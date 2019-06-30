70萬人自駕遊日本，善用400元轉嫁自負額

台灣38歲男子日前在日本沖繩自駕時，撞傷正要過馬路的8歲男童，遭日本警方當場逮捕，未來恐面臨日本刑法有期徒刑及高額罰金。

每年在日本自駕旅遊的觀光客超過70萬人，使得交通事故暴增，從2012年19件暴增至2017年123件，成長逾6倍，而最大肇因是違反交通規則。

圖片來源：作者提供 日本為右駕國家

根據日本規定，車輛上路須投保「強制保險」，保障第三人死傷和財損、租賃車輛毀損、乘客傷亡（詳見下圖），保費已納入租車費用中。但針對第三人財損及出租車輛損毀，各設有5萬日圓自負額，自駕遊客最好再加保「免責補償保險」。

圖片來源：截取自travelclassroom.net 日本強制汽車保險內容（截取自travelclassroom.net）

多加300元，營業損失、輪胎維修也可賠

以日本OTS租車公司的豪華安心保險方案為例，納入「免責補償」及「營業損失補償保險（NOC）」，單日保費為1,620日圓（約合新台幣462元）＋1,080日圓（約合新台幣308元），除了涵蓋共10萬日圓自負額，另包括道路救援、營業損失、延遲還車、輪胎修理或換新等多項費用（詳見下表）。

但若發生交通事故未報警、無照駕駛、酒後駕駛、肇事人非租賃者、未使用安全帶、超載、超速或闖紅燈等，都會遭保險公司拒賠。

圖片來源：截取自otsinternational.jp 表：日本OTS租車公司保險方案（截取自otsinternational.jp）

國內租車，駕駛傷害、道路救援沒保障

台灣擁有逾千家租車公司，車輛均須投保強制險，保額200萬元。至於其他保障，連鎖A公司強調「租車送保險」，除酒駕、不明車損等不保事項外，車損自負額最高1萬元、失竊自負額10%、第三人責任險450萬元（含財損50萬元）、乘客責任險每人100萬元。B公司內容大同小異，僅保額稍有不同，並多了車輛全損自負額10%。

兩者都是將保費灌入租金，墊高租賃費用，且保險內容為套餐式，難依個人需求更改。此外，駕駛人傷害、車輛維修或失竊期間之營業損失、及天災損失，也非保障範圍，消費者應多加留意。

而新安東京海上產險新創的「吉時保」平台，A方案提供車體險10萬元，可用來彌補自負額，單日保費107元；C方案提供車體險20萬元、第三人財損50萬元、每人傷亡200萬元，每個事故2,000萬元，單日保費568元。惟駕駛人傷害、營業損失及折舊仍為除外事項。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航