《能源，迫在眉睫的抉擇》：全世界空氣若能變乾淨，要感謝這位固執的荷蘭人

文：理查・羅德斯（Richard Rhodes）

煙霧死神的關愛

（前略）

霧汙染的知識直到一九五二年都沒有改善，那年十二月五到九日，一場毒霧籠罩倫敦造成約三千多人額外死亡，超過常態三倍。如同約翰・艾弗林時代的「肆無忌憚的煙霧」，這場霧侵入室內。一位倫敦人回想上班時。「到了下午兩點，你根本看不到走廊對面。又濃又黃，有人敲我辦公室的門說，『回家，我們要關門了……我永遠忘不了，因為煙霧濃到讓人覺得走進了戰場。』」怪的是，即使一九五三年前三個月的意外死亡是流感死亡數量的七倍，衛生部仍把額外死亡歸咎於流感爆發。倫敦媒體很清楚：他們把這次事件稱作「殺手大霧」。主要成分是煤煙黑色微粒上包覆的二氧化硫。

國會抗拒根據致命空汙的證據採取行動，怕英國產業無法承受代價，但是國會任命的調查委員會證明有認真工作，在報告書中建議未來十年內減少百分之八十的倫敦煙霧。一九五六年的《清淨空氣法案》禁止「從任何建築的煙囪……排放黑煙」、燃燒廢棄物或安裝會排放煙霧的任何熔爐與鍋爐。地方當局可以指定煙霧管制區，同時政府可以豁免設計良好的壁爐不受禁令限制。這個法案基本上把熱源從煤炭等固態燃料轉換成瓦斯——都市煤氣、一九五九年開始進口的液態丙烷，還有一九六五年在約克郡外海發現廣大氣田之後的天然氣。因為天然氣燒起來比丙烷或都市煤氣更熱，約兩千萬件瓦斯器具必須改裝或汰換。從一九六七年起花了十年時間。一九六二年倫敦又發生一次殺手霧，但是英國的空氣逐年慢慢變乾淨了。

一九四○到一九五○年的二戰與戰後，直到現在，另一種不同的「霧」在加州洛杉磯開始影響空氣。民眾用現成的名稱「煙霧」（smog）稱呼這種物質，但是專家仍堅持這個字的古代意義，「含煤煙的霧」。這個用法可追溯到一九○五年，當時英國煤煙減量學會的名譽會長發明此字來描述倫敦煙霧瀰漫的黑暗。美國機動車輛註冊數量在一九四五到一九五五年間增加一倍以上，從約兩千六百萬到超過五千兩百萬輛，那些未經過濾的引擎廢氣，有一大部分排放在洛杉磯郡的天然盆地中。氣象經常劇變，空氣變成褐霧狀，呼吸起來會疼痛，居民愈來愈不滿地抱怨，在四十五個城區無序拼貼而成的谷地，選出一個又一個的郡長。不過，汽車廢氣逃過了譴責。罪名落到盆地裡的工廠、煉油廠甚至是家庭後院焚燒的垃圾。「有些人責怪煙霧來自墨西哥的帕里庫廷火山，」有份石油業期刊傲慢地指出；「有些人暗示是原子彈；還有人認為煙霧是種神祕現象。」

「在當時，」加州理工學院的化學家兼儀器發明家阿諾・貝克曼（Arnold Beckman）回憶說，指的是四○年代末期，「對於煙霧的起因與消滅對策有很大的混淆和不確定性，很多法律和政治上的糾結，數不清的市民團體狂熱地倡導，要求立刻解決煙霧。」各城市找專家來診斷原因，其中愛德華・韋德連是對產業最友善的匹茲堡梅隆工業研究院院長，後來把菲利普・薩德勒列入黑名單的人。韋德連跟美國礦務局出身的員工花了兩週研究加州煙霧。「他們完全沒幫上忙，」貝克曼說，「根據他們自己的檢測，主要測量煤灰和二氧化硫，洛杉磯的汙染空氣比匹茲堡的淨化空氣還乾淨！他們大惑不解。」

一九四七年，為了促進跨行政區的行動，加州授權在州內每個郡劃設空氣汙染管制區。石油業者反對這項州政府立法，努力了一段時間，把它封鎖在委員會。然而，聯合石油公司執行副總裁小史都華（W. L. Stewart Jr.）在業界主管會議中，說他的公司未來全靠洛杉磯的福祉。（該公司是加州最老的石油公司之一，創立於一八九○年。）史都華告訴主管們，聯合石油會支持州的法案。其餘公司都聽懂了史都華的意思，結果法案無異議通過。洛杉磯郡設立空氣汙染管制區，成為全州與全國首例。一九四七年十月，貝克曼的伊利諾大學同學路易士・麥卡比（Lewis C. McCabe）博士，被任命為專案主管。

每個人都以為洛杉磯煙霧的主因是二氧化硫。「他們視之為理所當然，」貝克曼說，「二氧化硫是起霧與眼睛發癢的禍首化學物。這個觀點有些合理化的說法，因為在匹茲堡和聖路易空氣汙染元凶確實是煤灰和二氧化硫。既然洛杉磯區域沒有煤灰，顯然二氧化硫必定是那討厭的汙染物。」二氧化硫確實會刺激眼睛和肺部。貝克曼所稱呼的「業餘科學家」也譴責二氧化硫，指出它可能氧化成三氧化硫，是酸雨的主要成分。當時算是新紡織產品的尼龍褲襪在煙霧空氣中會發生破洞和綻線，貝克曼口中「業餘科學家」的另一個指標是，認為這是可溶於水、形成強腐蝕性硫酸的三氧化硫造成的。

貝克曼不以為然，理由很簡單：身為化學工程師，他知道二氧化硫有種獨特、很像臭雞蛋的刺鼻氣味。「我沒聞到空氣中有二氧化硫味，」他說，「所以不願意相信那是洛杉磯煙霧的禍首。」貝克曼跟一位同僚化學家去見了麥卡比。「那個可憐傢伙飽受各方勢力的騷擾，」貝克曼回憶說。貝克曼敦促麥卡比「做點研究」，包括分析空氣。「沒時間研究了，」苦惱的麥卡比回答。兩位化學家最後還是說服了他。

為了分析空氣樣本，他們需要老練的微量化學家。貝克曼有個口袋人選，是他欣賞的同僚兼好友。艾瑞・哈根史密特（Arie Haagen-Smit）是荷蘭人，有機化學家兼洛杉磯市中心東北方十一哩外帕沙迪那的加州理工學院化學教授。哈根史密特在一九○○年出生於烏特列支，專長是生物合成各種重要油脂。他曾經研究分離出鳳梨香味，辛苦地在放滿熟鳳梨的工作室裡濃縮鳳梨香氣。

架設來分析鳳梨精華的設備也適用於煙霧。高大直率的哈根史密特從打開的窗戶吸取三萬立方呎的帕沙迪那煙霧，通過用液態氣體冷卻的採集器。除了凍結的水蒸氣，他的採集器捕捉到貝克曼所說的「幾滴深褐色、難聞的液體」。哈根史密特分析後，報告說那是來自石油產品與工業溶劑的飽和與不飽和碳氫化合物，並補充說「這包括所有在油田、煉油廠、加油站、汽車等處失去的物質。」這個新發現的空氣汙染源，異常點在於兩階段形成。

它從哈根史密特列舉的各種來源隱形進入空氣中，但接著氧化——鈍化——成褐色霧狀，「在陽光與臭氧，可能還有其他一氧化氮之類空氣汙染物的影響下……在這些反應中，形成了會刺激眼睛的懸浮微粒，也因為粒子很小，會降低能見度。」洛杉磯的煙霧不是過去的煤煙黑霧，而是氧化的碳氫化合物。因為「煙霧」這個字慣用到無法拋棄，它接上了描述其兩階段生成的適當形容詞：光化學煙霧（photochemical smog）。哈根史密特在加州理工的學生們則借用他的姓氏諧音，戲稱之為哈根煙霧（Haagen-Smog）。

所以，煙霧的問題絕不是禁止家庭燒垃圾或禁用煤炭這麼簡單。哈根史密特估計嚴重煙霧災害期間洛杉磯盆地的臭氧量大約是五百噸，而二十五哩平方、一千呎厚的煙霧層實際重量不下於六億五千萬噸。「這麼龐大的重量，」哈根史密特寫道，「經常在煙霧的『快速處方』中被忽略，例如有人提議在山上或鑽挖穿山隧道處放置風扇驅走煙霧。」他指向石油產業放任汽油產物從湖泊規模的露天池子中蒸發，在有屋頂的油槽儲存汽油、還留出屋頂和燃料表面間的空隙，讓它持續揮發。（最後他說服了業者蓋住池子並在儲油槽安裝漂浮屋頂，讓他們省錢又能拯救空氣。）他寫道，但是洛杉磯滿街跑的五十萬輛汽車，每天燒掉「大約一萬兩千加侖汽油」，而且「即使燃燒率達到百分之九十九完整，實際上肯定沒有，每天仍會釋出一百二十噸的未燃燒汽油」到加州空氣中。

「這個結論產生了激烈的抗議熱潮，」貝克曼記載，「尤其是來自石油公司和汽車製造廠。他們說哈根史密特大錯特錯。」產業支持的史丹福研究所（SRI）進行了自己的測試，得到不同結果並宣稱哈根史密特犯了嚴重的錯誤。（其實，即使擁有昂貴又精密的儀器，錯的仍是SRI。他們測量時使用濃度高到不切實際的氣體，這些氣體會抑制煙霧反應。哈根史密特只用幾條舊輪胎內胎，隨著逐漸接觸更多臭氧，來測量它們的破裂程度。）

又驚又怒的哈根史密特決心證明SRI錯了。他擱置鳳梨研究，在接下來六個月調查光化學煙霧中的各種氣體和微粒。「他引進了一個全新的空氣汙染概念，」 貝克曼總結說，「帶來了獲取乾淨空氣方法的革命。他找到並且勇敢地說出空氣汙染的主因：汽車、煉油廠、發電廠與鋼鐵廠。」他的成果，為漫長、遭受激烈反抗的全國革命走向汽車汙染管制系統與更嚴格的工業標準鋪了路。洛杉磯以及受其影響的全世界空氣能變乾淨，有一部分要感謝這位固執荷蘭人的科學技能與道德憤慨。

接下來的幾十年，產業抗拒逐漸轉變成消極服從。一九七○年七月，理查・尼克森總統以行政命令設立了環境保護局，是聯邦真正有效管制空汙的起點。五個月後，國會以絕大多數通過《清淨空氣法案》。接著權力轉移到聯邦官員，他們在全國實施愈來愈嚴格的標準。

一九七五年強制新車使用無鉛汽油，不是為了降低大氣的鉛汙染量，而是保護所有新型車排氣系統上強制安裝的觸媒轉化器。接著在一九八○年代逐步減少有鉛汽油，因為研究顯示鉛可能導致孩童的神經傷害。研究人員發現，紐約市的許多煤灰汙染不是來自汽車，而是未經過濾的焚化垃圾，後來也納入控制了。（一九五九到六○年，筆者住在曼哈頓，我留在公寓桌面上的打字紙會很快被油膩的煤灰弄髒到無法使用。）

相關書摘 ►《能源，迫在眉睫的抉擇》：過去煤炭是「魔鬼的排泄物」，如同現在反對者對核能的印象

書籍介紹

本文摘錄自《能源，迫在眉睫的抉擇：為人類文明史續命，抑或摧毀人類文明的一場賭注》，格致文化出版

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作者： 理查・羅德斯（Richard Rhodes）

譯者： 李建興

核災威脅與空汙危機，兩難卻得當機立斷！

能源的決策，台灣人民該如何抉擇？

在幾乎被遺忘的歷史知識當中，

你將可發掘出人類未來之路的線索……

對能源的追求，造就致命的隱形殺手

二十世紀以來，工業迅速發展，讓加州深受空汙問題困擾。嚴重的霧霾，使呼吸道疾病大爆發，一九五○年代，曾在兩天內奪去四百多條人命，一年超過七萬人逃離洛杉磯。為解決日益嚴重的霧霾問題，憂心忡忡的官員們找上任教於加州理工學院的化學家艾瑞・哈根史密特，請他展開研究。

哈根史密特原先的研究主題是精油的萃取與合成，他清掉堆滿實驗室的鳳梨，打開窗戶，引進幾千立方呎的霧霾空氣，透過液態氮冷卻，凝聚出幾滴褐色、惡臭的黏膠。他發現黏膠的化學成分，來自汽車廢氣與附近煉油廠的排放物。這種新玩意受到陽光催化後，會使空氣變成黑褐色。

石油公司的化學家嘲笑哈根史密特的分析，並宣稱根本沒發現這種化學反應，這激起了固執的哈根史密特的憤怒。他於是利用分析鳳梨的設備，解析出危害空氣的種種成分，並用舊輪胎的脆化證明了霧霾中含有過量的臭氧。加州政府就此介入，這才展開了淨化洛杉磯的過程。

「能源轉型」遙遙無期，為什麼？

採用新的能源來源為何如此緩慢？長年任職於國際應用系統分析研究所（IIASA）的義大利物理學家切薩雷・馬凱提（Cesare Marchetti）提出他的見解：社會是個學習系統。它以文化擴散運作──觀念從一個人散播到其他人──很像傳染病。發明新科技只是開始。亨利・福特的T型車需要加油站。加油站需要汽油，汽油來自石油，石油必須去找，煉油廠必須處理，管線必須把油送到煉油廠，把汽油送到車輛集中的各大城市。人們必須放棄騎馬或搭馬車去買汽車，學習開車──以此類推。當拉鍊開始取代鈕扣，有些人抗拒改變，因為他們認為拉鍊是罪惡：它們讓脫衣服變容易。

煤炭對伊莉莎白時代的許多人而言，是魔鬼的排泄物，如同現在核能給許多反對者的印象。而化石燃

料公司對於核能和可再生能源一概不喜：這兩者會競爭市場空間，傷害到他們的利益。如同美國人生活中的許多事，能源來源已經被政治化，在這樣的局勢下，我們恐難以拯救地球。

核能，還是綠能？這是個問題

二十一世紀的大挑戰將是抑制全球暖化，並為數量增加的世界人口，提供足以共存共榮的能源。

人們對於核能的擔憂其來有自，這片陰影從二戰以後就開始蔓延。即便樂觀幽默如物理學家理查・費曼，都曾因核能可能帶來的危害而陷入憂鬱。而在歷經三哩島、車諾比、福島等三起核災之後，全球核能發展的腳步，已在二○一七年開始放緩。

另一方面，儘管再生能源在全球發電總量逐漸增加，但占比始終甚微。在大多數國家的電力組合中，太陽能仍相對微小，即使一向最熱心接納這項科技的歐洲，太陽能平均只提供電力需求的百分之四。二○一六年時，總安裝的風電產能也遠低於世界總電力的百分之一。

「產能因素」（實際能發電的時間長短）是所有間歇性能源來源的共通問題。陽光未必隨時有，風未必不停吹，也不一定保證終年有水來推動水壩的渦輪機。

能源，決定未來世界霸權的關鍵

繁榮的西方國家如果下定決心，或許勉強負擔得起用可再生能源來生產所有動力；然而絕大多數國家沒有這種選項。但是，核能會是人類在全球暖化下的唯一對策嗎？不，它也不是，就像我們無法光靠可再生能源系統一樣。核能在歐洲和美國強大的政治抗拒下，其實腳步不穩。歐美地區大幅補貼可再生能源，也嚴格規範核能的使用。於此同時，新興的核能電廠多設立在東亞與南亞，尤其是印度、中國、日本與南韓。

其實，每種能源系統都有它的優缺點，綜覽四百年來的能源發展史，你會驚覺：人類的倖存或死亡，強權的崛起與消殞，都與能源挑戰密不可分。普立茲獎得主理查・羅德斯，將在本書中透過難忘的角色卡司，說明人類是如何憑藉才智、毅力甚至道德勇氣，一次次走過看似難如登天的「能源轉型」，並以其獨樹一格的觀點，告訴我們：那些歷史上幾乎被遺忘的知識，或許，能為我們指出未來的道路！

本書特色

普立茲獎得主理查・羅德斯最新力作！出版以來長踞美國Amazon書店能源類暢銷榜前三名。

收錄十六世紀到二十二世紀，能源發展歷程與最新未來預測，讓你看清未來能源的可能走向。

排除政治角力與商業利益的蒙蔽，帶領你回歸人文本質，重新思考攸關人類命運的能源議題。

Photo Credit: 格致文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九