噪音不是「習慣就好」：高分貝工作環境正悄悄損害你的聽力

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

搭乘大眾交通工具、走路、運動、上班……都可以看到非常多戴著耳機民眾，甚至世界衛生組織（WHO）發出呼籲，全球有11億的年輕人（年齡介於12～35歲）因耳機聽取音樂過於大聲，而面臨聽力喪失的風險。當我們著眼於因過度使用個人音樂設備而失去聽力的族群時，其實還有一群因為工作環境，而不得不在高度噪音下工作的藍領朋友們，他們的聽力，也正在安靜的流逝中。

大腦「聽」聲音

我們是怎麼聽到聲音的？我們的耳朵主要是由外耳、中耳、內耳所組成的，外耳將聲波收集起來，再經由耳道傳送到耳膜，耳膜接收到聲波的能量出現震動。而中耳的三塊聽小骨，則將耳膜接收到的震動傳送並擴大傳遞到內耳，內耳的耳蝸中有數以千計的絨毛細胞，能將訊息轉換成「電能」，再經由聽覺神經傳至大腦，以產生聽覺。

導致聽力受損的原因

聽力受損的定義：指聽到的聲音部分或全部減少，而會造成聽力受損的原因包括：

內耳受損：因為老化或暴露於巨大噪音環境下，可能會導致耳蝸中的絨毛細胞或神經細胞耗損，導致聲音訊息無法有效傳遞至大腦 逐漸積累的耳垢：大量的耳垢會阻塞耳道並阻礙聲波的傳遞 耳部感染、腫瘤、糖尿病：感染或疾病將影響音波正常的傳遞 耳膜破裂：過大的噪音、突然的壓力變化、異物刺傷、感染，耳膜破裂影響聽力

排除先天或後天疾病、外力的傷害導致的聽力受損因素，可以發現過大的噪音，是影響正常聽力的重要原因。

不同工作環境下的噪音

一般來說「噪音」指的是聽到會使人覺得不舒服的聲音音量，但每個人對於聲音音量的接受度不同。若以檢驗數據來說，一般人覺得舒服，不會感到不適的音量約在50分貝以下；會覺得不舒服且感到不適的音量，大約是50～70分貝；當音量已經大到讓人覺得煩躁不安，甚至引起身體不適的音量，通常已達到70分貝以上。

相較於一般民眾，對於長時間工作環境處於70分貝以上的藍領族們，工作時無法避免噪音的存在，因此聽力的損害將遠大於一般的民眾。例如：

印刷廠（約100分貝）

車床（約90～95分貝）

營建工地（約80～110分貝）

機坪工作（約110～130分貝）

大型卡車（約90分貝）

船舶或銲鉚工廠（約91～130分貝）

板金工廠（約104～115分貝）

發電機場或紡織工廠（約95～108分貝）

塑膠模具工廠（約92～95分貝）

打石機（約120分貝）

火車站（約90分貝）

餐廳工作人員（約90～100分貝）

噪音對人體的損害

工作環境經常處於70分貝以上的藍領族們，除了會引起聽力受損以外，亦會造成心情煩躁、神經緊張、工作效率降低、心血管疾病、自律神經失調、消化系統障礙、影響生育功能等等，千萬不要把工作上的噪音當成「習慣」，讓噪音一點一滴消耗身體的健康。

聽力受損前期自我檢測LIST：

經常出現耳鳴的情況

無法輕易分辨聲音來源方向

無法清楚聽見日常對話聲音

常常需要請他人重複對話內容

用電話與人交談覺得很吃力、痛苦

周圍的人曾表示你可能有聽力方面問題

僅能聽見對話聲音，但無法得知對話內容意義

需要特別聚精會神，才能聽見他人對話的聲音

周圍的人覺得你的電視、音響、耳機音量越調越大聲

在熱鬧環境（家庭聚會、餐廳）與人對話的困難度增加

若自己本身或家人也是在高度噪音環境下工作的朋友們，除了藉由上面自我檢視表格，進行觀察外，也請記得提醒親愛的家人，定期至醫療院所進行聽力檢查，以免聽力無聲無息的退化消逝。

註：許多藍領工作的朋友，都有吸菸的習慣，據研究吸煙和二手煙因為會造成血管收縮，進而影響耳朵的血流量，增加聽力損失風險。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航