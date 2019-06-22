《妖怪森林外傳》：有人的地方，就有鄉野妖怪傳說

文：王世偉 Vick Wang（原金國際 Engine Studios總監）

前言：妖怪如夢， 自在人心

在小學的記憶中，一個日常的夏日午后，和弟弟各自騎著腳踏車經過一山中竹林，如往常般在山上玩了一個下午，帶著滿身泥濘回家。當天晚上，弟弟從睡夢中醒來，坐在床邊哭泣，家人不以為意，認為應該是小孩在白天玩得太累了。但是自從那一天起，每當接近午夜，弟弟就會從夢中醒來，開始哭泣。

這個情況持續了好幾個晚上，而且有愈來愈嚴重的趨勢，縱使大人們仍在客廳看電視，他會如夢遊般走進客廳，兩眼焦慮空洞，旁若無人地坐上沙發。經大人喚醒後，便如惡夢初醒般徬徨大哭，幾經安撫才悻悻然地回到床上睡覺。而與弟弟同睡一房的我，也習慣了他每晚的夢魘哭泣。

那一陣子，祖母主張帶小孩去收驚，但此建議並沒有被採納，父親則認為應該去找專業醫生。小小年紀的我也只能在一旁，聽著大人們你一言我一語地商討對策。幾日後，母親帶著弟弟到醫院去看腦科醫師，也做了腦波圖分析，卻始終找不出有什麼不對勁。

事情並沒有就這樣結束，弟弟的情況開始有了一些變化，每當接近午夜，除了醒來哭泣，還開始站立在床上手舞足蹈，任我叫喊也阻止不了他。一晚，母親見狀，對著弟弟大聲斥責，弟弟站在床上一手插腰、兩眼瞪著母親，開囗竟以一個陌生大人的語氣回應挑釁，我們當下都嚇呆了！我眼前可愛的六歲弟弟，怎麼突然變成了一個陌生的老男人？

此時，家人開始了解到事情的嚴重性，再多看幾個醫生也找不出原因，唯有聽從祖母的建議，去住家附近廟裡收驚。廟公見到弟弟，詢問了事情始末，表示他也無能為力，便指示母親帶弟弟去竹林附近的小廟。到了我們當時騎車經過的竹林，果然有一座小廟，裡面的廟公看了看弟弟，便告訴母親：「這竹林中有位老先生，因為看到弟弟長得十分可愛，想收他作為乾兒子，所以才跟著弟弟不 放⋯⋯」母親聽得心驚膽顫、半信半疑，廟公接著說：「只要將這位老先生的牌位請回家，以簡單儀式認他作乾爹即可。」這似乎是沒有其他選擇的選擇了，大人們也覺得就姑且一試吧！奇妙的是，從那一天起，弟弟不再半夜醒來哭泣，一 切相安無事。而祖母在事後補了一句：「我早就跟你們說了，你們就不信！」

這一段記憶深深地烙印在我的心中，也影響了我對未知世界本著「寧可信其有， 不可信其無」，以「敬鬼神而遠之」的戒慎態度來看待生活中一些不可思議的巧合。或許，我們所認定的超自然現象都可以用科學來解釋，但是基於人類追求答案的好奇心，在沒有得到適當的解答之前，我們慣於用神奇故事來腦補無法解釋的現象，也成為了鄉野傳說的魅力所在。

Photo Credit: 大辣出版 動畫《妖怪森林》之美術設定（原金國際提供）

在西方人眼中，東方帶有一種神祕感，充滿宗教信仰及傳說，但是在這個地方長大的我們，也和我們的小孩同樣迎接著西洋的萬聖節，看著他們開心打扮成僵屍、吸血鬼、科學怪人、鬼娃恰奇或是安娜貝爾，心中不禁有一個感觸——我們對於西方鬼怪的熟悉度，竟然更勝於我們自己在地的妖怪角色。

東洋的妖怪也影響我們至深，其圖像與文字脈絡可說是十分完整，甚至有些日本文獻記載了台灣妖怪傳說。只不過，這些故事距離現代生活太過遙遠，以至於這 些傳說僅止於文史研究人員感興趣的主題。

在心有所感之下，我們開啟了這個研究課題，邀集研究團隊及近二十位編劇作家，篩選了近二百種地方妖怪做田野調查，釐清出這些在地傳說和我們生活環境的連結，進而拼湊出一張妖怪地圖。由二十多位動畫美術設計師針對妖怪的世界觀做視覺化的設定，編劇團隊著手故事文本，以短篇故事的方式來述說一個與生活連結的妖怪傳說，妖怪森林的世界觀也就在此一概念下逐漸形成。

故事架構以父女環島旅行作為主軸，帶領觀眾一探地方妖怪的世界，接著由大辣出版社來企劃成書，邀請漫畫創作者們，依據文本及視覺角色設定，以各自獨特的創作風格來詮釋台灣妖怪。

過程中當我們深入探索，會發現大部分的傳說具有特定的地緣關係，每一個地方所產出的妖怪故事與生活習俗及地方文化相關，各有其地方特色，也不免發現之間有許多交集。它們的由來典故許多來自於人們對於大自然的敬畏和恐懼，所以只要有人的地方，就有妖怪傳說。

想像百年前的妖怪存在於鄉野之間，而現代的妖怪可能早已隱身於都市叢林之中，那麼一百年後的妖怪，是否依然和人保持著一種神祕的距離？若真有一天遇見了妖怪，是吉是兇？就如同對於夢境的解讀，自在人心。

Photo Credit: 大辣出版 動畫《妖怪森林》之美術設定（原金國際提供）

《妖怪森林》為金鐘獎動畫公司「原金國際 Engine Studios」 正在籌備製作的原創動畫電影。 傳說，在森林深處有一棵名為「生命之樹」的巨木，維持著整個世界的生態平衡。但由於人類的貪慾，破壞了生命之樹，整個世界也陷入浩劫不適人居。一百年後，一位植物學家致力於復甦生命之樹的研究，卻失蹤在森林中。他十歲的女兒「菈奇」為了尋找父親，踏入了傳說中的森林，遇到一隻因生命之樹被破壞，而流浪了百年的妖怪「魔神仔」。於是，一位期待父親回家的女孩，和一隻期待家鄉能復原的妖怪，懷抱著未知 的希望，攜手踏上妖怪森林的旅程。

楔子

小女孩菈奇與父親大松博士，在環島冒險的旅程上，走過了一座座森林與城鎮。 途中，他們與各個地方傳說的妖怪相遇，經歷許多不可思議的事件。原來，每個妖怪都有一段屬於他們的故事……

菈奇

10歲的小女孩，與父親大松博士相依為命， 居住在生態失衡的島嶼上。由於天生擁有靈異體質，特別容易感應到神鬼精怪。在這趟環島旅途中，更嘗試藉由自己的特殊能力， 搭起人類與妖怪溝通的橋樑。

Photo Credit： 大辣出版（原金國際提供）

大松博士

菈奇的父親，一位年輕的植物學者，對生態保育充滿熱忱，致力於研究並復育森林生態，讓女兒能在充滿綠意的環境裡長大。為了採集各地的特殊植物，帶著女兒展開了這趟環島之旅。

Photo Credit： 大辣出版（原金國際提供）

書籍介紹

本文摘錄自《妖怪森林外傳》，大辣出版

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作者：曾耀慶、羅寗、黃正、李瑋恩、Elainee、筆頭

一趟環島冒險，女孩與妖怪相遇了……

台灣新銳漫畫家 x 金鐘獎動畫團隊

終於，我們有了一本台灣妖怪漫畫！

六種民俗鬼怪、六篇創新漫畫

白鹿、燈猴、禍伏鳥、魔神仔、貓鬼、椅仔姑……

跟著漫畫家一起走進妖怪森林

《妖怪森林外傳》衍生自金鐘獎團隊「原金國際」正在籌備的動畫電影《妖怪森林》，採用短篇漫畫合集的形式，邀請曾耀慶、羅寗、黃正、李瑋恩、Elainee、筆頭六位備受矚目的台灣圖像新銳，詮釋六種不同的台灣妖怪，打造風格各異的妖怪故事。每一個篇章都充滿獨特生猛的想像力，呈現給喜愛台灣妖怪的讀者們嶄新的視覺風貌。

故事介紹

擁有通靈體質的小女孩菈奇，與植物學家父親大松博士，在環島冒險的旅程上，走過了一座座森林與城鎮。

途中，他們與各個地方傳說的妖怪相遇，經歷許多不可思議的事件：幽靈般的白鹿化身成人形女子、燈猴惡作劇偷走了神像的如意、受詛咒的女孩遇見魔鳥禍伏、孩童接連消失在有著魔神仔傳說的深山……，還有癡癡等著主人的貓鬼、以及希望有人作伴的椅仔姑。

藉由這趟旅程，菈奇了解到每個妖怪都有一段屬於他們的故事，也試著靠自己的特殊能力，建立起人類與妖怪間的橋樑。

關於《妖怪森林外傳》計畫

這幾年，妖怪成為台灣的一門顯學，從文史研究、小說創作，到桌遊、電影，讓這塊土地的妖怪逐漸顯影。

《妖怪森林外傳》這個計畫始於動畫公司「原金國際」，世界觀來自原金正在籌備的動畫長片《妖怪森林 LAQI》。為了打造「妖怪森林」，原金邀集了文史研究團隊以及近二十位編劇作家，篩選了近二百種台灣地方妖怪做田野調查，並由二十多位動畫美術設計師針對妖怪做視覺化的設定、編劇團隊著手故事文本，企圖先以短篇故事的方式，述說一個個與生活連結的妖怪傳說。

這便是《妖怪森林外傳》的起源，擬以短篇漫畫創作為基底，採漫畫、動畫雙線進行的方式，同步產出漫畫出版品與動態漫畫影片。

由大辣負責編輯策劃的《妖怪森林外傳》漫畫作品，刻意集結在繪畫風格、敘事手法上，完全迥異的六位漫畫家，讓他們自行選擇感興趣的妖怪篇章，在不參考既有美術設定的情形下，盡情發揮各自的特長，跳脫既有劇本，打造每個人獨特的妖怪森林。

Photo Credit： 大辣出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九