《表裡不一的動物超棒的！圖鑑》：沒有氧氣也能存活18分鐘的「裸鼴鼠」

文：沼笠航

Photo Credit：遠流出版

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書籍介紹

《表裡不一的動物超棒的！圖鑑》，遠流出版

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作者：沼笠航

譯者：張東君

《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》作者最新力作！日本Amazon、樂天排 行榜第一名！

不為人知的動物暗黑生存術，可愛插畫×科學解說×搞笑吐槽

超萌貓熊比你想的還要兇猛

慵懶的水豚遇到天敵跑得像飛一樣

溫馴的長頸鹿也是幹架高手

天下的烏鴉不是一般黑

從空中到地底，從高山到深海，從外形特徵到內在性格……。沼笠航繼《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》之後，精心挑選98種深具特色的動物，畫出牠們令人驚訝的習性和不為人知的技能！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航