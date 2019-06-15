放棄引渡孟晚舟？加拿大駁回：向中國低頭很危險，將引來更多「人質綁架」

（中央社）前加拿大總理克瑞強（Jean Chrétien）建議渥太華放棄引渡華為孟晚舟案，以緩解加中緊張關係。加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）13日駁回此項提議，指向中國壓力屈服將傳達「危險訊息」。

85歲的前保守黨總理克瑞強，上週對外自告奮勇說他願意擔任加國特使，前往中國營救兩名被捕加拿大人，並化解加國農產品被拒輸往中國的經濟難題。

克瑞強同時建議加國司法部長行使法定權力，放棄將華為財務長孟晚舟引渡至美國，以示加拿大願意緩解因此案而與中國交惡的緊張關係。

不過，方慧蘭13日在華府明確表示，屈服於中國壓力「很危險」，這無疑是向中國表示：和加拿大往來，「任意拘留」手段是行得通的。

方慧蘭指出，「一旦開此先例，我們將陷入一種局面：此單一個案，將使全球所有加拿大人的處境變得更不安全。」

與此同時，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）20日將赴美國白宮會見川普（Donald Trump）總統。杜魯道將向美國重提向中國施壓、讓兩名被扣留的加人獲釋的問題，同時協調新北美自由貿易協定及早批准。

《大紀元》報導，加國新民主黨國會議員內森・卡倫（Nathan Cullen）表示，克瑞強的提議將導致更多麻煩，因為加拿大「根本無法忽視美國獨立法官發出的引渡令。如果接受克瑞強的提議，將會引來更多的對加拿大公民的『人質綁架』，使加拿大公民在海外面臨更大的風險。」

中加關係降至冰點，關鍵在是否引渡孟晚舟至美

《自由亞洲電台》報導，加拿大總理杜魯道提出願在20國峰會上與中國國家主席習近平會談的想法，但13日中國外交部嚴詞回應：「當前中加關係面臨的困難局面完全是由加方自己造成的。希望加方立即釋放孟晚舟女士，推動中加關係早日重回正軌。」這似乎暗示：除非加拿大撤除孟晚舟的引渡案，否則習近平不可能見杜魯道。

《星島日報》報導，加拿大總理辦公室承認，今（2019）年初杜魯道就曾希望與中國總理李克強電話商談以緩解兩國緊張關係，但李克強沒有理會。外交部長方慧蘭5月也提到，她曾尋求與中國外交部長王毅會面，沒有成功。前加拿大駐華大使馬大維（David Mulroney）預測，除非孟晚舟被釋放，否則目前的冰凍關係「不會有解決方案」。

《美國之音》報導，法庭文件顯示，華為首席財務官孟晚舟的引渡聽證會定於2020年1月開庭。美國以欺詐指控尋求從加拿大引渡孟晚舟。加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院6月6日再度開庭。孟晚舟的律師科爾斯（Daniel Coles）證實，引渡聽證會定於2020年1月20日開庭，預計在11月前結束。

美國引渡亞桑傑，將成孟晚舟案的範本？

《中央社》報導，美國司法部11日證實，已提出正式引渡維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）的要求。英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）表示，12日已簽署相關文件。賈維德告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「我非常高興警方終於能逮捕他，現在他正在監獄服刑，原因是違反英國法律。明（14）日法庭舉行聽審前，有一份來自美國的引渡要求，而我昨天簽署了。」

《法國國際廣播電台》報導，英國內政部表示，亞桑傑因美國提出的「臨時引渡請求」被捕，涉及「濫用電腦和未經授權披露國防信息」等犯罪行為。據消息說，中國網民關注亞桑傑引渡案，並希望通過此案了解華為副總裁兼財務總監孟晚舟，遭加拿大應美國引渡要求逮捕的庭訊程序與可能結果。

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核稿編輯：翁世航