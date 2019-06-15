港府宣布暫緩修訂《逃犯條例》，因為台灣已表明不接受移交

（中央社）

香港行政長官林鄭月娥今（14）日宣布，港府決定暫緩修訂《逃犯條例》。對於暫緩修法原因，她說，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，因此修例迫切性已不存在。

林鄭月娥下午3時在香港政府總部召開記者會，宣布以上消息。她說，立法會將不會審議《逃犯條例》草案，港府會重新就修訂進行溝通工作，不設時限。

據官方香港電台，林鄭月娥解釋，暫緩決定是因為台灣已表明，不會接受現有修例情況下移交陳同佳，因此修例的迫切性已不存在。

不過，有媒體今天在記者會提問說，台灣官方至少在5月9日就已表明不接受以目前《逃犯條例》修訂草案的方式移交陳同佳，為何林鄭月娥卻遲至今天才宣布暫緩。

林鄭月娥回答說，台灣、國際間和香港社會過去一段時間，都對《逃犯條例》草案發表了意見，但港府不是每聽到一個意見，就大幅改變政府政策。

她表示，過去一星期看到的形勢讓人擔憂和痛心，香港社會需要回到平靜。

去（2018）年2月，港男陳同佳涉嫌在台灣殺害潘姓女友後，士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助遣送陳同佳來台受審，但一直未獲正面回應。

今（2019）年2月，香港保安局在未正式諮詢公眾的情況下，提出修訂《逃犯條例》，建議港府可採「一次性的個案方式」，處理台灣、中國和澳門移交逃犯的要求。

由於憂心北京藉此引渡政治犯或違反中共言論尺度者至中國受審，《逃犯條例》草案提出後爭議巨大，日前更爆發百萬人抗議大遊行和「反送中」示威活動。

金鐘衝突後放話不斷，北京意欲切割林鄭？

《轉角國際》報導，6月12日金鐘大鎮壓後，香港建制派議員陣營就不斷釋出「港府有意鬆動《逃犯條例》修訂」的風聲。過程中，除了多名議員、歷任高官連番上陣，呼籲「林鄭月娥應至少暫緩修例」，以緩和當前社會分裂；北京當局也發出了「送中修例是港府主動推出」的切割訊號。種種意見都暗示著：中國中央並不想要香港在6月底的G20大阪高峰會前「增壓出事」。

《中央社》報導，中國駐英大使劉曉明12日接受英國廣播公司（BBC）「新聞之夜」（Newsnight）節目主持人鄂班（Marc Urben）的專訪時說，北京從未指示香港修例，這次修法是港府自發所為。劉曉明還表示，香港修訂《逃犯條例》是為了完善法律，填補現行法律體系的漏洞。

北京高層出手介入？林鄭拒絕回應

《星島日報》報導，《逃犯條例》修訂觸發連串示威，草案在香港立法會大會會議連續三日押後開會下，尚未能恢復二讀審議，事件驚動中共高層介入。據了解，中央港澳協調小組長韓正近日親自南下深圳，並曾與林鄭會晤。在衡量各種因素後，林鄭決定推遲立法進程，令政府有足夠時間重新諮詢，向公眾作更多解說。

但對於跟韓正密會的行程，林鄭月娥在記者會上拒絕評論，根據《立場新聞》報導，被問到中央如何評價港府此次工作，林鄭形容中央在整個過程中都是「理解、信任、尊重、支持。」對於有傳主管港澳事務的國務院副總理韓正早前曾與林鄭會面，她拒絕評論。被問到暫緩決定前有否與中央溝通及中央如何評價，林鄭表示修例是由特區政府主動、自發去做，過程由特區政府主導。

Photo Credit: AP/達志影像

《逃犯條例》修法暫緩，台灣學者：港府看風向找台階

（中央社）國立成功大學兩岸與華人治理研究中心主任周志杰接受中央社記者訪問時表示，港府強行推動修法，絕對不能排除其中的北京因素。

他表示，港媒今天報導林鄭月娥昨天前往深圳與專責香港事務的中共中央政治局常委、中央港澳協調小組組長韓正會晤，也坐實了上述推論。

周志杰指出，這次宣布暫緩修法，本質上與2003年撤回基本法23條立法相似。但時隔16年，港府與北京的關係早不似當年「剛性分權」，而是「被授權與授權者」，自然不能斬釘截鐵的「撤回」草案。

基本法23條是關於香港境內有關「叛國罪、分裂國家行為、煽動顛覆國家政權罪、顛覆國家罪及竊取國家機密」等多項條文作出立法指引的條文。相關立法引起巨大爭議，2003年有50萬名港人參與七一大遊行反對立法，港府隨後撤回草案，時任特首董建華也在一年多後提前下台。

周志杰認為，港府暫緩修法，目的是「看風向」，下一步將觀察泛民派明天發起的遊行活動。倘若仍能凝聚數十萬人上街，港府有可能找個台階，自己把草案撤回。

他也提到，北京當局若真想從香港逮捕「眼中釘、肉中刺」，大有很多方式。現階段強推《逃犯條例》反而因小失大，除了讓美國在貿易戰上又多了一張牌，更可能激起台灣反中情緒。

淡江大學兩岸關係研究中心、中華港澳之友協會榮譽會長張五岳則對中央社記者表示，這次反送中行動確實是2003年以來最大的港人抗爭遊行，若港府進一步強行立法，可能引發更嚴重的流血衝突，甚至是罷工、罷課等問題。

他表示，雖然港府不可能撤回法案，但也不敢強行立法，因此，此時暫緩修法至少不會再升高對立；泛民派也應該不會再採取太激烈的抗爭手段。

張五岳也提到，這次的法案不僅引起港人不安，也引發國際社會疑慮。港府與北京當局都必須體悟出，任何政策的實行過程，沒有事先做好溝通、沒有注意社會脈動與民眾認可，這種政策的信度與效度都會打折。

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責任編輯：羅元祺

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