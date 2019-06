上班族午餐揪團吃名店免排隊，BY THE WAY跨區專送新鮮美食

Photo credit:BY THE WAY 「BY THE WAY跨區美食外送平台」創辦人龍丞瑞(Shung)希望上班族午餐也能吃到巷弄名店

各行各業上班族和各種巷弄美食名店,兩者間看似沒有直接關係,卻因一句「午餐吃什麼?」而產生串連交集。對於午休時間有限的上班族來說,想避開人潮享用名店美食,似乎是件可遇不可求的事,更別說專程大老遠跨區買午餐。

「午餐,既是努力工作的慰勞品,又是讓人充滿活力的必需品」,出身科技業的7年級生龍丞瑞(Shung)深知午餐對上班族的重要性,更發現其中隱含著龐大的共享經濟商機。「不是不想吃美食,而是沒時間或距離太遠」,讓人不得不妥協的問題成為「BY THE WAY跨區美食外送平台」的創業契機。

從「共享」出發,BY THE WAY縮短跨區美食距離

希望讓上班族午餐選擇不再侷限公司附近店家,Shung善用台灣都會區地狹人稠且區域集中特性,不同於其他外送美食受限於距離的區域訂餐,或訂餐選項集中於連鎖店家,BY THE WAY反而強調大排長龍的巷弄名店美食跨區外送,透過揪團分擔運費,輕鬆享受不同區域的名店美味料理。

「距離較遠或訂購量大的跨區外送,會透過保溫箱和轎車運送,避免食物溫度流失太快」,Shung笑說曾從三重跨區送鴨肉羹到內湖,「交給訂購人時對方還很驚訝怎麼羹湯還這麼燙」。

每一趟跨區美食外送都像是出動這些巷弄美食名店的專屬行動餐車,本身就懂吃且愛吃的Shung對於送餐品質的要求讓不少名店熱於合作,例如消費者一次訂購50份炒麵,要如何在30分鐘後送達消費手上仍維持美味品質?料理時間、容器、運送方式等,Shung都會在出餐前與店家一起實驗找出最好的解決之道。

美食外送選擇BY THE WAY,享受跨區名店料理免排隊

跨區外送美食選擇多元,用心讓三方滿意

BY THE WAY不光考量消費者需求,能吸引這麼多排隊名店願意合作,Shung表示關鍵在於「團購美食」的訂單概念。BY THE WAY採網路預訂制,每天上午10點半就統計出每間名店的中午外送美食的訂購數量,讓店家不用增派人手,趕在午餐尖峰時間之前就能製作出跨區的美食,交給BY THE WAY配合車隊外送給消費者。

而BY THE WAY還會為外送車隊規劃最佳外送路線,避免折返或繞路浪費時間。以「名店行動餐車」的概念,方便外送人員順利沿途送餐,Shung幽默指出外送人員在等待餐點製作時也會順便在名店先吃午餐,「所以不會發生偷吃事件」。

針對消費者最怕遇到的外送爭議或是人員態度不佳,Shung也明確表示可透過粉絲專頁或LINE@反映,網頁上明顯處也有公司聯絡電話,避免消費者權益受損無人處理的情況發生。

越來越多巷弄名店加入BY THE WAY跨區美食平台

目標擴大跨區範圍,享受美食零距離

除了滿足上班族午餐,BY THE WAY主動爭取和各展覽承辦單位合作,提供參展廠商預訂跨區午餐服務。未來除了將跨區外送範圍拓展至大台北地區,還會針對各縣市科學園區提供跨區外送美食、伴手禮服務。Shung也計畫優化開發APP,讓方圓一百公尺之內的公司行號或是住戶都能共享運費,搭順風車+1訂餐,享受美食沒有距離。

