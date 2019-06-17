學生宿舍床墊怎麼挑？「Sonmil乳膠達人」分享4要點

為迎接開學季，許多學生和父母開始準備宿舍用品，想擁有好的睡眠品質，除了住宿環境外，挑選一張好床墊也很重要。市售床墊種類眾多、良莠不齊，如何挑選才能睡得安心健康？堅持天然環保的床墊品牌「Sonmil乳膠達人」，公開分享挑選學生床墊4大重點！

Photo credit:Sonmil乳膠達人 宿舍床墊不僅要方便搬運，怎麼挑選更是學問

一、不想越睡越熱，「透氣舒適」是關鍵

炎炎夏日，許多宿舍雖有冷氣，但睡覺時身體會自然排出熱氣和濕氣調節體溫，導致肌膚接觸床墊時容易產生悶熱感。Sonmil乳膠達人指出，影響「透氣度」最大因素是材質。「由幾千個細小網狀的排氣孔組成的天然乳膠床墊較易排濕除熱」，可提升睡眠品質。

二、台灣氣候潮濕，「防蟎抗菌」有利於學生宿舍的清潔管理

潮濕環境下，寢具用品容易孳生細菌和塵蟎，除了枕巾、床單定期清洗外，選擇好床墊也能幫助防蟎。Sonmil乳膠達人表示塵蟎不喜歡橡膠蛋白的味道，天然乳膠含有「乳膠蛋白酶」，比起一般矽膠材質的記憶床墊更不利塵蟎生存，亦具有抗菌作用。

Photo credit:Sonmil乳膠達人 天然乳膠床墊含有橡膠蛋白，有助於防蟎抗菌

三、選對床墊軟硬度貼合人體曲線，避免越睡越累

有些床墊太硬，壓力都集中在身體較重的部分，導致腰酸背痛；床墊太軟缺乏支撐性，容易全身凹陷下去，越睡越累。天然乳膠床墊支撐性佳，可分散身體壓力，讓身體曲線自然貼合，達到放鬆的作用。

Photo credit:Sonmil乳膠達人 天然乳膠床墊能自然貼合人體曲線，使身體放鬆

四、選擇「無毒認證」更安全

劣質床墊在製造過程中，常使用甲醛這類對人體有傷害性的揮發性有機化合物，有些化學乳膠床墊，會添加奶香味香精掩蓋刺鼻氣味，長久吸入有害健康，所以挑選床墊時最好先確認產品有無「無毒認證」，才能讓人睡得更安心。

綜合上述挑選床墊的4大原則，Sonmil乳膠達人建議學生和家長多比較，確保挑選天然無毒、透氣舒適的國際認證學生床墊，讓身體放鬆好眠無負擔！

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