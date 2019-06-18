蟲蟲危機升高：台灣本島發現5隻秋行軍蟲「成蟲」，已進入「強制噴藥」階段

（中央社）農委會秋行軍蟲災害緊急應變小組昨（17）日宣布，因發現55隻成蟲，今（18）日起防疫進入第二階段，發現卵、蛹、幼蟲、成蟲都要通報，以利劃定管制區，由地方政府督導噴藥，防弊數量擴大。

農委會秋行軍蟲災害緊急應變小組在進行專家會議後舉行臨時記者會，做出以上宣布。

農委會副主委陳駿季指出，10日確定民眾於8日通報在苗栗縣飛牛牧場發現首例幼蟲起，迄今全台經形態鑑定確認、撲滅68件，只剩基隆市、新竹市、嘉義市、南投縣還沒有發現案例。

他並說，由於全台已經發現55隻成蟲，因此宣布18日起進入防疫第二階段。（截至18日11時民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定計85件，目前執行銷毀案例共計62件。）

農委會防檢局長馮海東簡報說明，從14日到17日已在金門、馬祖、澎湖，以及新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣發現21件、55隻秋行軍蟲成蟲；此外，13日在台東鹿野玉米田發現卵塊，16日嘉義六腳的銷毀田區則發現秋行軍蟲的蛹。

有別於10日起宣布接獲通報秋行軍蟲幼蟲出現，經鑑定確認後就進行掩埋或焚燒的銷毀作業，並休耕3個月，馮海東說，18日起進入第二階段，發現卵、幼蟲、蛹、成蟲，還是要通報，將劃定管制區，針對區域內所有植株，由地方政府督導噴灑藥劑防治。

Photo credit: 農委會

馮海東並說，周圍會劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，施藥會輪流使用不同機制的藥劑，目前共有11種藥劑可用，例如賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種產品，以免產生抗藥性，但是不作休耕3個月的管制，依據採收前安全期停藥，仍可收成銷售；有機農田則可施用蘇力菌防治。

陳駿季呼籲農民千萬不要自行噴藥，而且發現秋行軍蟲就要通報，以利噴藥防治；13日公布通報經確認獎勵金每筆新台幣1萬元，仍會持續辦理到21日，通報方式包含透過「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」臉書或防檢局LINE@回傳照片、還有「農作物天然災害即時回報app」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131。

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關於秋行軍蟲會否造成台灣農業生產淪陷，農委會主委陳吉仲受訪時說，台灣農業技術、防疫、病蟲害防治能力在全球數一數二，秋行軍蟲會造成糧食危機的狀況都是發生在比較落後的地方，例如非洲，台灣不會因此造成糧食問題。

馮海東補充，之前預計農作物年生產損失新台幣35億元，是以全台耕作面積的45%土地上有此蟲會吃的作物估算，此害蟲目前仍以吃玉米為主，玉米只占全台耕作面積5%，只要全民與農民配合防疫執行，損害會降到最低。

對於外界質疑秋行軍蟲可能不是第一代，馮海東說，目前發現的幼蟲以3、4齡（脫皮1次為1齡，到成蟲約經歷5、6次）居多，短短一週內發現的齡期接近；若已立足台灣，世代重疊性會很高，目前判斷應仍是第一次入侵。

陳駿季補充，之後會進行全球各區此害蟲生理小種的基因序列比對，為是否是第一代入侵台灣做最終確認；此外，農委會將依據玉米生活史約40幾天收成期間，掌握藥劑使用效果等資訊後，才會進行防疫第三階段的自主管理作業，以確保農業生產不受此害蟲過度危害。

《上下游》報導，對於何時會進入第三階段「農民自主管理」？農委會副主委陳駿季表示，要依據後續疫情研判才能決定，「當我們收集足夠資訊，能提供和教導給農民一套清楚的防治策略和作為時，就可以進入『自主管理時期』。」

「如果不給配方，直接進到第三階段自主管理，農民可能因為恐慌就會亂噴藥、一看到蟲就用藥，導致抗藥性問題、也會影響食安。」導致將來防治上更加困難。而所謂IPM（Integrated Pest Management，即「有害生物綜合防治」）策略。

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核稿編輯：楊之瑜