摩登美食與餐刀的美妙碰撞：看似混搭、實則玩味的新奇組合

經典是什麼？是老氣過時嗎？還是正經八百的另一種說法？所謂經典當然會有它歷久不衰的原因，具有某種特質足以代代流傳。對於個人來說，每個人心目中的經典都有所不同，能引發特定的想像，而且可能只對你具有特殊意義；像是讓你瞬間回到某個時空的一件物事、一個畫面、一道香氣。無論如何，它都令你保有一種純粹、原始的感動。

而對餐酒館The Tavernist來說，經典所指涉的對象就更為直接、單純：「就是原味。」總經理Matthew（林原衛）這麼說，把食物原本的滋味，確實地表達出來，或者用更能反映食物真味的方式加以變化，讓原味提升，這就是The Tavernist打造經典餐餚的秘訣。

Photo Credit：TNL Brand Studio

經典不設限

座落在台北市大安區的餐酒館The Tavernist，是「Tavern」（酒館）＋「ist」的新詞，把酒館擬人化了，顧名思義就不是要你正襟危坐的地方。主廚James Sharman對料理的重新拆解組合，更為經典添加了摩登的樣貌。The Tavernist的每一道餐點，都是熱愛旅遊的James在進入叢林、爬上高山，在各國街市中遊走時，所收集到的想法和作法。因為這樣的思考和背景，讓他可以自由地以豐富、甚至有點瘋狂的料理手法，重新處理在地的食材，挑戰當地的料理。

Photo Credit：TNL Brand Studio 以甘蔗煙燻的豬五花、豬里肌，佐焦糖鳳梨醬汁

例如一道「豬五花、豬里肌、焦糖鳳梨醬汁」料理，即是James去台南旅遊時發想的創作。當時他收到豬農餽贈的一頭全豬，正在思考如何料理時，靈光一閃、想到台灣的水果之王「鳳梨」，又想起肯亞有以甘蔗作為煙燻燃料的作法，因此創作出這道清爽、層次豐富的豬肉料理。而豬肉與鳳梨這兩項日常中隨時接觸得到的台灣食材，在James的手中竟意外搭上了線，互相輝映又彼此提升。

這種經典在地食材與摩登料理手法的融合，在The Tavernist的料理中隨處可見。而其大膽混搭的精神，也反映在The Tavernist的擺盤、裝潢，甚至餐具的選擇上——例如選用「Deglon牛排刀─經典原木把」作為餐刀。

Photo Credit：TNL Brand Studio The Tavernist 總經理 Matthew

當摩登料理遇上經典牛排刀

Matthew表示，質感上乘，是The Tavernist在每一件事物上的選擇標準。作為餐酒館，食材的選用絕不可馬虎。同時，氣氛、感受的營造也非常重要，而這些細節，就必須要運用質感來呈現。The Tavernist選擇使用「Deglon牛排刀─經典原木把」作為餐刀，當然先看中它俐落與美感兼具的設計，加上順手好用，於是立刻成為The Tavernist的心頭好。對深諳饕客心理的Matthew來說，美食的重點不僅僅在於食物，讓品嚐美食變得更輕易、讓享用的過程更加愉悅，這些細節在在都是為餐館加分的重點。

Photo Credit：TNL Brand Studio Deglon牛排刀─經典原木把，與The Tavernist推出聯名刀款

Matthew更進一步風趣地說道：「我們通常可以使用牛排刀作為餐刀，但餐刀卻不一定可以用作牛排刀。」這是因為餐刀通常沒有牛排刀鋒利，你可以使用牛排刀來切割任何餐點，卻不一定可以用餐刀這麼做。「你用餐刀吃肉的料理會很掙扎、不好切啊，又很吵，吃得都不好意思了，但是用牛排刀就不會有這個狀況。」這種體貼顧客的心意，對各種可能性都不設限的開放態度，就是The Tavernist最迷人的地方。

Photo Credit：TNL Brand Studio Deglon的專利研發設計「微型混合鋸齒刀刃」

工藝美學x實用主義

Deglon是擁有近百年歷史的法國刀具品牌，不只在刀具的設計和鍛造技術上推陳出新，在法國也擁有自己經營的兩間餐廳。透過在餐廳中最即時、最貼身的使用經驗，便可以立刻知道每一件作品的優勢、強項，或需要改進的地方。

以The Tavernist餐廳使用的這支「Deglon牛排刀─經典原木把」來說，其刀刃採用Deglon於1982年的專利研發設計——「微型混合鋸齒刀刃（Mirco-Mixed）」；有別於他牌牛排刀刃的鋸齒狀皆一樣寬度，Deglon的混合型鋸齒，能帶來舒適且流暢的絕佳切割體驗。

換句話說，每一件Deglon刀具，都灌注了設計師對刀具的熱情，還有廚師以及饕客在美學和美食上的要求。這就是為什麼「Deglon牛排刀─經典原木把」看起來簡單不複雜，在使用上卻很強大，這樣一把無論在美學上和實用性上，都能恰如其分的烘托美食的好刀，就是經典的魅力。

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