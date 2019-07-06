投手站在打擊者旁邊發球的「芬蘭式棒球」

文：SISU芬蘭 陳煥雅

「棒球嘛，當然懂呀！」你如果也這麼想，那就落入巢臼了。

提到「棒球」這項老少咸宜的運動，相信各位腦海裡已自動浮現對棒球的既定認知，包括從小到大自己支持的球隊、喜愛的棒球明星，全都歷歷在目。但是你可知道，遠在地球的另一端的北國芬蘭，他們玩的棒球和我們所知道的棒球根本是兩回事喔。

什麼是「芬蘭式棒球」Pesäpallo？

人口僅560萬人的北國芬蘭玩的棒球，和全世界其他國家玩的棒球，居然是截然不同的棒球。芬蘭人最喜愛的3項球類運動，分別是「冰上曲棍球」、「足球」與「Pesäpallo」（意思為巢球，音似貝薩帕洛）。這3項運動中，又以芬蘭知名運動員勞利．塔赫古．皮卡拉（Lauri·Tahko·Pihkala）在1920年代初期受到「美式棒球」啟發而發明的Pesäpallo，芬蘭式棒球，最受歡迎支持。

芬式棒球Pesäpallo （簡稱pesis），是一項將近有「百年歷史」的運動。在芬蘭，芬式棒球場是基本配備，不論城市大小每個城市皆設有「戶外芬式棒球場」，近十年來更是多出不少「充氣式室內多功能運動場」。

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同樣都用一顆小黃球，依賽事系列，可以區分為男子棒球、女子棒球、及青少年棒球，棒球重量亦有別。場地設計與遊戲規則乍看之下與美式棒球相似，然而細看之下卻迥然不同。

「芬式棒球」與「美式棒球」截然不同

初次接觸芬式棒球的人，得花點時間適應瞭解遊戲規則。從場地配置來看，芬式棒球的投手居然不是站在球場中間投球，而是站在「打擊者」旁邊發球，捕手也不是站在打擊者後方，而是站在二壘跟本壘的中間。如果仔細看，三個壘板的形狀、位置也和美式棒球不同。

圖片來源：作者提供 芬式棒球比賽場地圖

球隊的精神指標人物，球隊「經理」兼「教練」角色的「主帥」（pelinjohtaja，直譯意思為遊戲總監），則會運用「五彩扇形指示板」（pesäpallo viuhka）給予打擊者進攻策略指示，指示標誌也相當有看頭，攻防戰術增添不少視覺上的效果。

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圓形的壘包、球員頭上戴的鏤空防護頭盔、類似曲棍球運動裝備的手套、鮮豔球衣、球棒、五彩扇形指示板，林林總總加起來，就是芬蘭棒球給人的初步輪廓概念。

芬蘭人性格裡的棒球情節

從投手站的位置，你可能已經注意到，芬式棒球與美式玩法最重要的區別之一，是投手的「垂直投球」。這種往上投球的方式，使打擊者得以在擊球、控制擊球的力量和方向上變得容易許多，也給進攻帶來了多樣性、速度感和更多戰術。這點亦反映出芬蘭人在任何事物的精神都是秉持「群體合作」的性格，。

Pesäpallo是芬蘭人性格裡一個非常特殊性的產物，怎麼說？在全世界150多國裡，僅僅芬蘭這麼一個國家的人民懂得如何打芬式棒球，因為這是芬蘭人獨闢蹊徑自己發明的體育運動，即便世界上其他民族國家不見得理解、不熱衷，卻一點兒都不礙事，芬蘭人就是有這本事持續將這項芬蘭人的體育運動傳承延續下去。

舉凡1952年由芬蘭主辦的奧林匹克運動會「示範賽」，以及1997年世界運動會「邀請賽」，都有芬式棒球的足跡。這些年下來，芬式棒球在國際間逐漸開拓出一些死忠的球迷，在德國、瑞士與加拿大安大略省北部，都有人玩這項運動。

芬式棒球既是芬蘭國球運動，也是校園裡流行的運動。由於它十分容易接觸上手，又適合所有類型運動員，連男生與女生也可在混合團隊裡各自發揮其特色，還可增加社區凝聚力，也難怪它歷久彌堅啦。

你可以試試看穿冰鞋打棒球

如果芬式棒球的獨創故事已經讓你感到不可思議，那是你還沒聽過這個「芬蘭式冰上棒球」（ice pesis），可能會更加讓你瞠目結舌。這個體育項目相對新穎，於2007年被提出，發明者是塔赫古．帕卡寧（Tahko·Pakkanen），來自一個對芬蘭式棒球極近瘋狂的家庭，就連爸媽為他取的名字都是為了紀念芬式棒球的發明者勞利．塔赫古．皮卡拉（Lauri·Tahko·Pihkala）。

什麼是芬蘭式冰上棒球？其實就是把「冰上曲棍球」的概念結合「芬蘭式棒球」，意即「穿溜冰鞋打棒球」，這點子聽起來實在瘋狂。

將兩者揉合在一起，玩起來會是什麼感覺？也是用小黃球嗎？不！這次投手丟的球是經過壓縮後的「雪球」。想像看看，投手必須在比賽期間不斷製作新雪球！請看芬蘭式冰上棒球的介紹影片，揣摩感受一下這項創新運動玩法。

芬蘭式冰上棒球的概念自2007年提出後，隨即累積了不少愛好者，2010年起甚至創辦了全國芬蘭式冰上棒球聯賽。發明者帕卡寧與芬蘭式冰上棒球運動協會，都希望能廣泛推動這項運動，因此在2017年向冬奧會提出申請，得到國際間傳統棒球強國美國和日本的大力支持。這次的如果申請通過了，這項新運動有望在2022年北京冬奧會上，首次被列為正式比賽專案。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航