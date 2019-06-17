系統警示燈必須「加價購」，波音主管卻在兩次空難、死了346人後才知道

波音737 Max系列客機2018年和2019年接連發生兩起造成共346人死亡的空難，波音執行長丹尼斯・米倫伯格（Dennis Muilenburg）於16日表示，2017年就有公司工程師發現肇因的「防失速」系統警示燈得額外「加價購」才能運作，但波音公司高階主管直到第二次空難後才得知。

兩年一度的航空界盛事巴黎航空展17日正式開幕，綜合英國《衛報》（The Guardian）和《美國公共廣播電台》（NPR）報導，波音執行長米倫伯格在航空展前夕發表談話，被問及公司為何無法得知737 Max系統和感測器的嚴重缺陷，米倫伯格表示，當兩個攻角感測器回傳的數據不一致，波音在駕駛艙設計了一個警示燈來提醒機師。

然而，2017年，公司工程人員就發現，這個警示燈無法正常運作，但公司沒有就這點進行更詳細的了解。米倫伯格表示，對於公司沒有將這個訊息公開，感到很「失望」。波音公司曾表示，公司的高階主管在衣航事故發生後才知道這個問題。

《美國公共廣播電台》報導，這個警示燈應該是所有737 Max系列的標準配備，但實際上，唯有航空公司購買額外的安全功能後，警示燈才能運作。

美國聯邦航空管理局（FAA）指責波音公司多年來沒有告訴監管機構，737 Max駕駛艙內的警示燈無法發揮作用。波音發言人戈登・約翰羅德（Gordon Johndroe）在米倫伯格受訪後也表示，「我們顯然應該與監管機構和航空公司進行更好的溝通。」

2018年10月發生的印尼獅子航空（Lion Air）空難和2019年3月的衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）空難造成共346人罹難，而發生空難的兩架飛機都是波音737 Max系列客機。事後的調查報導也指出，兩架飛機的「防失速系統」都有故障現象。

波音737 Max上安裝的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）本意是防止機鼻過度揚起而導致失速。但2018年，獅航空難初步調查報告指出，由於客機的空速表與攻角（angle-of-attack，AOA）感測器出現問題，讓MCAS系統接收到錯誤的數據，以為飛機將失速，MCAS於是不斷讓機頭自動下垂，最後墜毀。今年4月，衣航空難官方報告出也指出，機上MCAS的「防失速系統」也迫使機鼻向下4次。

《CNN》報導，737 Max目前已遭到下令停飛。波音自4月開始已經連續兩個月未有商用機種的訂單入袋，相較於去年巴黎航空展前有43張訂單，情況慘澹。5月交機數僅30架，相較去年同期是68架。波音的現金收入因此大打折扣。

夢幻客計787系列引擎滅火系統容易故障，台灣航空也有引進

《聯合報》報導，此外，15日，波音公司也發布警告表示，夢幻客機787引擎滅火系統開關在極少次事例中發生故障。若在長期加熱下，滅火開關有可能卡在上鎖狀態，以致引擎著火時無法啟動開關。若飛機引擎著火時，該開關用來啟動滅火系統、切斷燃料及液體供應系統，避免火勢蔓延。

FAA表示該問題有可能存在，或在相同設計的其他產品中發現，恐導致飛機火勢無法控制。然而，FAA僅要求航空公司每30天做一次滅火系統開關檢查。

夢幻客機在2011年推出，主打航空旅遊革命，但立刻在2013年被禁飛，原因為飛機某電池漏電而起火。除此之外，2017年該機型被發現電線中有金屬屑末，FAA下令波音加強品質控管。

波音表示只有少於1%滅火開關失常，有進行檢查並給予航空公司取代零件。也說，引擎著火的機率極小，波音787機型飛行史上仍未發生引擎著火。

而根據波音公司官網，目前全球有72家航空公司購買夢幻客機787系列，其中唯一的台灣航空公司就是長榮航空。根據長榮航空官網，長榮航空目前共有4架夢幻客機787-9，《自由時報》報導，長榮航空第一架交機的夢幻客機787-9已經在2018年10月底開始營運載客。

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核稿編輯：楊之瑜



