《馴化》：神話伊甸園中的「禁果」，可能根本就不是蘋果

文：羅伯茲（Alice Roberts）

蘋果考古學

中亞古時候的狩獵採集游牧民族，身後留下的痕跡非常少。幾個遺址的動物骨頭碎片紀錄了牠們的存在，所以我們知道他們狩獵馬、驢和原牛。在天山區域最後一次冰河高峰期前後，都有人類存在的紀錄。當世界溫暖起來，科技有了改變，狩獵技術也變了。藉由考察年代約一萬兩千年前的石器，包括很小的「微」刀刃，必定曾塞在標槍柄或魚叉上才可能使用。大約在七千年前，接近青銅時代起始，因為有牛和馬的馴化，所以人類從狩獵轉變為游牧。到了近五千年前（西元前三千年），青銅時代已經傳到歐亞大草原，最近的研究也揭露當時哈薩克東部有種植穀類作物，包括來自西方的小麥和大麥，還有來自東方的粟。在山上種植這些穀物的人仍然是游牧民族，但他們會回到同一個季節性的營地播種、收割並打穀。從青銅時代的遺址可以發現，東部始自黃河，穿過天山到興都庫什山脈（Hindu Kush），東西方人類的想法已有交流。這個範圍甚至遠到史前時代，沿著內陸亞洲山脈走廊（Inner Asian Mountain Corridor）。

到了西元前兩千年，放牧者已經移入天山的高地河谷，帶著他們的綿羊、山羊和馬，還有小麥與大麥一起移動。

從天山往東北到達阿爾泰山，游牧生活可能已經由顏那亞人引進。但究竟是藉由文化擴散，也就是從一個社會轉移到另一個社會，還是藉由牧民往東遷徙，這個議題常受到熱烈討論。人類在阿拉木圖最先定居的證據，可以追溯到四千年前的青銅時代（西元前二○○○年）。就像顏那亞人，青銅時代的阿拉木圖人為死者建造庫岡古墳。由於位在內陸亞洲山脈走廊中央，阿拉木圖很快成為東西貿易路線的重要停靠站，連接中國中部到多瑙河，也就是後來所知的絲路。

小麥和大麥從西方抵達中亞，粟則來自東方，但現在是中亞提供「禮物」給其他地區的時候了。人類和馬沿著絲路旅行，穿越野生蘋果林，旅人在鞍袋中塞滿蘋果，也因此助長蘋果擴散到家鄉以外的地方。畢竟，蘋果樹的果實已經演化為散布種籽的方法。蘋果的美味不是巧合，而是藉此鼓勵人類幫它們傳播種籽。因此，人類和馬就跟熊一樣喜歡吃蘋果，而且馬能做熊和野豬的工作，將蘋果肉與種籽分開，且將種籽放近一堆糞肥中，還能用蹄將種籽踏入泥土裡。

從此蘋果開始它們的大流散，一如自由授粉、天然種下的樹苗，基本上仍然是野生植物，但有了新朋友（人和馬）一路幫助它們。這種水果散布開來就需要一個名字。印歐語系對於蘋果有兩種形式，一個聽起來有點像「阿波」，另一種聽起來像「馬洛」，但有可能這兩類字詞都源自原始印歐語字彙：薩瑪路（samlu）。青銅時代和鐵器時代的歐亞大草原騎士，可能稱蘋果為阿馬爾納（amarna）或阿馬納（amalna），很容易聽出這是古希臘文梅隆（melon），以及拉丁文瑪倫（malun）。但是到了西方，這個字再度改變，ㄇ變成ㄅ。（這個轉變沒有特別奇怪。發出ㄇ的聲音，然後再發「ㄇㄅ」，然後只發ㄅ的音。發音時，這些音都很像ㄇ、ㄅ、ㄆ，都是藉著嘴唇閤在一起或分開而產生。「指稱蘋果的古老字彙，持續分裂且進入個別的語言和方言，但烏克蘭語「雅布魯克」（yabluko）、波蘭語亞柏寇（jablko），和俄語亞柏洛克（jabloko），仍然保存類似德文亞波佛（apfel）、威爾斯語亞佛（avall），和康瓦耳語阿佛（avel）。不論這個字經過多麼蜿蜒路徑，以各種變化形式出現在我們眼前，都暗示著中亞的起源，以及在最初旅途上帶著蘋果的馬匹。

指稱蘋果的字彙很容易令人誤會，其中最著名的就是神話伊甸園中的蘋果，可能根本就不是蘋果。這樣講傳說物品有點奇怪，但那只是說故事的手段，而且最初的故事所指的並非蘋果。蛇在伊甸園鼓勵女人吃的禁果，其實是「塔普瓦」（tappuah），這個希伯來字並非指蘋果。其實要到很晚近，蘋果才發展出真正能夠在巴勒斯坦又熱又乾的氣候中生長的品種，這個故事很有可能就是源自那裡。學者一直爭辯「塔普瓦」這個字的真正意思，可以是橘子、柚子、杏桃或是石榴，但幾乎可以肯定不是蘋果。

荷馬的《奧德賽》可能寫於西元前九世紀，裡頭有提到蘋果樹是種在阿爾喀諾俄斯王（King Alcinous）的果園，就在神話中的斯科利亞島（Isle of Scheria）：

這裡，繁茂的樹木長年蒼翠， 石榴和梨子，還有豔紅的蘋果， 多汁的無花果與橄欖烏亮光滑。

但這些蘋果與其他希臘神話中的蘋果，例如巴里斯（Paris）給愛芙黛蒂（Aphrodite）的那一顆，或是長在赫斯珀里得斯（Hesperides）花園的蘋果，都可以是任何一種圓形果實。希臘字「梅隆」，儘管與其他印歐語系指蘋果的字享有同樣的字根，意思卻不明確，可以指任何飽滿的圓形水果（包括甜瓜）。

不只早期指蘋果的字很複雜，抵達美索布達米雅的蘋果也被認為變化多端。到了四千年前，當一種和馴化蘋果相近的蘋果首先出現在近東之時，這一區的人已經務農好幾千年。他們懂得自然之道，而且可以控制它們，但無法如此對待果樹。並非水果和堅果不是古代人飲食的重要部分，而是這類植物很難馴化。不像穀物和豆類，木本植物有更多內建的基因變異。蘋果和人類一樣有兩組染色體，而且它們不會自我授粉，被形容為「高度異型接合」，也就是要找到一個特定基因，在一對中的另一個染色體上重複同樣版本很不常見。我們的異型接合性（多美妙又詩意的一長串字）代表小孩會和父母不同。

類似的，果樹（蘋果尤其如此）也不會維持原本的類型。如果你是園藝學家，想要培育能夠保持想要的特定特徵，這一招實在很惱人。一棵果實甜美的蘋果樹，後代芽苗所產的蘋果幾乎無可避免的會酸到難以入口，正如自然學家梭羅（Henry David Thoreau）所寫的：「酸到會讓松鼠的牙齒縮起來」。但古代蘋果園藝家最終發現如何讓蘋果維持原型，他們找到方法掌握一棵珍貴蘋果樹的特質，並且將這些特徵傳給其他樹木。西元前三千多年，園丁發明無性繁殖。

有些植物自己就會無性繁殖，它們自然就會這樣做。任何靠在地面或地底下長出走莖，在親株一段距離外長出新苗的植物，基本上都是在複製自己。你可以將這兩株植物的根分開，幼苗會很高興繼續生長。我的玫瑰樹籬就會這樣複製自己，我毫不懷疑如果讓它自由生長，它會繁殖到各處都長出玫瑰苗，讓整座花園變成一叢灌木林。我必須時時修剪走莖和長出來的新生芽，才能讓它維持在原本的地方。但如果我要更多玫瑰就留下那些芽，將它們移植到其他地方，它們就會生根長大。早期的農業學家利用植物這種自然特性，進行對它們有利的無性繁殖。

農業學家發現，可以藉由剪枝培養無花果、葡萄、石榴和橄欖複製植株，椰棗的芽苗分離後也能繼續生長。但是梨子、李子和蘋果可塑性就沒那麼大，它們從種籽生長時不會保留原型，而且又很難從剪枝長出根，特別是在近東乾燥的低地。有足夠證據顯示，野生蘋果藉由營養生殖（vegetative propagation）擴散，從根部長出吸芽，或是從地面上被土壤覆蓋的樹枝發芽，但是要讓馴化蘋果如此繁殖比較困難。

樹木可以結合在一起，這可能是極為古老以前的發現。你可以用纖細的活樹木來做遮蔽所，把它們彎成圓頂帳棚架子。就算你切下柳枝製作這樣的結構，它們也可能生根發芽，特別是如果你用柳樹或無花果。隨著時間過去，柳枝會在它們交接的地方彼此融合連接在一起。也許你有見過兩棵野生樹木長得太靠近而融合成一棵，這樣問就不算異想天開：如果我砍下一棵樹，然後連接到另一棵樹，它會不會繼續生長？遠比人類可以移植心臟前好幾千年，我們的祖先就已發現可以移植一棵植物的結果實樹枝，到另一棵生根的樹幹。

有了嫁接技術，表示你可以從單一一棵「親株」（嚴格說那不是父母親，而是完全相同的兄弟姊妹）複製數百棵蘋果樹，還能帶來其他好處。如果你種下一顆種籽，必須等好幾年它才會長大、開花結果，但如果你嫁接一根成熟的樹枝或幼芽，就算是接到一棵幼年的根株上，它依然很快就會開始結果，等於你直接跳過不成熟的階段。任何時候都能在長根的樹上接上新的品種。藉由仔細選擇根株，你也可以影響樹的大小，從一個會長成巨大的品種中種出一棵矮侏儒。有些根株能帶來你想種的品種所沒有的優勢，例如抗蟲害或抗旱。嫁接也能以另一種方式使用，像是拯救一棵年邁的樹。如果根部受到病原體攻擊，或是樹幹已經分裂，你可以在受傷的樹旁種下樹苗，讓它們與較高的樹幹融合，將必要的水分和養分從土壤中帶給樹枝，就像繞道嫁接。

嫁接看似是驚人的先進技術，然而有些跡象顯示蘋果於西元前兩千年抵達近東的時候，這種技術已經施行在其他植物了。這個線索來自蘇美黏土板碎片的楔形文字，年代大約在西元前一千八百年左右，在挖掘位於現代敘利亞的馬利宮殿（palace of Mari）時發現。這段古老的文字寫著：葡萄芽被帶到宮殿重新栽植。大部分人都將之解釋為嫁接，但並不清楚這些葡萄芽是否只是被用作剪接枝條，直接插入地面。葡萄藤很容易就會生根，因此比較可能是這樣。儘管如此，馬利宮殿的其他黏土板，很明確的指出蘋果被運進這個宮殿。馬利國王肯定知道蘋果的滋味，就算他們還沒有為自己種植或嫁接蘋果。

還有另一段文字（或者該說另一批文字）年代稍微晚一點，提供更可靠的嫁接證據。希伯來文《聖經》是一本含有多篇故事和歷史，寫於約西元前一千四百年到西元前四百年，橫跨青銅時代最後幾個世紀到鐵器時代。希伯來文《聖經》雖然沒有直接提及嫁接，但有多篇談到栽種的葡萄藤恢復成野生形式的寓言。帝國延伸到地中海東部，進入印度和西亞的波斯人，有可能已經在他們的果園中使用嫁接，但並沒有清楚提及這種做法。

然而，古希臘文學提供最早且毫不含糊的嫁接證據，年代約在西元前五世紀晚期的《希氏文集》（Hippocratic Treatise）有一段是這樣寫的：「有些樹木以嫁接方式移植到別棵樹上生長。它們獨立存活在這些樹上，結出的果實也和被嫁接的樹木不同。」羅馬人在義大利種甜蘋果，和櫻桃、桃子、杏桃與柳橙一起生長。到了羅馬成為全歐洲的強權時，提到嫁接的文獻已經很多。正是希臘和羅馬人透過貿易網絡、殖民地和帝國勢力，將蘋果嫁接的知識散布到整個歐洲大陸。南法聖羅曼昂嘉勒（Saint-Romain-en-Gal）有一幅漂亮的馬賽克圖，年代約在西元三世紀，圖像顯示果園的一年生長，從種植、嫁接、修枝到收成與釀造蘋果酒。

對羅馬人而言，栽種蘋果是文明的象徵，在西元三世紀寫作的《塔西佗》（Tacitus）紀錄德國人吃「agrestiapoma」，也就是農村或野生蘋果，與「urbaniores」相對，是都會、文化、精緻的水果，而羅馬人偏好這種水果。當羅馬文化的影響擴散到整個歐洲，栽種蘋果也成為常態，但栽種蘋果有可能遠在更早之前就抵達英國和愛爾蘭。霍伊堡（Haughey’s Fort）是位在北愛爾蘭阿馬郡（County of Armagh）一個青銅時期晚期的山丘堡壘，在挖掘期間，考古學家找到一顆三千年的大蘋果，讓很多人很興奮，但進一步檢視後發現那是一顆已有三千年的馬勃菌。

相關書摘 ▶ 《馴化》：馬鈴薯曾被稱為「長在土裡的腫塊」，還跟痲瘋病聯想在一起

書籍介紹

本文摘錄自《馴化：改變世界的10個物種》，時報文化出版

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作者：羅伯茲（Alice Roberts）

譯者：余思瑩

英國《經濟學人》《週日郵報》年度選書

媲美《槍炮、病菌與鋼鐵》《人類大歷史》

從一萬一千五百年前農業萌芽開始

到人類有文字記載

狗、小麥、牛、玉蜀黍、馬鈴薯、雞、稻米、馬、蘋果、人類

如何改變世界文明

本書作者羅伯茲（Alice Roberts）講述十個物種的深遠歷史，從一萬一千五百年前農業萌芽開始寫起，直到人類有文字記載為止：狗、小麥、牛、玉米、馬鈴薯、雞、稻米、馬、蘋果，當然也包括人類自己，如何透過馴化、教養，不僅適應生存環境，成為人類盟友，讓人類生活更美好，且影響人類文明每階段的發展，但也改變了自然秩序，使生態環境陷入危機。

本書作者具有多重身分，她是醫學博士、解剖學家，亦專精考古學、人類學及古病理學。她以淵博的知識及生動文字，帶領讀者穿越歷史長河，探索人類起源，以及人類馴化其他物種的歷史，深具啟發，內容廣博且讓人著迷，將改變我們看待人類自身和其他物種的方式。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航