放任柯文哲到處暴走撕裂，我們早晚會被「芒果乾」撐死

先講結論：623凱道反紅色媒體大遊行，請不要去參加。

民進黨初選結束了，讀者們應該已經看過很多大神解讀民調結果？沒有的話，我在這邊跳過細節，盡量簡短說明。

50歲以上藍綠版圖非常穩定，沒有柯文哲存在的空間，因此對長輩溝通的效果有限。雖然要努力說服不投韓，但是郭台銘出來會怎樣呢？請大家努力遊說，但不要抱持不合理的期待。 50歲以下白色版圖維持在三成多，大約是英柯對半開的水準。因為英略勝於柯，而且柯無法取得高齡傳統票，因此維持戰略壓制讓柯無法出來選，會是接下來的行動方針。

初選結果很好，但請注意這是英粉等電話使蔡總統的民調微幅上調，實際情形要稍微向下修正。由於成功讓民進黨派系聯合總動員（最後連南流都喬定挺英），而且民調結果不在誤差範圍，加之賴前院長器量寬大，有助於平息泛綠內部反英氣氛。

然而非核心力挺的金主與要職，還需長時間平撫他們的情緒並照顧利益。利益輸送下的結盟整合，才是民進黨的經典招數（國民黨在台的脈絡不同，除了利益輸送，更用軍警特遂行統治）。至於剩下的，是些不需要去搭理的彭文正曹長青等等。

好多讀者在問，欸欸版主你說要大和解，但我真的好討厭吳祥輝之流怎麼辦？傻傻的，我的意思不是說不能罵奸人，而是不要跟身邊的挺賴長輩鬧，不要動不動地圖炮就罵老綠男只看下面那根，挺賴真的不只有年長男性好嗎？可與其浪費時間罵一些老害，趕快回家秀秀呼呼博暖更實在，接下來還要拉人一起捐款、做志工，各種助綠挺英。

尤其捐款真的好重要。

有更多讀者在問，打柯到底算不算分裂？當然不算，和解對象是淺柯粉，但紅柯本人太欠打。

我以前就寫過柯陣營如何透過潘恆旭從韓陣營拿錢，也說過柯陣營的寫手一直在造謠弱化這個國家。而柯文哲成天攻擊蔡總統、心心念念在北京考卷上拿高分、上兵伐謀等等，這些舉動更是不能容忍，這早已不是理念相左或美感問題，而是國安問題。放任柯文哲到處暴走撕裂，各位讀者早晚會被芒果乾（編註：亡國感）撐死。

鐵柯粉不會信，但我們的目標不在鐵粉而是游離粉，柯粉以50歲以下青壯年居多，各位遊說韓粉爸媽、和解深綠長輩，也別忘記了要拉攏年輕柯粉。幸好柯陣營很搖擺，目前無勝機，加上綠營應該是有人在接觸談判，目前處於盤整期，正是我們擴大票源的良機。

所以為什麼呼籲各位讀者千萬別參加623凱道反紅媒？就是為了壓抑泛綠的撕裂力道，撕裂不僅來自英德之爭，更深刻的撕裂，其實是源於白色力量與時代力量這兩大把鐮刀。初選後各家都在觀望新狀況，國民黨果然焦慮加深，果凍加緊撒幣痛打賊禿，黃光芹與背骨小巨人楊秋興會這麼兇都是有道理的。眼看國民黨與柯文哲都內縮回防，黃國昌這個背刺新狀元果然衝出來發難。

（如果有認識時力朋友，可以去問問昌神如何操縱黨務呵呵，什麼顧人怨爛招都用上。）

反紅媒背後的條件，粗略來講是這樣：旺中集團在年輕族群積怨太深，韓國瑜在30歲以下支持度全面崩盤，果凍（編註：郭董）打算增量搞網宣搶年輕票，而黃國昌柯文哲的支持主力，都是台北都會地區進步清新青壯年，所以這些人全部找上館長。昌神累積多年的旺中相罵本，加上館長現在厭藍不愛綠，一拍即合。

但為什麼這一切會很可笑、不該支持呢？

果凍卯起來打旺中，哪是反紅媒？根本是因為蔡旺旺瘋狂捧韓貶郭，搞得兩大首富之間心結超重（這齣互相為難的戲碼超好看）。國昌號召大家上凱道，可是多年來他除了對自己不利的新聞以外，對旺中好像也稱不上多關心。

最誇張的當然是柯本人，攤開台北市政府兩岸小組名單，蔡衍明胞兄蔡衍榮、旺中集團副董胡志強赫然在列！旺中高層都在柯市府，柯文哲哪有可能反旺中？但為了蹭熱度，還是很屁顛地跑去跟館長直播。

一個是享盡紅媒共資搶錢刷存吃乾抹盡的大老闆。

一個是住在雙北對台北大巨蛋漠不關心，但對屏東養雞場案殺紅眼的中壢客倌戰神。

一個是旺中集團麻吉，剛拿到國台辦發回來的高分考卷，天天謗英但對中國從不失言的阿北。

雖然搞到現在，郭柯都決定不參加遊行，但這樣仍然沒有比較好。去參加遊行，就是給黃國昌底氣，讓他繼續扮演騙票咆哮帝，痛批蔡總統對紅媒不作為。

蔡總統真的對紅媒不作為嗎？NCC主委撤換、拜訪各大網路公司，並且與蘇揆聯手刷洗韓國瑜的造謠，哪一條對假訊息的壓制力道比不上辦遊行？更何況紅媒只是統戰一環，昨天陸委會特地出面聲明，如果參加海峽論壇、甚至公開呼應一國兩制，最重可以處分「解散政黨」。

府院屢下重手，就連國民黨也為了降低政治風險，把曾永權赴中行程壓縮到只剩一天。

623凱道遊行實在沒有參加的意義，現在最該做的，是把挺賴長輩、投韓父母、愛柯同儕找出來好好聊聊，至少常常打電話約出門玩，盡可能影響他們，就算不投蔡也要讓他們投不下其他人。

減少芒果乾的正確方法，絕對不是參加別有用心的背骨遊行，而是在生活裡一點一滴嘗試改變，好好工作累積自己的籌碼，多豎起耳朵，跟地方黨部建立聯繫，關心你選區的候選人，就算不能買機票把9.2長輩騙出國，至少也可以去捐款。

府院正加緊掐節點，兼顧選情真的很辛苦，所以我們堅定助攻很重要。好不容易搞定初選，中央黨部會不會回魂？不知道。但我們自己也有很多該做的事，吸納更多中間選民加入我們的隊伍，打擊作秀亂舞的背骨政客，堅持每天累積一點，成果將會在大選中反應出來。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣