《從讀心、攻心到交心》：提問除了蒐集資訊，還能透過「誘導」得到自己想要的結果

文：石井琢磨

掌握3個要點

律師在法庭或進行法律諮詢時都要好好問問題。

打心理戰的時候也需要提問與被問問題。而提問的目的除了蒐集資訊之外，還可以「透過誘導得到自己想要的結果」。以下說明在進行誘導時，需要注意的3個要點。

留意對方腦中浮現的詞彙

第一個要點就是「慎選詞彙」。提問時要選擇符合目的的詞彙。假設你引起了一場糾紛，而這起糾紛可能會演變成刑事案件，你希望對方能原諒你。

你說「我們能不能好好談一談，解決這個問題」與你說「可以不要提出刑事告訴嗎」，這兩者的效果是不一樣的。對方腦中浮現的是「好好談一談」或「刑事告訴」，將會影響他後續採取的行動。每一字每一句都會左右他後來的行動。

刑事案件的筆錄會由警方製作。他們常常會在加害者的筆錄中，把第一人稱寫成「俺」，在被害者的筆錄中則寫成「私（我）」（譯注：「俺」或「私」都是日文中，男性所使用的第一人稱。在正式場合中，前者較粗魯、不正式，後者則較正式）。

有時我實際去見了當事人後感到很震驚，因為依這個人的個性，無論如何都不會用這樣的方式稱呼自己。由於警方想讓法官留下一些印象，因此就用「俺」讓加害者感覺好像比較壞，而用「我」讓被害者感覺好像比較老實。

確認前提事實

第二個需要留意的地方是「提問的前提」。提問的時候，有時會根據某個事實為前提，但是有些問題的前提事實有可能是錯誤的。這種提問稱為誤導詰問，在法庭上是被禁止的。這也代表它的誘導效果相當高。

推銷員常常會問「您要買紅寶石還是藍寶石」這種問題。你明明沒說要買，但是他卻以你要買為前提來問。人在被問問題時就會開始思考。就算知道這是一種誤導，一瞬間還是會考慮到底要選哪一個好。

問出對方的行動是否有「一貫性」

第三個要留意的地方是「一貫性」。人會習慣做出與過去相同的行為，以保持一貫性。

在法庭上作證的時候，如果證人的證詞前後矛盾就會失去信用。律師會針對一貫性這點，把對方證人誘導到對己方有利的方向。

假設有一對夫妻打官司，身為丈夫的辯護人，我們想讓妻子承認「我其實並不討厭丈夫蒐集的模型」。

律師：「到8月為止，你們夫妻之間都還有對話吧？」



妻子：「對，還有。」



律師：「根據妳剛剛的證詞，妳說自己曾經對丈夫的晚歸表達不滿對吧？」



妻子：「是的，沒錯。」



律師：「妳曾經告訴過妳丈夫，自己對他收入很少這一點感到不滿對吧？」



妻子：「對。」



律師：「妳丈夫在蒐集模型這件事，妳從結婚前就知道了吧？」



妻子：「對。」



律師：「妳是在知道妳丈夫有蒐集模型的情況下，跟他結婚的吧？」



妻子：「嗯，沒錯。」



律師：「就像妳剛剛說的，在夫妻間的對話中，如果有什麼不滿，妳都會告訴妳丈夫對吧？」



妻子：「對，算是吧。」



律師：「那妳有明白告訴妳丈夫，自己討厭模型嗎？」



妻子：「沒有，沒有明白地說……」



律師：「既然如此，妳應該沒有那麼討厭模型吧？」



妻子：「嗯……算是吧。」

如果不是客觀的事實，而是當時的意思或情感這類的證詞，可以透過提問去誘導對方。

妻子承認「有不滿會說出口」、「沒有說討厭模型」都是事實，她為了保持一貫性，就會陷入很難再說「我討厭模型」的窘境。

推銷時的應用例子

在一般場合，也可以好好利用一貫性。假設你想把熊擺飾賣給朋友。要是你開門見山地拜託朋友買，他一定會立刻拒絕說「不用了，我不需要」。

可是，如果你使用一貫性原則進行提問，情況就會產生一些變化。

你：「好漂亮的玄關喔。」



朋友：「是吧？我可是花了不少錢呢。」



你：「可是，感覺有點美中不足。」



朋友：「咦？哪裡美中不足？」



你：「你看，這裡還有點空間。這樣會讓人覺得玄關看起來不夠穩重。不過也只是超級好跟普通好的差別而已啦。」



朋友：「喔，這樣啊。看起來不夠穩重？是不是擺些什麼比較好呢？」



你：「這樣可能會比較好喔。擺些有分量感的東西應該不錯吧。」



朋友：「我想想看好了。擺什麼比較好呢？」



你：「對了，我有個好東西。就是這個熊擺飾……」

雖然按照上述的講法，朋友未必就會跟你買，不過他也不會當下就拒絕你「不需要」。透過前面的提問，他已經承認自己需要填補這個空間，所以他很難再說出否定這個需要的話，就算要拒絕也會找其他理由，例如「不適合」或是「我夢見被熊襲擊」等等。

想把提問與行動連結起來的話，可以使用「一貫性原則」，事先讓對方說出與自己的目標連結的價值觀、對方的規範與狀況。

透過「慎選詞彙」、「提問的前提」與「留意一貫性」這三個要點，以提問影響對方的機率就會提高。

攻略要點：提問時要留意影響他人的「三大要點」。

相關書摘 ►《從讀心、攻心到交心》：打心理戰時，不著痕跡切換視角的「換框技巧」

書籍介紹

《從讀心、攻心到交心：王牌律師教你掌握主導權、贏得信任，讓人不自覺說Yes！》，台灣東販出版 ．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：石井琢磨

譯者：陳幼雯

生活中大大小小的心理戰每天上演，情節精彩媲美心機用盡的宮鬥劇碼。有功勞就搶、有過錯就推的官僚主管、人前手牽手、人後送拳頭的假面同事、要求多如毛、善變如浮雲的難搞客戶，讓閱人無數的老練律師教你鬥智不鬥力，不只贏得漂亮，還能讓對手「心服口服」！

不知道為什麼，就這樣被現場的氣氛吞噬了。不管怎麼重申自己的主張，都會被敷衍過去。拗不過對方，只好接受對方的提議。

你有沒有上述的經驗？明明並非自己的本意，但是從結果來看，你已經對對方「言聽計從」了。如果對方是協商老手，他可能是有意使出心理戰來動搖你，讓你亂了陣腳。在這種情況下，如果不想被對方牽著鼻子走、希望能把話題導向自己想要的方向，就要學會「使用心理技法應戰」。

本書作者曾經手詐欺案的消費爭議、刑事案的和解談判、男女間的問題、中小企業之間的問題等等，可說是身經百戰、閱人無數的老練律師。書中將介紹經過作者精挑細選、可以立刻在談生意時使用得到的手法，教讀者在面對心理戰時應該如何應對、如何致勝。若能多管齊下，善用數個心理技法，效果會更顯著。請各位務必感受一下這種「多管齊下」的威力。

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航