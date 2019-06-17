桃園學子：檯面上所有政治人物都需要向鄭文燦市長學習

文：崔兆慧

我今年十九歲，武陵高中畢業，住在桃園市區，在上大學之前我都在桃園讀書，因此我對鄭市長在桃園的建設成果十分有感。

桃園市長鄭文燦近日頻頻被點名擔任蔡英文副手，參選2020總統大選，但鄭市長在14日受訪表示：「我沒想過，做市長就是要把市長的工作做好」，對比高雄市長韓國瑜還沒將市長辦公椅坐熱就想角逐總統大位，實在是有些諷刺。

但我以桃園學子的身份說，鄭市長真的為桃園做了很多。

成功爭取前瞻預算，多處開闢停車場

鄭市長成功爭取到11億的前瞻計畫經費，經費使用包含興建多座停車場及改建舊有停車廠。其中我最有感的就是位於市區商圈的文昌地下停車場，也是我從小到大生長的地區。

桃園火車站商圈被當地人稱為市區，也是桃園區相當繁華的地方，交通卻因為街道老舊而十分混亂，停車空間也相當稀少，每逢假日路上便是人車爭道，違停車輛占據路口，不僅危險也有礙市容。為了改善停車位不足的問題，去年九月動工的文昌地下停車場將設置317個汽車停車格，250個機車停車格，大幅增加市民停車空間，且位置緊鄰桃園市立圖書館，提供車主相當大的機動性。

這項公共設施的政策對於家在文昌公園旁我是一大福音，過去我家巷口總是停滿了汽機車，無論車主是在附近消費還是在圖書館讀書，胡亂停車的景象都帶給我和鄰居非常大的不便。不過停車場將於明年四月完工，想必周遭住戶的生活品質和停車的便利性都能得到改善。

任內推行市民卡，優惠眾多

桃園市從2015年啟用市民卡，正是我高中入學那年，當時桃園的公立高中學生證也全面換發成結合市民卡的複合式學生證，兼具辨識身分及悠遊卡學生票的功能。

市民卡的優惠涵蓋範圍極廣，有超過1000間店家的合作優惠，但對高中通勤上學的我，最有感的就是公車八公里內買一送一優惠。過去桃園的公車收費高到為人詬病，全票相較於台北的15元、高雄的12元，桃園的全票要價18，明顯高出許多。我高中時每天搭車往返學校，即使學生票只要14元，一個月我還是得花560的交通費。但在鄭市長推行市民卡搭公車買一送一後，我平均一趟只需要花7元，為當時還是窮高中生的我減輕許多負擔。

且鄭市長也在任內推行更換老舊公車，由行車較穩且友善輪椅乘客的低地板公車取代，過去又臭又髒又晃的公車，讓我的通勤時光備感痛苦的景象，如今已不復見。

Photo Credit: 高柏瑋 @ CC BY-SA 4.0 武陵高中改為市立時工人更換校門題字

重視教育，以武陵高中為重點發展

市府從2018年起將多所國立高中收為市立，當年我還笑稱：「明明入學的是國立武陵高中，卻拿了市立武陵高中的畢業證書」，也有點不滿政府的決定，認為變成市立是「降級」，覺得「國立」聽起來厲害多了。

但其實武陵高中成為「市立」後，得到的預算比「國立」時多很多。武陵高中從今年開始興建新教學大樓，原先教育部僅匡列9900萬的預算興建五層樓的大樓，但市府接手武陵後，將預算升級到1億8500萬元。原本只有五層的新教學大樓也「長高」變成了地上六層、地下三層，不僅是給教師及同學們更多元的學習空間，同時也會興建停車場，紓解周遭停車壓力。

不只是尚未完工的新大樓，在收為市立後，武陵在很多地方都進步許多。過去只要下雨，同學們走在校園內都得步步為營，因為地上磁磚早已年久失修，踩下去還會濺起水花，像是鋪滿了噴水磁磚的陷阱步道。但在預算增加後，學校得以將步道全部翻新，同學們再也不用擔心濺起的水花會弄髒新買的鞋，能夠放心地走在校園中。

最令人振奮的是新K書中心已經完工且成功啟用。在人人都想入頂尖大學的武陵高中，每逢考前K書中心總是一位難求，但是改建前的K書中心不只桌椅老舊，座位編排也十分擁擠，效率差的空氣循環讓我窒息，甚至還有蚊蟲肆虐，想當年我真的是靠毅力在K書中心裡讀書的。但是新K書中心的座位寬敞明亮，甚至還有冷氣開放，讓學子們不用忍耐溽暑也能盡全力衝刺。這些都是過去沒有教育部足夠經費的武陵高中辦不到的。

筆者看法

當然鄭市長做的不只這些，我僅寫出我最有感的三項建設。過去我對鄭市長的政績沒有太大感覺，直到最近的總統大選預熱，看見了高雄市長韓國瑜連任期不到四分之一，就覬覦著總統大位，才驚覺鄭市長能沉住氣深耕桃園，是多麼難得可貴。

連我生長在深藍家庭，都能看見爸媽在家庭群組裡傳：「高雄市長在台北造勢，台北市長在宜蘭，只有桃園市長還在桃園」的長輩圖，我想說的是，一名政治人物只要用心耕耘，市民便會有感覺，這也是為什麼鄭市長能在被認為是藍營鐵票倉的桃園還能高票連任，坐擁高支持度。

「做市長就是要把市長的工作做好」的態度，簡單的一句話，做起來卻很難，但我認為鄭文燦市長成功贏得了桃園市民的青睞。我想，這也是檯面上所有政治人物需要向鄭市長學習的。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航