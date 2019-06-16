魚雷炸波灣油輪，也突顯美國代理人沙烏地有多無能

阿曼灣的多起油輪遭到攻擊，其中一艘是由中油承租疏運石油腦的油輪，雖然沒有危及台灣的用油，但也讓台灣緊張了一陣子。國際政治一向是環環相扣，美國率先指責伊朗是兇手，讓波斯灣危機迅速升級，就算伊朗真正是兇手，他要挑戰的是美國代理人沙烏地阿拉伯，而不是美國總統川普（Donald Trump）。

川普的國際戰略規劃從他上任至今一直都很清楚，就是在各區域扶植代理人，由代理人來控制地區衝突與危機，優點是減少美軍直接涉入衝突喪命的機會，美軍的傷亡對總統選舉都不會是好事，另外是可以降低美軍基地與人員部屬的龐大費用。缺點是代理人不一定可靠，如果對衝突管控不當，甚至可能把美國給拖下水。中東地區美國最明確的兩個代言人，就是以色列跟沙烏地阿拉伯，最近這一連串的油輪攻擊事件，突顯的不只是伊朗的挑釁，而是沙烏地阿拉伯對控制衝突的無能。

伊朗在現階段挑釁美國絕對不會是聰明的政策，按照伊朗現在的海軍能力，射幾顆魚雷、放幾個水雷，嚇唬沒有武裝的油輪還可以，但是對上美國海軍，那絕對是雞蛋碰石頭。1987年兩伊戰爭時期，伊朗為了報復伊拉克，就曾經封鎖海峽，無差別攻擊過往油輪，引來各國抗議，結果美國派出一個航空母艦戰鬥群，一艘航母帶六艘護航驅逐艦就完全擊潰伊朗海軍。這個經驗殷鑑不遠，伊朗重蹈覆轍的機率不高，就算要攻擊也不可能大張旗鼓，以免成為國際公敵，坐實美國攻擊的藉口。

Photo Credit: 蔡又晴提供

但是攻擊依然存在，美國也確實還沒有真正派軍艦入波斯灣，那這次油輪攻擊的對象到底是誰？被攻擊的油輪牽涉多個國籍，因此不會是針對特定國家，那就是在挑釁當地的治安維持者，波斯灣的治安維持者就是沙烏地阿拉伯，川普口中的堅實盟友，美國武器的凱子買家。沙烏地阿拉伯雖然有各式各樣美國最強大先進的武器，更是美國外交的堅定盟友與支持者，但實戰能力實在不怎麼樣，對南部鄰國葉門內部叛軍屢攻不下，不但無法重建葉門政府完整統治力，還不斷被用火箭飛彈攻擊沙烏地境內的機場跟城市。

葉門叛軍是沒有空軍的，頂多有幾架無人攻擊機。沙烏地阿拉伯是用空軍F-15戰機狂轟濫炸，還加上M1戰車攻擊，打了五年多都沒有結果，沙烏地率領的多國聯軍深陷泥沼，連指揮的少將指揮官都陣亡。對個葉門都如此，如果美國真的要沙烏地阿拉伯制裁伊朗，沙烏地阿拉伯有那個能力嗎？如果美國到頭來還是需要自己派軍隊進攻伊朗，那川普的戰略等於全盤被推翻。重點不是伊朗能否被擊潰，而是擊潰後的伊朗該怎麼辦？

美國的軍力是世界第一，任何國家要跟美國對抗軍事武力，都非常困難。伊朗的軍事實力強大，但是科技戰能力不足，美國就算得不到歐洲盟國支持，要擊潰伊朗政府並不困難，問題是如何重建伊朗？避免戰亂後的伊朗變成第二個ISIS溫床，那就需要大量的駐軍，並且協助重建中央政權，有如美國當年推翻伊拉克海珊一樣，但是伊朗、伊拉克這樣的國家，內部都充滿了不同派系、宗派跟部落勢力，如果沒有美國協調，誰也不服誰，政府還沒建立，內戰就會先開打，看看美國2003年推翻海珊政權，2006年絞死海珊，到現在都已經過了16年了，美國都還無法從伊拉克撤兵。

川普對海用外兵非常謹慎，就算要攻擊伊朗，美國代理人也要能夠控制當地情勢，不然打仗容易收場難。川普近來頻頻對伊朗制裁，但是就是沒有動兵，我覺得關鍵也在這裡，沙烏地阿拉伯沒有辦法控制戰後的伊朗，光是個葉門都搞不定，還要它處理比葉門土地大三倍的伊朗，更何況伊朗是伊斯蘭教遜尼派，伊朗跟葉門還是伊斯蘭教什葉派，在宗教上是世仇，說是水火不容也不為過。

現在波斯灣跟阿曼灣不斷發生油輪攻擊，還是需要美國親自出面恫嚇，其實對沙烏地阿拉伯威信是很傷的，因為攻擊油輪的武器規模非常小，小型自殺艇、魚雷或是水雷都是科技等級很低的軍事技術，恐怖分子都可以擁有的武器能量，沙地阿拉伯卻連這樣的危機都無法解決。

對比美國在中東的另一個代理人以色列，以色列的手段跟效率就很驚人，甚至被批評非常不人道，但是對於只看結果的川普來說則是非常滿意，也難怪川普會不斷給予以色列利多。但是要信奉猶太教的以色列插手隔了個伊拉克的伊朗，恫嚇一下可以，要想有效控制那是鞭長莫及，沙烏地阿拉伯扛不起來這個責任，美國要推翻伊朗政府的機率就會非常低，頂多爆發小規模衝突。

川普的外決決策邏輯非常單線，優點就是有效率不含糊，缺點就是很容易被看出步驟。順序大概就是放話嗆聲，接著經濟制裁，然後呼喚盟邦加入，一旦沒有人呼應，再痛批沒有加入的盟邦，尋找代理人承接盟邦的責任，支持代理人不擇手段控制該區域。這個邏輯是合理的，但是要培養一個能在軍事跟政治上都能控制該地區的代理人，恐怕不是短短上任兩年多的川普，講幾句漂亮話，再賣些先進武器就能做到的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航