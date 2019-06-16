Hulu原創影集《使女的故事》：當代小螢幕全新典範，近未來的驚悚寓言

不久的未來，人類文明慘遭浩劫，昔日第一霸權美國由新政府接手，實施高壓統治，逃離失敗的瓊，與丈夫、女兒失散各處，被迫成為高層家中的「使女」，持著想與家人重聚的決心，瓊咬著牙生存下去。

線上影音平台Hulu的原創影集《使女的故事：第一季》，影集約莫在2016年前開始製作，這部改編自作家Margaret Atwood於1985年發行的同名小說，原著小說在上個世紀完成，故事背景設定在近未來，但《使女的故事：第一季》怎麼看都覺得上演著現實世界的問題，發行的時間巧妙得令人匪夷所思，成為2017年至今小螢幕上最重要、令人無法忽視的傑作（目前第三季上架中）。

在《使女的故事：第一季》中，社會衝突日益增長、氣候嚴重變遷，更慘的是人類生育率奇低無比，大部分的女人喪失了生育能力，世界各地政府皆無能為力之際，地下組織篡奪政權，建立新的社會秩序。

還保有生育能力的女人被集中編列為「使女」，分發至統治階層的家中服侍，每個月還須進行受精的儀式，如牧場培育的母牛般，以增加人口新生，這群使女們地位重要，對於新政府來說她們缺一不可，因此她們能享有比平凡百姓更高的待遇，但卻同時被極為侵犯、猥褻的方式對待，更不要說時時刻刻都被眼線暗中監視。

女人成為這個世界的資產，《使女的故事：第一季》主軸集中在女權運動、女性主義的核心訊息，社會結構失靈，迫使極端派政治盛行，女人被迫進行生產活動，喪失身體自主權，《使女的故事：第一季》怎麼看都與今日川普統治的美國社會遙相呼應。

要如何剝奪女性主權呢，只要讓女人失去工作與私有資產，抹除她們擁有的權力，她們就能被輕易擁有，影集中一場瓊與友人參與女性要求公平正義的遊行集會，簡直就是2017年初在美國各地百花盛開的女權運動「Women’s March」再現（實質上這運動是場反川普的政治偷渡）。

《使女的故事：第一季》帶領觀眾們看見偏執如何改變人類行為、宗教名義如何竄改道德價值觀、恐懼如何操作行為舉止，影集不斷質疑著觀眾以及現實世界，我們離這種高壓恐懼還有多遠？我們該如何避免這種意識形態盛行？若我們皆無法避免，該如何應對這驟變？人性的本質，似乎天生默許這種恐怖統治不斷破壞我們的基本人權，讓社會金字塔頂端的階級能為所欲為（特別是白人男性）。

Photo Credit：IMDb

《使女的故事：第一季》足以成為當代小螢幕的全新典範，影集示範了如何透過一些微不足道的細節，維持、累積、釋放力道，持續衝擊觀眾的情緒。多數場景發生在這個破碎的未來世界，但也時不時穿插些人物的回憶片段，亦步亦趨讓我們目睹一切慘狀是如何演變至今。

影集統籌Bruce Miller與前三集導演Reed Morano，讓影集保持著活力與力量，成功塑造出令人感同身受的恐懼，流動在畫面之中。視覺的打造，從攝影取景、打光構圖、鏡位調度、美術設計皆為上乘之作，除了塑造出這世界的全景，畫面更多的時候聚焦於人物的面部細節，透過五官變化呼應環境，讓《使女的故事：第一季》以極其特別的方式，細膩地呈現出這個世界的樣貌與情緒。

在影集《廣告狂人》、《謎湖之巔》皆有出色表現的女星Elisabeth Moss（《謎湖之巔：第二季》絕對是2017年最讓人期待的作品之一），這回交出她生涯最驚人的演出，同時也是今年至今最令人印象深刻的螢幕表演，透過她的視野，觀眾認識這個近未來世界，同時了解新政府的高壓制度，她多數時候帶著一頂偌大遮陽帽，隱藏著她內心中渴望突破的叛逆，她總是沉默不語，卻藉由沉默、無以應對的演出，揭露她心中的思緒與情感，因為有她的層次演出，這個冰冷、毫無人性的世界，才有著讓人有所依戀的價值，功不可沒。

Photo Credit：IMDb

影集中多數的描繪令人不寒而慄，《使女的故事：第一季》宛如恐怖故事，但又不是典型那種建立在奇幻之上的恐怖故事，而是寫實、逼真到讓人恐懼，猶如壟罩著一層烏雲在觀眾心頭，人性在這裡備受傷害，但人性在這裡也同時是可怕邪惡的怪物。

時值今日，女性的地位似乎比過去提升了不少，但社會新聞還是不時傳來女人遭性侵攻擊的慘案，或是與男性形成不平等的玻璃天花板，以此來看，《使女的故事：第一季》成為一部精采的社會寓言，野心十足、內容豐富、結構繁複、美艷耀眼，或許我們心中不該疑惑影集的世界「是否會真實發生」，這世界早就存在，我們該疑惑的是，為何這社會總是要區分不同階層？為何我們總是能允許恐懼限制我們的自由？

※本文經作者授權刊登，原文發表於賈小米.COM

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航