香港估百萬人再度「反送中」遊行籲林鄭下台，台灣破萬人隔海聲援

香港政府昨（15）日宣布無限期暫緩逃犯條例修訂工作後，港人今（16）日下午仍按既定計畫舉行抗議遊行，原本預定下午3點開始的遊行，因為起始點維多利亞公園聚集人數不到兩點已經爆滿，因此主辦單位民間人權陣線宣布提早25分出發。同時，在台北的立法院前也聚集了眾多「撐香港，反送中」聲援群眾，主辦單位至下午五點稱現場已突破萬人。

《中央社》報導，抗爭訴求目前轉為要求特首林鄭月娥下台，以及撤回對612示威的「暴動」定性。港府著手修訂的逃犯條例引起香港社會巨大爭議和反彈，國際社會也為之側目。林鄭月娥昨天召開記者會宣布暫緩修法，但港人並不滿意。

根據現場眾多民眾手舉標語，此次遊行亦訴求「立即撤回」逃犯條例修訂草案。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 616反逃犯條例遊行，群眾分別高舉「撤回惡法」與「痛心疾首」兩幅大型旗幟。

今日「反送中」遊行將要求林鄭月娥下台、為612事件平反

《美國之音》中文網報導，港府正式宣布暫緩修訂逃犯條例，重新就草案聆聽意見，但無意為溝通工作設時限。香港社會政治危機看似緩解，但仍有輿論和民意不買賬，迫使林鄭月娥下台和為612事件平反，可能是目前抗爭的兩個主要目標。

香港中文大學全球經濟及金融研究所常務所長莊太量說，逃犯條例修法雖暫停，但是林鄭月娥製造的社會氣氛不會一下子舒緩。他分析，「民眾要求的現在可能不是法律修法，而是要特首下台了」。7月1日以及今天下午遊行的主要目標將是問責，要特首下台，「要看遊行規模有多大，特首現在已經很難做下去了」。

香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝也表示，很不滿意林鄭月娥沒有宣布撤回逃犯條例草案，也沒有在昨天記者會中充分回應市民的不滿，「她不僅沒有感動到我們，我看完（記者會直播）之後覺得，比想像中的還差」。

《中央社》報導，對於逾萬港人上週三（12日）為阻擋逃犯條例二讀而在立法會周邊示威卻被警方定性為「暴動」一事，林鄭月娥堅持警方的定性是對的，但泛民主派的公民黨昨天發表聲明說，要求主事的政府官員問責下台，以及撤回對「612事件」定性為暴動的決定。

除了泛民主派不滿，親政府的建制派議員、自由黨魁鍾國斌接受德國之聲中文網訪問時也說，林鄭月娥昨天才宣布暫緩修法「有一點太晚了，否則上禮拜天（9）的遊行不會有這麼多人，也不會有上禮拜三（12）的衝突」。

泛民主派團體民間人權陣線今天下午再次發起反逃犯條例修法遊行，這次遊行將由維園出發前往約4公里以外的金鐘政府總部，目的是堅持政府撤回修訂逃犯條例草案及林鄭月娥下台，以及撤回警方對612示威的「暴動」定性。

昨日晚間一名身著黃衣、在金鐘太古廣場領樓高掛「反送中」標語的抗議男子不幸墜樓後身亡，今日更引發群眾前往墜樓地點悼念。《中央社》報導，事發後，警方在現場找到一封遺書，初步判定梁姓男子是自殺。此事震驚香港各界，大批港人發起活動，今天下午登場的反送中616大遊行中群眾以「一人一花」悼念該名男子；昨晚已有民眾獻花、留紙條哀悼他，寫著「戰友一路好走」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

遊行人潮可能將再次到達百萬

遊行預定下午3時出發，維園附近的地鐵站充滿人潮，他們大都穿上黑衣。地鐵公司公布，由於銅鑼灣地鐵站十分擁塞，部分出口需要實施人流管制。一些參加遊行的人向媒體說，所以參加，是受到連日來發生的事件刺激，包括警方以武力鎮壓示威者。

民陣9日也曾舉行遊行，其後公布有103萬人參加，警方公布有24萬人。從今天中午即出現的人潮看，下午的遊行人數可能又會是另一個紀錄。

由於人潮洶湧，原訂下午3時開始的遊行、提前20分鐘啟動，出發點維多利亞公園人數已約有數個足球場之多。此外，原本就繁忙的銅鑼灣地鐵站目前因參加遊行的乘客太多，已臨時關閉幾個出口，灣仔附近則擠滿準備中途加入遊行的民眾。

這次是港人一週之內，針對逃犯條例修訂草案舉行的第二次遊行。9日的大遊行，民陣估計有103萬人參加，警方則說最高峰時有24萬人；據目前現場的觀察，今天的遊行人數恐與9日的百萬人潮相當。

Photo Credit: 關鍵評論網｜Abby Huang 台灣聲援香港反佔中現場

台灣跨海聲援香港「反送中」

為響應香港民陣今天號召再次大遊行「反送中」，數千台灣民眾今天下午在立法院前參加「反送中，撐香港」集會，呼籲港府撤回逃犯條例，也呼籲各政黨承諾拒絕一中和平協議。

由在台香港學生及畢業生組成的逃犯條例關注組、台灣公民陣線和台灣青年民主協會16日下午在立法院前發起「反送中，撐香港」集會。主辦單位表示，有約5000名民眾參與集會，身著黑衣的群眾擠滿立法院前的濟南路，高喊「撐香港，反送中」和「拒絕一中，反對和平協議」的口號。

針對香港行政長官林鄭月娥15日宣布暫緩修訂逃犯條例，在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組代表何泳彤表示，港府應即刻承諾撤回法案，而不只是暫緩。何泳彤也譴責港府使用暴力鎮壓和平抗爭，呼籲港府應承認6月12日為和平示威，而非暴動；並呼籲追究警方責任，釋放被捕的抗爭者，以及停止司法追訴。

台灣青年民主協會代表吳奕柔也表示，立法院應發表正式聲明，反對將台灣人移交給中國。吳奕柔呼籲，政府應根據「港澳條例」第18條，設立庇護港澳政治難民的配套措施；並針對參與鎮壓的香港公務員、警察進行嚴格的來台限制；以及對「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格審查。

吳逸柔並呼籲台灣各政黨與總統候選人應在面對中國政府的場合，提出人權訴求、反對「送中條例」，並承諾拒絕「一中和平協議」。

《三立新聞網》報導，民間團體在立法院群賢樓外舉辦「撐香港，反送中」集會。中央研院台史所副研究員吳叡人上台發表激情演講表示，他是香港政府的黑名單人物，他要向香港朋友表達敬意，「我們台灣人和香港人有共同奮鬥的決心」。吳叡人說，中國帝國壓迫香港和台灣的工具，就是一國兩制，而中國對港台分別有不同做法。在台灣，中國透過經濟收買創造島內代理人，吳表示，近年來，藍白政客正在爭相搶當中國代理人。

吳叡人直言，「說穿了一國兩制是什麼? 一國兩制就是以一國之名，行一國之實，以民主之名，行殖民之制」。他也提到韓國瑜，原本聲稱不知道香港的反送中遊行，又在民怨升高後表示反對一國兩制，否則就是OVER MY DEAD BODY。對此，吳叡人氣得直嗆「FXXK YOU！」。

Photo Credit: 關鍵評論網｜Abby Huang

香港中聯辦約見港要人：中央堅定支持林鄭月娥，呼籲共度難關

《中央社》報導，香港行政長官林鄭月娥昨天宣布暫緩修訂逃犯條例後，引起各界關注其去留。香港中聯辦今（16）早約見多名港區人大代表和政協委員，與會人士稱，中央堅定支持林鄭月娥，呼籲共度難關。

綜合香港電台和星島日報報導，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）今早約見包括譚耀宗、范徐麗泰、譚惠珠、陳永棋、陳馮富珍、林順潮、邱達昌及劉炳章等多位現任或前任港區人大代表和政協委員。

受約見者、全國人大常委會委員譚耀宗在會後表示，中央堅定支持林鄭月娥繼續施政，中聯辦也呼籲港區人大與政協代表要支持特首，共同團結渡過難關。他表示，今天共有200多人出席會議，由中聯辦領導和人大政協分析近期修例發生的事，也派發了林鄭月娥昨天在記者會上的發言，和包括港澳辦、中聯辦、外交部和外交部駐港特派員公署等4個中央部門發表的聲明。

譚耀宗說，4個中央部門同時發表聲明的做法罕見，當中的關鍵詞就是中央對林鄭月娥的決定表示尊重、理解和支持。他也引述中聯辦說法，指修例的初心是正確的，可惜很多外國勢力不斷干預抹黑，令事件變得複雜。

港區人大代表陳永棋更指，「有人想香港亂」，呼籲反對修例的人士不要好心做壞事，被人利用。

Photo Credit: Reuters/達志影像 香港16號反送中遊行現場人潮

香港局勢未來可能的發展方向

有人認為，當前香港政治氛圍高度緊張，泛民聚了龐大人氣，如果形勢惡化，足以發生不可預估的結果。香港智明研究所研究總監許楨16日接受中央社記者訪問時，就不排除這種可能性。他說，15日晚有泛民支持者因為懸掛示威標語而跌死，這是香港歷來政治運動中少有發生的死人事故，這令他十分關注今明兩天政局的演變。

就政府暫緩修法而言，他認為這是合適的選擇，並認為這等同分階段撤回修訂草案，不再立法。雖然港府暫緩修訂草案，但他認為泛民方面肯定會借勢窮追猛打，要求林鄭月娥下台是其中一個訴求。他認為，這是泛民的一種叫價，但能否為北京方面接受，泛民需要估計自己的政治能量。

許楨估計，北京高層至今仍然支持林鄭月娥，北京處理這次事件的手法是既支持林鄭月娥，但又要讓民怨有所宣洩。就是說，北京方面此時不會撤換林鄭月娥，泛民方面不能高估自己的政治能量，群眾運動需要知所收放。

他擔心，如果泛民在這個問題上逼得過份，可能會令局勢惡化，甚至再出現人命問題。對於後續發展，計楨不排除任何可能性，包括悲觀地預測，假如局勢升溫，可能再出現人命傷亡，解放軍會介入，但這種機會低於50%。

相對於許楨，前港府中央政策組首席顧問、現任全國港澳研究會副會長劉兆佳對局勢看法較為樂觀，預期情況將會緩和下來。劉兆佳說，泛民方面正在乘勝追擊，比如要求林鄭月娥下台，以及抨擊警隊，但他預期，在這兩個問題上，北京方面不會讓步，反而會強化林鄭月娥和警隊的管治能力

被問到北京如何看待這次事件，他認為，北京方面認為有外部勢力（美國）介人，但北京不希望在香港與美國進行政治交鋒，更不希望香港成為中美政治鬥爭的平台。同時，不修訂逃犯條例，對北京而言，影響不大，涉及的實際利益不多。

基於以上兩種原因，他指北京方面在這次事件上有所退讓。

對於局勢會否惡化並招致解放軍介入，劉兆佳說，除非香港警方失去其執法能力，否則，「幾乎可以完全排除這種可能性」泛民發起的另一次反修法大遊行即將於16日下午展開，這是否一次和平遊行，抑或事後又出現示威者與警方的暴力衝突，也許可以預兆香港局勢的短期發展。

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核稿編輯：楊之瑜