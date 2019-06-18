陳前總統認為「違反常識」的民進黨總統初選民調，真的有問題嗎？　

文：林啟耀（源大數據營運總監、政治大學政治學博士）

民進黨總統初選民調結果在6月13日出爐，蔡英文總統以8.2%左右的差距打敗前行政院院長賴清德取得勝利。然而，民調結果出爐並不代表紛爭結束，包括台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書上說這是史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調，陳前總統也認為結果一致性太高，似乎五家民調結果都是從一個模子印出來。

最受筆者注目的，是台灣政治民調真祖師爺之一的洪永泰老師以〈2020民進黨總統初選，民調數據千萬不能當真〉為題，批評民進黨為了讓某一個候選人在總統提名初選中獲勝，而強行以一對一的比例合併市話與手機調查資料。

如果從洪老師的文章來看，主要的問題癥結點應該是：

民進黨總統初選民調的做法（主要是市話：手機=50:50）是否合理，以及如果這個方法不合理； 是否真的對特定候選人有利

本文也將依序處理上述兩個問題。

一、民進黨總統初選民調的做法是否合理？

要知道民進黨的做法是否合理之前，我們必須先弄清楚到底甚麼是合理，然後再看看民進黨怎麼做，我們或許才能知道民進黨民調與惡的距離。首先，市話與手機樣本要怎麼配？

雖然相關的研究不多，但是至少在2017年時張鐙文博士等學者已經提出一個基本結論：在顧及樣本代表性與預測有效性，市話搭配手機樣本中的純手機族，應該是最經濟又有效的方法。而進一步的問題則是這兩種樣本各自的比例應該是多少？曾憲立教授等人曾估計出2015年的純手機族約29.2%，2016年則是26.8%。

所以保守地說，75%~70%的市話樣本加上25~30%純手機族樣本應該是合理的搭配方式。

作者提供

看到這裡，您是不是會覺得，那民進黨憑甚麼說為了提高樣本涵蓋率，就採用市話與手機50:50的分配比例呢？魔鬼就在細節裡，民進黨所訂定的最終版本初選辦法中，手機樣本根本不是純手機樣本！其實無論是多次的兩陣營協調會相關新聞、民進黨中執會直播中各與會人士的發言、拍板定案後的黨中央新聞稿都完全找不到「純手機族」或「唯手機族」 的字樣。在民進黨黨中央公布初選所採用的問卷後，筆者更是確定民進黨所要蒐集的樣本是手機族，而不是純手機族。

民進黨總統選舉初選民調手機樣本問卷截圖

說到這裡，你可能還是會覺得，手機族和市話族就不一樣啊，為何一定要是純手機族？或許我們可以舉例說明這兩者的差別。

假設有一天，家裡本來就有市話的中壢李先生在客廳看著電視新聞的同時，他的手機突然接到民進黨民調中心的電話，請問李先生透過家裡的市話或他的手機接到這通電話會有區別嗎？答案當然是沒有。也就是說，依照民進黨制定的辦法，初選過程中會透過手機樣本找到家裡其實也有市話的受訪者。像筆者，家裡沒有市話，有用手機電話，才是所謂的純手機族。

如果您好奇電話訪問要怎麼找到所謂的純手機族，其實台灣選舉與民主化調查（TEDS）在過去三年的總統滿意度調查電訪案，都是採用市話結合純手機族的方式進行。為了確認受訪者是純手機族，他們的訪員會先詢問手機樣本受訪者：「請問您住的地方是否有家用電話」，回答「有家用電話」的受訪者都不會成為成功樣本。

TEDS電話訪問問卷截圖

必須注意的是，筆者剛剛說過，依照民進黨的辦法，是有可能會透過手機樣本找到有市話的受訪者，但是不代表這個辦法就找不到純手機族喔！畢竟手機樣本打出去，受訪者就只有兩種可能性：1. 他家裡也有市話（等同市話樣本） 2. 他家裡沒有市話（純手機族）。

而這兩種可能性的機率是多少呢？再次引用曾憲立教授等人的結果：在2015年，手機樣本中有33.6%是純手機族；2016年則是31.2%。應用2016年的結果，我們可以換算出在民進黨的初選民調樣本結構裡，50%的手機樣本中可能會有31.2%是純手機族，純手機族在總樣本中佔了 31.2% x 50% = 15.6%。所以，民進黨初選民調的樣本結構應該是85%市話加上15%左右純手機族的組合結果。

依照上面的結果，我們得知合理或可參考的方式應該是70%至75%市話樣本加上25%至30%的純手機樣本，而民進黨的方法則是85%市話加上15%左右純手機樣本。

Photo Credit: 中央社

雖然民進黨的方法和學界得出的研究結果有點落差，但這是洪永泰老師批評民進黨亂搞的原因嗎？似乎也不是，因為洪老師的文章批評的重點應該在於民進黨把手機樣本的比例調太高，筆者認為洪老師應該是誤會民進黨採用的50%手機樣本是純手機樣本。

當然，之所以有這種誤會，或許也是因為民進黨在協調會與中執會都有提到政大選舉研究中心的做法（也就是TEDS的執行單位），但是他們都只注意到手機族，而忽略了政大選研訪問的其實是純手機族。至於民進黨這個85%市話加上15%左右純手機樣本的方法是不是完全錯。

筆者的答案，則是這方法在樣本涵蓋率上應該比純市話好，至少，這個方法還是有15%的樣本，是採用純市話民調時所訪問不到的，因此樣本結構也理應比純市話樣本更貼近母體。

所以筆者認為民進黨的方法並沒有到不合理的程度。

二、是否真的對特定候選人有利？

其實當第一個問題，也就是民進黨的方法被推論為合理後，第二個問題似乎就沒有回答的必要性。

不過由於手機樣本是否該納入一直都是蔡賴雙陣營的重點攻防，從攻防動機來看似乎蔡陣營偏好有手機樣本，賴陣營則反之。所以，手機樣本的納入是否真的對蔡總統有利？

TEDS長期調查台灣民眾對蔡總統的滿意度與信任度，其中今年三月所執行的調查中，純手機樣本滿意蔡總統表現的比例是37.7%，市話樣本的滿意度則是35.5%，經過卡方檢定這兩族群沒有顯著差別（X2 = 0.359, p > 0.05）；純手機樣本對蔡總統的信任度平均數是4.80，市話樣本則是4.55，經過T檢定兩族群平均數也沒有顯著差別(t = 1.365, p > 0.05 )。

也就是說，即使經過習近平提出一國兩制、行政院有效防範中國豬瘟、行政院提出同婚專法，純手機樣本與市話樣本對蔡總統的觀感幾乎沒差。依照民進黨版本，純手機又只有15%，蔡總統的優勢就更小。當然，這兩族群會不會在六月時對蔡總統觀感有差，或者是不是純手機樣本受訪者比較不喜歡賴前院長，這就比較難以得知了。

Photo Credit: 中央社

綜上來看，民進黨總統選舉初選民調的市話結合手機樣本調查方法雖然與學界建議的內容不盡相同，但是在追求樣本涵蓋率的目標上至少是有進步的，此外，就數據來看，納入純手機樣本在過去的調查中沒有特別偏好蔡總統，但是不是相對比較不喜歡賴前院長，就很難說。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航