油輪攻擊案：英美沙烏地指伊朗幕後黑手，日本稱「不論攻擊者是誰」都譴責

6月13日發生在伊朗外海阿曼灣的油輪遇襲事件，美國與英國均指控伊朗為幕後黑手，沙烏地阿拉伯隨後也加入同一陣營。事發當時人正在伊朗、想要調停美伊衝突最後還是無功而返的日本首相安倍晉三，則是在離開伊朗當天（14）與川普通了電話，指出「不論攻擊者是誰」都予以嚴厲譴責的立場。

針對英美沙烏地阿拉伯的指控，《半島電視台》報導，伊朗外交部發言人Abbas Mousavi則是指稱美國的指控「荒腔走板，同時也令人非常擔憂且具危險性」。

英國指控伊朗涉案，伊朗為此召見英國大使

（中央社）英國政府14日指控伊朗幕後主使兩艘油輪在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲事件，伊朗外交部15日為此召見英國駐德黑蘭大使。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發表聲明說：「繼英國外交大臣發表不實言論後，伊朗外交部召見了英國駐德黑蘭大使馬凱爾（Rob Macaire）。」

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）14日發表聲明稱，倫敦當局認定，伊朗「幾乎確定」該為13日發生的油輪遇襲事件負責。韓特指出，英國一項獨立評估斷定，伊朗「幾乎可以確定」要為最近發生在阿曼灣的油輪攻擊事件負責。

法新社報導，英國外交部的聲明將13日發生的攻擊事件，歸咎於隸屬伊朗軍隊的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）。英國外交部聲明指出：「沒有其他國家或是非國家組織，能夠令人信服地為此負責。」韓特呼籲伊朗「停止所有形式破壞穩定的活動」，並表示英國將與其他國家合作，以尋求外交方式解決美國和伊朗間的僵局。

半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導說：「與伊朗外交部官員會晤期間，伊朗強烈譴責那些毫無根據指控，並抨擊英國針對阿曼灣攻擊事件的令人無法接受立場。」報導稱，英國是附和美國指控的唯一國家，伊朗要求英國大使做出解釋和澄清。

沙烏地王儲也加入對伊朗的指控

根據泛阿拉伯報紙「中東日報」15日刊出的專訪，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼指控宿敵伊朗，在波斯灣重要航道發動攻擊兩艘油輪事件，升高本地區爆發更廣泛衝突的危險。

穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）告訴「中東日報」（Asharq al-Awsat），「伊朗政權不尊重日本首相正走訪德黑蘭，以攻擊兩艘油輪來回應他的（外交）努力，而其中一艘是日本油輪。」他指的是兩艘油輪13日在阿曼灣（Gulf of Oman）遭攻擊事件。

伊朗堅決否認涉案。

沙烏地王儲又說，他將會「毫不猶豫」因應沙烏地阿拉伯王國面臨的各種威脅。這是油輪在波斯灣重要航道遇襲後，穆罕默德．沙爾曼首度針對沙烏地與伊朗緊張對峙升高發表評論。他說：「我們不希望本地區爆發戰爭，但我們將會毫不猶豫因應我國人民、主權、領土完整以及重大利益面臨的任何威脅。」

值伊朗和美國緊張對峙時，兩艘油輪13日在阿曼灣遇襲事件，導致原油價格大漲。載運高度易燃甲醇的日本油輪Kokuka Courageous號在阿曼灣發生爆炸後失火，但大火很快就被撲滅。美國與伊朗緊張對峙之際，兩艘油輪在阿曼灣駛往港口途中遇襲，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國15日呼籲列強採取果斷行動，以保障能源供給無虞。

油輪遇襲事件造成油價飛漲後，阿聯外交部長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Ali Al-Thani）敦促世界列強「保障國際航道安全與能源供給無虞」；沙烏地阿拉伯隨後也提出相同呼籲。

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美方公布疑似伊朗革命衛隊以水雷襲擊畫面

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）14日表示，歸咎於伊朗的阿曼灣油輪遇襲事件，不光是美國人的事，而是全球的事，呼籲在解決此事上能達成「國際共識」。聯合國則呼籲進行獨立調查。

美國軍方14日公布一段低畫素影像，顯示伊朗巡邏船艇從其中一艘稍早遇襲的油輪上移除「未爆的磁性吸附水雷」。美國總統川普直言，阿曼灣13日發生兩起油輪遇襲事件，「就是伊朗幹的」，伊朗政府矢口否認相關指控。

夏納翰指出，影片顯示一艘伊朗革命衛隊的巡邏艇，疑從其中一艘稍早遇襲的油輪上移除未爆水雷。對於美軍會否依中央司令部（CENTCOM）的指令下進一步向中東地區增兵，夏納翰持開放態度。他說：「我們會確保麥肯錫將軍（Frank McKenzie）和美軍中央司令部，擁有他們所需的資源與支持。」

他強調「全球15%的石油通過荷莫茲海峽（Hormuz）運送，因此如果情況惡化，我們顯然要制定應急方案，在此一國際事件上，也需要爭取更多對我們的支持」。荷莫茲海峽是阿曼灣與波斯灣之間相對狹窄的通道。

美國與伊朗緊張情勢升高，伊朗一再揚言要封鎖荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。地形狹窄的荷莫茲海峽是全球原油供給的重要海上通道。

阿聯外長阿布杜拉今天敦促各方緩和緊張情勢；阿聯正苦於制衡伊朗在中東地區的影響力。波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）秘書長札亞尼（Abdul Latif Al Zayani）也指油輪遇襲事件是對能源供給的「直接威脅」，呼籲世界強權共同保護國際海運航道安全，並追究肇事者的責任。

Photo Credit: Reuters/達志影像 美方公布的證據照片一

Photo Credit: Reuters/達志影像 美方公布的證據照片二

日方船員研判並非受到魚雷或水雷攻擊

日本首相安倍晉三14日與美國總統川普電話會談，除說明此行訪問伊朗結果，也對日本油輪遭攻擊，表達「不論攻擊者是誰」都予以嚴厲譴責的立場，並未像川普咬定就是伊朗所為。

日本企業營運的油輪在阿曼灣遇襲，船員說法與美方不同，日相安倍晉三也不像美國總統川普般咬定伊朗所為。日媒分析，攻擊發生在安倍訪伊，真相可能關乎顏面，讓政府慎重以對。

安倍12到14日訪問伊朗，希望調停美國與伊朗緊張情勢，並於13日與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）會談；約莫在會談同時，兩艘油輪在伊朗南部的戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭到攻擊。

日本每日新聞報導，日本遭受攻擊的油輪名為KOKUKA COURAGEOUS，船籍註冊在巴拿馬，由位於東京都千代田區的海運公司國華產業營運。

談到這起攻擊，船員表示，他們有看到從上方飛來的物體。國華產業表示，這艘船兩度遭到攻擊。第一次是在日本時間13日中午左右，被一個像是砲彈的物品擊中右後舷，來襲物並穿過船體進入輪機室。

艦橋上雖然有船員就前後方進行監視，但未掌握有可疑船隻接近等事前情報；被攻擊時產生的火花可能引燃發電機燃料，造成輪機室失火。船上21名船員都是菲律賓籍，在相互確認平安後，開始對輪機室滅火，並在撲滅火勢後調查船體損傷。

大約3小時後，油輪遭受第2次攻擊。根據船員說法，這次攻擊也是像砲彈的物體擊中右舷中央處，並穿過船體。國華產業在確認過的影像中，發現船體被打出一個圓型的洞；在艦橋上的船員目擊到物體從上方飛來，但不清楚到底被誰攻擊。

油輪在兩次攻擊各被擊中一發，由於被擊中的位置都在水面上，國華產業研判並非受到魚雷或水雷攻擊。

不過美軍公布一段影片，指控伊朗方面到船身旁拆除未爆水雷，有記者詢問國華產業社長堅田豐，有無可能是船上被安裝水雷？堅田豐回答，要在航行中的船隻上安裝水雷，一般來說很難想像。

船長在遭受兩次攻擊後決定棄船，所有船員搭乘救生艇離開，後來在荷蘭船隻及美國海軍協助下，14日上午重返油輪。由於油輪引擎受損，所以使用預備電源；相關航行儀器功能正常，船艙內供船員生活的區域也都可使用。這艘油輪目前在美國海軍護航下，航向阿拉伯聯合大公國的柯法干（Khor Fakkan），沒有沉沒之虞。

堅田說，油輪沒有懸掛日本國旗，不經仔細調查不會知道是日本企業所營運的船隻，「我不認為攻擊是針對日本」。日本軍事評論家前田哲男說，若是從水面上攻擊，研判應是火箭砲或飛彈，但飛彈破壞力太大，這次也許是從海面上發射火箭砲對油輪攻擊。

專精中東地區研究的日本立命館大學教授末近浩太說，雖然這確實是一起以希望造成美伊關係更加惡化、進而武力衝突為目標的攻擊行為，但整個狀況多有矛盾之處，目前仍無法下斷言。

日本政府對事態變化也感到困惑。安倍14日晚間與川普進行約30分鐘的電話會談，並提到不論攻擊者是誰，都要嚴厲譴責攻擊船隻的行為。

這段話被視為與美國劃清界線，表明了日本政府至今仍未斷定攻擊者；日本外務大臣河野太郎也說，政府正在蒐集情報，實際上究竟發生什麼事、要如何因應，將持續關注。

假設真如美國所說，是伊朗攻擊兩艘油輪，就會讓安倍為緩和中東情勢而訪問伊朗的意義岌岌可危；加上攻擊事件正好發生在安倍與哈米尼會談之際，也可能造成安倍顏面不保的情況，因此，日本政府目前仍是「持續慎重地分析」。

Photo Credit: Reuters/達志影像 兩艘油輪遇襲的地點

荷莫茲海峽的重要性

《BBC》報導，世界原油海運的30%經由波斯灣和阿曼灣，航線安全事關全球經濟安危。荷莫茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，位於伊朗與阿曼之間，寬約50公里、深不過60公尺，是過去幾十年波斯灣局勢緊張的核心源。

它是兵家必爭之地，幾乎所有從沙特、伊拉克、阿聯酋、科威特、卡達爾和伊朗向亞洲、歐洲、北美和世界其他地區出口石油的必經之地。

美國和伊朗爭執不斷，尤其是川普總統就任後退出前任政府達成的伊朗核協議，兩國關係驟然緊張。2019年5月，川普宣佈加大制裁伊朗的力度，主要針對伊朗原油出口。

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核稿編輯：楊之瑜