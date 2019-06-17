當強暴成為「戰術」：推特「一片藍」聲援蘇丹受暴群眾

非洲國家蘇丹的公民團體在5月發起「還權於民」的大規模示威活動，卻遭掌權的過渡軍政府（又稱「軍事委員會」，Transitional Military Council，TMC）在6月3日暴力鎮壓，不只上百人死亡，更傳出有至少70起士兵強暴平民的案件。目前在衣索比亞的調和下，軍政府與號召大眾上街的公民團體已經願意恢復對談。但蘇丹的暴力鎮壓事件已經在國際間延燒，社群媒體上也出現「#Blue_For_Sudan」的聲援活動。

《衛報》（The Guardian）11日報導，蘇丹醫生委員會（Central Committee of Sudanese Doctors）統計，3日後的暴力鎮壓，造成喀土木100多人死亡、多達700人受傷，而蘇丹衛生部則將全國的死亡人數定為61人。

蘇丹鎮壓性侵事件頻傳，首都至少70起強暴案

除了鎮壓造成的傷亡，蘇丹軍事部隊也傳出性侵示威者的消息。蘇丹醫生委員會統計，喀土木的醫院記錄了70多起強暴案件。皇家護理醫院（Royal Care hospital）的一名醫生表示已經治療了8名強暴受害者，包括5名女性和3名男性。喀土木南部的另一家醫院的醫療人員則說，它收到了2起強暴案例，其中一起的4名加害者來自前總統巴席爾培植的惡名昭彰的「快速支援部隊」（Rapid Support Force，RSF）。

《BBC》15日也報導，兩名目擊者指稱他們看到士兵強暴女性。匿名為哈立德（Khalid）的目擊者表示，他和朋友在建築物中躲避士兵掃射時，「看到6名士兵強姦兩名女孩」，哈立德和他的朋友雖然試圖對樓下的士兵大聲喊叫「走開！離開！」，但他們無法立即下樓援救，等士兵離開，哈立德和他的朋友終於下樓時，兩名焦慮不安的女性只是不斷哭泣和尖叫。另一名不願透露姓名的救護車司機則告訴《BBC》，他看到士兵們「爭奪」一名垂死的女子。

蘇丹阿法特女子大學（Ahfad University）創傷中心負責人謝里夫（Sulaima Ishaq Sharif）表示，他們（指RSF部隊）在蘇丹強暴女性的行爲和他們在「達佛人道危機」事件中所做的一樣，他們把這（性侵）視為挫敗革命的手段。創傷中心也接收了12名受暴女性，對他們進行治療及輔導。

聯合國安理會在今年3月出版了2018年度的《衝突導致的性暴力》報告，報告中指出，性暴力持續成為衝突中的戰術之一，用來驅離所謂「不受歡迎」的群體，藉此佔領土地與資源。同時性暴力也被當成一種壓迫、恐嚇與控制的工具。報告中也特別研究了19個有此現象的國家，蘇丹正是其中之一。

聯合國安理會打算呼籲蘇丹停止暴行，被中國和俄羅斯組織

《中央社》報導，面對蘇丹的人道危機，聯合國安理會4日舉行閉門會議討論，擬以聲明稿呼籲蘇丹軍政府止暴力行為，但據多名外交官員表示，中國在會中堅決反對提案內文，俄羅斯則堅持安理會應等待非洲聯盟的回應。

在安理會未能取得共識情況下，比利時、英國、法國、德國、義大利、波蘭、荷蘭和瑞典8個歐洲國家發布共同聲明，「譴責蘇丹維安部隊在蘇丹針對平民發動暴力攻擊。我們呼籲依照蘇丹人民的要求，按先前同意的把政權轉移給文人政府」。

《中央社》報導，喀土木時間11日，衣索比亞調停特使德萊爾（Mahmoud Drir）表示，雙方都已同意快速恢復對談，抗議團體也發布聲明表示，已呼籲民眾自12日起返回工作岡位。《半島電視台》報導，軍事委員會也同意釋放政治犯，但未提供細節。

蘇丹士兵的鎮壓民眾、強暴民眾的新聞，也引起不少其他國家民眾的氣憤，為了聲援蘇丹受暴者，社群媒體Twitter上出現「#Blue_For_Sudan」的活動，將個人頭像換成藍色，或以藍色為底色，繪製聲援蘇丹群眾的插圖。《半島電視台》報導，這個活動是為了紀念在示威中喪生的青年瑪莎（Mohamed Hashim Mattar），據傳瑪莎在軍事總部外，為了保護兩名婦女而在鎮壓中被槍殺，年僅26歲，而藍色是他最喜愛的顏色。

今年4月，鐵腕統治蘇丹長達30年的前總統巴席爾（Omar al-Bashir）被罷黜下台，蘇丹由過渡的軍事委員會接管，軍事委員會與民主代表團體對蘇單未來政權如何規劃進行交涉，但交涉陷入僵持，5月30日，在公民團體的號召下，上千名群眾示眾聚集首都喀土木（Khartoum）的軍政府總部，要求軍事委員會「還權於民」，卻在6月3日遭到軍事委員會武力鎮壓。

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核稿編輯：楊之瑜







