大學不分系｜高教的兩難：專業要有，但也不用鑽牛角尖

文：羊正鈺｜圖表：林梵謹｜封面設計：高嘉宏

蘇修德（化名），成功大學大二，因為考上成大的分數只能填文學院，又自認英文、歷史不太好，只好先進台文系，但大一的他不知道自己興趣到底是什麼，為了要到處探索，修了很多「怪課」，例如跑去都市計畫系，又到經濟系、統計系去上課。

大一快結束時，他想到自己修那麼多「有的沒有的」課，如果留在台文系，就都變得沒有用了（學分不承認），再加上他還有好多系外想修的課沒上到，留在原系又有撞課、衝堂等限制。於是，他在大二申請轉進「全校不分系學士學位學程」（文後簡稱「不分系」）。

現在的蘇修德，不但可以繼續多方嘗試，也針對商管領域延續他大一的探索，開始選修一些比較進階的課程，像是個體、總體經濟學等，因為不隸屬於任何系，他沒有任何必選修的限制，可以只上自己有興趣、想學習的課。

「不分系」的出現，跟這幾年常聽到的「無動力世代」不無關聯，說的是年輕人在大學迷茫四年，即便發現「科系跟原本的想像不一樣」而沒興趣又念不好，想轉系卻又轉不出去，最後只求能混畢業。

根據教育部最新統計數據，106學年大專校院裡，幾乎每4個大學生就有1人休退學。若只看該學年新申請的，退學理由第一名就是「志趣不合」（占27.8%）；休學理由的第二名又是「學業志趣不符」（占14.4%）。其中沒休退學但念的不開心、沒興趣或學非所用的不知道還有多少。

一直以來「把一個科系唸到畢業」的大學教育，似乎不見得適合每個學生，成大的「不分系」就是試圖提供一個不同的選擇，也期待能培養出更「跨域」的學生。不過，真的有這麼完美嗎？

即便進了「不分系」，即將升上大三的蘇修德卻遇到另一困擾，就是成大「不分系」畢業前一定要拿到某個學院50學分、還要達到某系的輔系門檻，「像管理學院就要修到50學分（16門課左右），但值得去上的課又太少，統計系要拿輔系也有點太硬⋯⋯」的確，很多系都少不了「有點鳥」但又不得不修的「必修課」。

跨域不重要，專業才重要？

成大教務長王育民接受訪問時表示，原本的不分系只有大一，大二之後就要分科系，2017年改制成「大一到大四」都不分系，一開始就希望完全讓學生「自組」課表，4年128個學分都可以自己決定，成大9個學院，想在哪個學院修幾學分都行，畢業時以修課學分最高的學院為主，授與該學院學士學位。

但這個「理想」送到教務處，卻被自家的校內行政擋下來，「他們認為這樣不等值，例如跟高分群學系比，一個修了80學分必修，一個只修了40幾學分，為什麼能拿一樣的畢業證書？憑什麼都拿『工學院學士』？」

去跟各院溝通的時候，也再次被某些學院打槍，「他們會質疑，憑什麼不分系的學生可以拿該學院的學士，『你知道我們學生考進來是成大高分群嗎⋯⋯』，基本上，他們就是認為，沒有修到該科系的必修學分，就不夠格拿他們的學士學位。」

甚至還有相關行政主管也對王育民說，不要看不分系的學生現在可能過的很開心，但有可能畢業之後又回來怪學校，覺得自己能力不夠，就是當年東拉西扯地修了一推課卻沒有專業。

就這樣，在多方折衝之後，成大的「不分系」就多了兩個門檻，畢業之前得在一個學院修習至少50學分以上，同時，還要拿到一個系所的輔系門檻。

「成大是一個歷史悠久的學校，有的老師就是堅持『專業』，沒有專業就沒有一切。我想法是，專業要有，但也不需要鑽牛角尖。就像某些學院，我就說你們學生學了那麼多『專業的東西』出去，又能用到多少，現在職場上更重視的是跨域的能力⋯⋯」

但最常遇到的教授回應是，「我們成大是企業最愛用，培養專業人才才是重點，跨域沒那麼重要⋯⋯」

「企業界最愛第一名，就是當別人員工啊，我們成大的學生難道只能被人家hire嗎？為什麼不能培養出大家最愛的企業主？」有些話，王育民只能在心裡想、無法說出口，而原以為一兩年可以做到的事，可能要花5到10年才可能達成。

Photo credit: 成功大學提供 成大教務長王育民（左）與成大不分系第一屆畢業生侯智薰

也不只是成大，交大的「不分系」（百川學程）主任蘇育德受訪也指出，大學就是一個很保守的單位，當初交大想變革一樣有教授跳出來反對，說過去三四十年都是那樣做、學生都是那樣訓練出來的，為什麼要改？為什麼要跟人家不一樣？這樣訓練出來的學生品質能放心嗎？

大學教授教不出的「執行力」？

除了更彈性的修課，各校的「不分系」還有一個共通點，就是畢業前都得「做專題」，成大要求至少有3個學期要各完成一個「專案」，每個6學分、共18學分；交大則從大一、大二開始每學期都要各做一個1-4學分小專題，到了大三大四還要完成6-9學分的畢業專題；清大的「不分系」（實驗教育方案）也規定要做畢業專題。

不過，與其說是對專題的重視，不如說是對「執行力」的重視，成大不分系的導師、資工系教授蘇文鈺受訪時提到，曾經有一個同學，提案說想去偏遠的高山國家半年、做影像跟文字的紀錄，聽起來覺得很不錯，但學生最後卻沒有去，後來也不知道為什麼，下學期又換了一個專題，因為執行不力而告失敗。

「我們通常很在意一件事情，你提了這個案子，跟當初說好的為何不一樣？又或是為什麼放棄？為什麼選新的案子？選新的理由又是什麼？但通常問到這裡學生就已經快不行了，不能都只會唸書啊⋯⋯」去年在專題報告時，多次把學生問到哭的蘇文鈺無奈地說道。

「也就是說，我們要看的是執行力，沒有一定要多厲害的idea，但期末就是要看結果，你提了什麼idea，你就要把它做完。idea是自己想的，目標也是你自己訂的。」他認為，不分系的價值就是讓學生找到自己人生的方向，透過3個專題實作的方式去確認，所以把它執行完是很重要的；而老師該做的是引導，而非教導。

「其實，執行力是無法教的，要靠實踐才可以學到，也就是動手的能力。部分教授的學術研究是在一個非常小的範圍裡面進行最佳化，這樣的研究最容易發表，但永遠就只能在小小的象牙塔裡，那個假設條件、邊界條件都是不實際的，最後，那個東西根本不可能做出來，也就是根本不能被執行，學生看在眼裡往往就有樣學樣了。」蘇文鈺進一步提到。

話雖如此，現階段各校的作法是，成大提供學生行政、學業導師各一位；交大會有一位選課、生活方面的導師，再搭配核心領域導師；清大則是含一位主責老師和學習領域相關的校內外老師，校外業師通常要學生積極爭取才有機會，並非常態，但所謂的「兩位導師」幾乎都不是「不分系」的「專任導師」。

這些選課無比自由的學生，開學拿到的課表，上面可能只有兩堂體育課，其他都是空白，得靠自己去探索。對於過去「被填鴨」長大的人，突然擁有這麼大的學習空間，會懂得如何利用這一份自由嗎？而這些看似輔導老師的工作，還是需要靠一群體制內的「熱心教授」來輔導。

然後當學生又被要求有執行力、要實作，但負責帶的往往是同一群「熱心教授」，但教授自己身上可能就已經身兼數職，要在系所開課、帶研究生、發paper、產學合作、行政職等，這些已經耗掉許多時間和心力，還要再擠出休息時間與這些學生討論，其實非常吃力。【註】

「不分系」畢業找得到工作嗎？

此外，「不分系」的學生最常被質疑的，就是畢業後找不找得到工作。如果沒有所謂的「成功案例」，又很難說服更多學校或老師、甚至是教育部給予更多的資源和經費。

工業化時代強調專業分工，傳統的畢業證上寫的是XX大學XX系，去人力銀行第一個要填得也是學校、科系，但這些學生卻可能「跨（域）到最後只剩下校名」，這樣的「履歷」進入職場後，有企業買單嗎？

侯智薰，現在是大六，也是成大不分系的第一屆畢業生，他原本念化工系，因為家庭因素很早就開始工作接案，到了大三時狂接網路案子、走遍全台當講師，他教簡報技巧、也自己生產內容靠知識付費，但因為工學院（必選修太多）自由的時間太少，差點想休學的他，大四先降轉去工資管系的大三，隔年又轉進「不分系」念大五、大六。

沒想到進了「不分系」反倒如魚得水，三學期各一個專題根本難不倒他，6年下來超修到184學分，他參加過商業競賽、去印度自助，多次創辦跨校組織、在網路上寫專欄，還沒畢業就在新創公司「上班」，他全職工作、兼職學生，平均月收入甚至達到10萬。對侯智薰來說，只有一種專長，根本不足以未來面對變化極快的世界。

Photo credit: 侯智薰提供 侯智薰於今年六月畢業，這應該也是全台灣第一張「不分系」學生的畢業證書

問他會不會擔心自己畢業證書上寫什麼？

侯智薰灑脫地笑著回答，「完全不會，學歷不能代表你的能力，充其量只是一張收據」，還說「這個學歷只想給媽媽看而已。」

就連現在才大二的蘇修德也覺得，就算畢業證書上只寫個「管學院學士」，也不用擔心，他覺得商管學系本來就沒太多專業，就跟「不分系」差不多，「但如果是拿『工學院學士』，或拿機械系、化工系等的畢業證書，可能感覺就會有差了。」

但也有大一不分系的同學會煩惱，「如果留在不分系，畢業之後找工作，會比較困難一點，有些工作通常都會找『本科系』的人⋯⋯。」

104人力銀行的人資長鍾文雄受訪提到，的確有些產業像是生技醫療、資訊或營建工程，專業度要求比較高，在雇主不習慣的狀況下，求職相對劣勢。但反過來說，服務業或知識性服務業更希望是跨域、多工的人才。

「在人力資源的領域，全世界、或亞太區都在討論如何因應AI時代的來臨，未來的人才該長什麼樣子？企業該如何培育人才？最終的答案，通常都是『跨域』人才，不能只會學校裡的專業，還要懂得資訊、科技的應用，個人也要有多元學習的習慣、適應力，這樣才能不被AI機器所取代。」也身兼中華人力資源管理協會理事長的鍾文雄說道。

就連104的企業內部自去年起也多了9個月的培訓計畫，把資訊、資安的人送去學行銷企劃，原本做行銷企劃的人也要會懂設計，讓旗下員工至少要會5種（行銷企劃、設計、UI/UX、資安、程式設計）技能，都是為了培養整合性人才，更因為「跨領」已經成為這個時代的顯學。

【註】在採訪過程中，成大教務長（身兼不分系主任）和交大百川計畫主任都提到，目前正在對外增聘專任教授，也有的正在面試流程中，預計下學期能各自補進兩位「導師」。

核稿編輯：楊之瑜