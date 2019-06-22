《表裡不一的動物超棒的！圖鑑》：沒有氧氣也能存活18分鐘的「裸鼴鼠」

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《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》作者最新力作！一口氣讓你了解關於裸鼴鼠、海牛及翻車魚的奇妙知識。
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文：沼笠航
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書籍介紹
《表裡不一的動物超棒的！圖鑑》，遠流出版
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作者：沼笠航
譯者：張東君
《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》作者最新力作！日本Amazon、樂天排 行榜第一名！
不為人知的動物暗黑生存術，可愛插畫×科學解說×搞笑吐槽
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從空中到地底，從高山到深海，從外形特徵到內在性格……。沼笠航繼《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》之後，精心挑選98種深具特色的動物，畫出牠們令人驚訝的習性和不為人知的技能！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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