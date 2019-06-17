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2019/06/17, 政治
【插畫】外國小孩看「反送中」，台灣大人跳「發財操」
幹幹貓
我們想讓你知道的是
對國際大事視而不見甚至進行曲解，並以綜藝化的口號使嚴肅議題無法理性透徹討論，就是讓台灣民主與智識持續衰落的真正元凶。
唸給你聽
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香港人針對港府強修《逃犯條例》的「反送中」遊行，在近日成為全世界媒體的目光焦點，除了一般的新聞報導之外，在德國，甚至有兒童節目借這個遊行，介紹中國和香港之間的關係，以及兩方爭議的衝突。
畢竟為歐洲的強權國家，德國人面對國際事件總更加關心，也期待「教育從小做起」，讓孩子從小了解國際政治關係，反觀台灣，在同樣的時空背景下，主流新聞台卻出現這樣的「報導」：
相較之下，兩方媒體的素質高下立見，對國際大事——特別是與我們自身相關的那些——視而不見甚至進行曲解，反而以綜藝化的口號使嚴肅議題無法理性透徹討論，不斷轟炸的結果，就是讓台灣民主與智識持續衰落的真正元凶。
本圖文經作者授權刊登，原發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航