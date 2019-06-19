「要離開、還是留下」：專訪銅鑼灣書店林榮基、90後港獨分子

「你考慮移民嗎？」這句話是今年6月「反送中」運動以來，我最常問身邊香港朋友的一句話。同樣一句話，可能已經在許多港人心中轉了好幾圈，最近才因為跟著香港立法會修訂《逃犯條例》的爭議，給鋪天蓋地的彰顯出來。

香港這幾年來並不平靜：社運領袖被捕、民選議員被「DQ」，更有人出逃海外，曾幾何時，旅遊與投資者的天堂，變成需要尋求庇護的地區？《關鍵評論網》專訪香港銅鑼灣書店前店長林榮基，與來台籌措「庇護援助」的香港學生，聽聽橫跨了兩個世代的香港人，港人究竟為何急於出走？想遠離香港的原因，又有什麼不同？

63歲，他還需要一個留在台灣的理由

「我看台灣現在是跟香港50年前一樣，可以生活啦，沒有什麼對生活上有很大影響的事，我看大家賣東西啊、上班啊，正常生活，這個環境其實不錯。」

與林榮基約在西門町鬧區的咖啡店，他抱著隨身包包坐在店裡最角落的位子，戴著招牌鴨舌帽，帽沿壓到遮住半張臉，位子是朝外的，對談之間他的眼睛仍沒閒著，不時警惕的朝外看。

4月25日，林榮基從香港入境台灣，就沒打算再回香港。林榮基在2015年10月被捕，以「違法經營書籍銷售」的罪名遭關押8個月，2016年6月在交換條件下獲准回港，但他未按約定將客戶資料攜回中國，目前仍被中國視為通緝犯。擔心修法後未來會被送到中國受審，63歲的他成了第一波出走來台的香港「政治難民」，只是台灣目前還沒有《難民法》，林榮基申請來台的理由，是來找工作。

「講得很清楚，我過來是來找工作的。找工作有些條件，工作要有專業的，起碼一個月要4萬7，公司請你必須要有500萬資產額。你看我哪有這個條件，我又不是專業的人，隨便能找到4萬7的工作。不然，我去給蔡總統倒咖啡，看她要不要請我，我沒所謂。」【註1】

林榮基說， 「我只會開書店，只能開書店，這段時間忙完後，自己去找其他朋友搞眾籌（群眾募資）。」他說如果募到足夠的錢，想在西門町開店，但因為不是在地人、無法取得生意登記，必須找人掛名。也因為沒有居留權，連銀行都無法替他開帳戶，必須靠朋友幫忙開戶，再給他提款卡和密碼，讓他把錢一些生活費放進去。

不過林榮基看得很開，他說人生沒有多少時間，還爭什麼？「我要趕快過每一秒鐘的快樂生活，台灣自由自在，我不管你，你也不要管我。沒地方睡，我還可以去龍山寺睡啊。」沒有居留權、拿不到電信合約，手機老是連不上網，他說有的時候不通也好，安安靜靜。

Photo Credit: 關鍵評論網/Abby Huang攝

晚了15年才出走，林榮基稱自己算是「後知後覺」

根據分析，香港過去共有3波移民潮：第一波是1989年六四天安門事件、1997年香港主權回歸以前，港人對「一國兩制」有疑慮，紛紛移民至英國、加拿大、美國等地。第二波是1997年香港主權回歸前2年，而第3波移民潮，則晚至2010年，因大批中國人湧入香港、香港房價居高不下等社會問題激化中港矛盾，才又出現移民潮。

「97回歸時候，走了很多人。當時走的人比較有錢，去加拿大、英國比較多。來一個共產黨，還不走嗎？現在證明他們當時離開是對的。」林榮基說，那時還很多人相信「一國兩制」，起碼他自己當時是相信的，認為「搞垮香港，對他們（中國）有好處嗎？」

林榮基回憶，1997到2012年，香港政局算是比較平穩，直到2012年習近平上台才有了轉變。2013年，習近平提出「七不講」，強勢表態管制手段，不要普世價值、不要公民權利、不要司法獨立，不過那時候的林榮基，還沒打算出走。

「那時我覺得我又沒違法，我為什麼要走？」他說早在香港銅鑼灣書店失蹤案發生以前，中國深圳已零星出現出版商被捕的事件，先是2013年，香港出版商「晨鐘書局」創辦人姚文田被捕，2014年又有香港雜誌《新維月刊》的老闆和編輯，從家裡被中國當局帶走，後也分別遭到判刑。

「當時我們還以為自己沒事，我們在香港，還不是在大陸出版，覺得有這個自由。可以說是後知後覺吧，沒想到這個事情跟我們有什麼關係。」

直到2015年10月，香港銅鑼灣書店出事，包括林榮基在內，書店股東到店員等5人，2個月內相繼在中國、泰國、香港境內失蹤。

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銅鑼灣書店出事後，林榮基說有些從中國來香港做出版的人，可能因為熟悉中國政府的做法，先出走了一波，後來香港也有一些人離開，「搞出版的不知道哪本書對他有影響，不知道底線在哪裡，不知道什麼題材是不能出的，不知道自己什麼時候會被綁架。」他說「發生在李波身上的事，也可能發生在你身上。」

不知未來會有什麼新罪名，香港商界人士也準備出逃

不只出版界人心惶惶，香港商界同樣也不安。2017年中國企業家「明天控股集團」創辦人肖建華，在香港四季酒店直接被人帶走，林榮基回憶說當天晚上離開香港的機票立刻起漲，他說肖建華原本替中國高層管理資產，「跟他背景一樣的人，難道還不跑嗎？」

林榮基表示，在中國經商曾和人起過衝突的生意人，特別擔心《逃犯條例》如果通過，會因此被抓走。他說有個原本不認識的人透過臉書找到他，看他過來台灣，一個多月後也申請來台，不過要用什麼方式留在台灣，目前還沒有打算。

「他本來在大陸搞一些衣服生意，今年5月，有些人可能看中他們的資產，說他違反合約要他賠償。他是要賠償的，但處理的過程對方還提出控告，說當初的合約有假冒的文件，透過深圳的公安給他發了一個公告，通知他過去『解釋』」。

「你看得出這個問題在哪裡？這是一個藉口，提出這個詐騙罪行，他就死定了。中國現在的做法，就是給你個短訊，說你違反什麼罪、編號是多少、什麼時候要去公安那邊講話，這個很危險，你不知道後來罪名可以改成什麼。」

對於年輕一輩的香港人，林榮基說「我不清楚他們怎麼打算，我的意見是，將來應該最好還是離開。」

「願意在香港生小孩的人很偉大，我不一樣。我的看法是，每個人都重要，他的一生是最重要的，要先看自己，不是看一個地方還是一個國家。我打個比方，將來台灣沒有選舉權了，中國握著你的人權，不讓你有思想自由，你還愛這個地方嗎？你不愛啊，你離開是正常的。」他說香港這個地方越來越不正常，「明知這個地方不可以改變，那為什麼不離開呢？」

不過，90後的年輕人，並不這麼想。

局勢動盪還不出走，香港90後：我們還沒有反抗

18歲的鍾翰林，還在香港念高中，2016年他跟一樣主張香港獨立的中學生，創立了「學生動源」組織。這次來台，除了參與6月16日立法院外的聲援活動，也希望能夠爭取資源，保護未來可能尋求庇護的港人。

什麼樣的人，會受《逃犯條例》影響？鍾翰林指出，從2014年的雨傘運動、2016年「旺角騷亂」（港稱「魚蛋運動」）到最近的「反送中」運動，香港有超過100位政治參與者，被香港政府以暴動罪、非法集會、襲警等罪名，受到政治監控。

「林榮基為什麼離開香港，就是覺得香港很危險，每天走出去都有人跟著他，不知道是香港警察，還是中國公安。我之前覺得他好像小題大作，但最近『反送中』活動期間，我和我們組織的人都被跟蹤，不管是出去開會，還是到街上晃晃，都有人跟著，甚至很晚很晚的時候，街上沒什麼人的時候，還有人跟著我。」他說好像能體會，曾經被抓去中國的前輩，內心存在著的恐懼。

鍾翰林4月來台時，曾見過林榮基一面，「他第一句話就跟我說，『你們快離開香港吧，來台灣吧』」，鍾翰林說，當時「反送中」運動還在籌備中，他說「我們還沒有反對，還沒有反抗，你就叫我離開，我是完全無法接受的。」

Photo Credit: 關鍵評論網/Abby Huang攝

靠中國發大財？他們說香港「什麼也沒有」

這幾年，中國節目像是《中國好聲音》在香港強力播送，影音app「抖音」也很紅，加上近年來校園加強用普通話教學生中文，香港特別好的學校更是如此實施，現在香港學生的普通話幾乎跟中國人一樣好，這樣的氛圍中，香港人的認同又是如何？

呂俊賢坦言，他的父母有「大中華」情結，對中國還有希望，希望中國進步後香港也能一起進步，但他們不同，對中國沒有這個情結，一出生就當自己是香港人。他說2014年「雨傘運動」給香港人一個警示，「中國不會給香港任何主權」，他說自己當時看不到希望，覺得中國不可能有民主的一天，直到2016年主張香港獨立的本土派候選人梁天琦出來，給了他和身邊不少年輕人一個希望。

鍾翰林也說，自己當初覺得一定要參與運動，也是在2016年，當時很多參與「魚蛋革命」的年輕人被告，有幾個和他差不多年紀，只有14歲就被控告「暴動罪」。他說香港一天沒有獨立，都會出現不知名的法律，控制香港。

「反送中這個問題，很多人在說林鄭下台，但每個特首下台後，下一個更糟糕，不是人的問題，是中國統治的問題，就算這次《逃犯條例》被擋下了，幾年後又要重推，又要破壞香港的制度。從2003年《基本法》23條，2010年建高鐵，2012年國民教育，雖然有些因為反對沒有推動，但過了幾年又推動其他東西。」【註2】

鍾翰林說，比起民主，香港人更想要的是安居樂業，「他們要好的生活，有沒有民主香港人真的沒所謂，我的爸爸媽媽就是這個樣子，我們要跟他們說，為什麼香港現在不能安居樂業，為什麼有這麼多問題，就是因為香港沒有獨立，還不是一個國家，我們給人管制才會發生這種事情。」

鍾翰林說這次來台，是希望台灣人能從香港看到一國兩制的真面目，是怎麼一回事。「很多台灣人說台灣發大財，中國這麼好，怕什麼？有民主沒有好生活，不如給中國管制，但你從香港來看，我們香港沒有民主，沒有好生活，什麼都沒有。」（延伸閱讀：「民主不能當飯吃」？郭董，你錯了！）

【採訪後記】

離開香港，林榮基暫時住在新店的友人家。他說自己還是會看香港的新聞，偶爾寫點東西，有時也寫些小說。他說比起評論，他更喜歡小說，來台一個多月，林榮基的心情比較輕鬆，當場還給我說了一個他寫的故事，一個關於書店老闆和老鼠的故事。

有一天晚上，書店老闆在店裡弄好飯，準備吃的時候，看到書櫃旁有些很黑的地方，有個東西眼睛發亮，發現是隻很大的老鼠。



老鼠發現以前見過這個老闆，把以前發生的事解釋了一下。原來這間書店以前是違章建築，政府派人要把它拆掉，老闆動手要把倉庫裡的書搬出來，看見裡面有一窩小老鼠。



老鼠們急著逃命，逃命的時候就亂跑，其中有個老鼠撞到老闆的腳，和他打了個照面。老鼠很小，鼻子有點白白的，老鼠轉了個圈，從洞跑到書店外面去了。



過了一陣子，原本違章的建築都給整修好，老鼠沒地方去，一個冬天的晚上，回來書店找地方住。這個地方是老鼠出生的地方，老鼠好像人一樣，在外面長大後要回來看一看，以前出生的地方。

我問，這故事是不是在說，香港以後被「整修」好、變民主了，你會想回去看一看？他說這個故事很單純，只是人跟老鼠的故事，希望去表達人跟大自然的，很平常的溝通，故事不是很複雜的。

但那一瞬間，好像看到一個燈光昏暗的小房間裡，一個老闆戴著眼鏡，安靜的坐在裡面看書，香港反送中遊行長長的人龍，香港政府的暫緩聲明，看似都與他有關，但也與他無關。

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【註1】港澳人士移居台灣，過去主要是以投資移民（須具備600萬元台幣），或是來台工作，後者最多能申請3個月的簽證，可以延長一次（總共6個月）。不過要靠工作留在台灣，一個月至少要有4萬7000元的薪資，台灣公司如要聘僱香港人，也要申請額外手續解釋為什麼要用香港人。「台灣人權促進會」秘書長邱伊翎就透露，仍然有因為政治因素想要來台，但難以跨越經濟或工作門檻，而無法取得在台居留權的人士。

【註2】2002年，香港政府擬針對《香港基本法》第23條進行立法，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，也禁止外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動，或與當地團體建立聯繫，受到外界強力反對，2003年7月1日，更吸引50萬港人上街反對。

核稿編輯：羊正鈺