞太助卿前擔任印太司令部中國戰略研究小組主任，熟悉中國與亞洲事務。

史達偉被外界認為對中立場強硬。連同與白宮安全顧問波頓（John Bolton）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），史達偉上任後，美國國安、經濟、外交政策皆由鷹派主責。

《上報》報導，自亞太事務助理國務卿羅素（Daniel R. Russel）在2017年3月離職以後，美國總統川普政府曾在2017年提名時任代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）轉正，遭到共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）阻止，最後董雲裳於2018年7月退休。

美國參議員魯比歐在2018年2月在參議院外交委員會任命聽證會上，質詢美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳，關於國務院網站撤旗的問題時，董回應：「美國不承認代表中華民國的國旗，因為中華民國與美國沒有正式邦交。」

川普政府「對中鷹派」再添一人，學者稱對台灣有好處

《聯合新聞網》報導，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）去（2018）年曾撰文指出，史達偉對與中國競爭的戰略思想甚深，對盟友角色及台灣獨特地位也很有概念；其他官員告訴羅金，史達偉將和國安顧問波頓、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等高層一樣，對於需要應對中國崛起及反擊中方的不良行為方面，採取更為強勢的立場。

《自由時報》報導，史達偉過去對中國主張強硬，白宮公布提名案後，台灣智庫諮詢委員董立文受訪曾說，川普認為軍人具高服從性、屬強硬派等特色，此提名案符合川普「軍人從政」的用人原則，史迪威將更能忠實履行川普的亞太與中國政策。

《中央廣播電台》報導，政大名譽教授丁樹範則認為，目前可以先從川普政府裡「不喜歡中國又多一個人」的角度來看待，他說：「行政部門裡面比較同情台灣的聲音多一點，其實對台灣的確是有好處，可是就是說，當你要把這個好處變成真正具體的好處的時候，那還是要看川普。」

所謂「真正具體的好處」，丁樹範舉例指出，像是出售台灣真正想要的武器、開始洽簽自由貿易協定，以及落實《台灣旅行法》，但近幾年的友台動作，其實大部分只是來自於美國國會，能提供「真正具體的好處」是行政部門；了解這個狀態之後，丁樹範進一步分析，川普的個人影響力已大過文官系統，因此目前還看不出來新任亞太助卿會對台美關係有何正面影響。

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核稿編輯：翁世航