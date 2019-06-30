我問了德國丈夫：我去見前夫你會不開心嗎？

不一樣的公車體驗

12點下班時間，是我這次公車旅程的終點。距離上車到他下班時間有90分鐘。他是一位看起來個性仍像男孩的50歲男人，現在是個公車司機。

今天的天氣有風，無雨，我為自己加穿了風衣，心底有一點緊張。10：31他準時把611的公車開進公車總站，我等在一對老人的後面，準備按順序上他的公車。遠遠地從車窗外，看他把公車駛進公車站，嚴肅冷峻的臉讓我打了一個冷顫，完全陌生，不過也正像我所認識的公車司機的一號表情。

五年沒見了。這是第一次看他穿制服執勤。看他坐在司機的座椅，讓人有不可侵犯的嚴肅。看到我時，他的臉突然無端地裂出大大細縫，從嚴肅轉為燦爛的笑容。這是我熟知的他，給了我這冷漠城市裡最大的感動。不自覺地像男生互相打氣般地把右手抬起來，像是給賽跑選手打氣般地握了握他抬高的手。瞬間我們都開心地大笑，因為如此自然地打招呼，與預想的差很多。我開心得不想走開司機座位旁，卻又不得不離開讓別的乘客經過。找到了幾乎滿座的後面車廂位子，感受到這時的心跳，竟像年輕女孩般地碰碰地大力打擊，讓我頓時知道它的力道。

人生道路上我們曾相遇交叉過，七年的交集，讓我們又各自地駛開，像兩個火車軌道，叉開之後，和緩平行地駛向各自的方向。我們看起來和過去似乎都一樣，卻都看到彼此比過去的自己都堅強成熟，因為我們知道相互的不足，珍惜自己在各自婚姻裡的努力。

分手後的探訪

這一天，選擇再次像軌道接軌般來到他這，看看他好不好，感受他熱情的咖啡、蛋糕，以及大餐的招待。昨晚的旅館費用，是他送我的生日禮物。他無法來接我，因為他要上4：00的早班，因此他邀我去搭他開的公車。90分鐘車程的波昂市公車，從火車站坐到終站，陪著他原途開回來。人少一些時，他轉身要我坐前面的第一個位子，讓他可以和我說話。靦腆地拿起背包，趕緊上前，接受公車司機的邀請，不敢回看其他乘客的好奇注目。他熟練地繼續地開車，讓我不禁心生敬畏。過去和他相處的失落，似乎一切都不曾存在。現在他那麼穩健，應該要感謝現任的老婆，給他的使力。天知道，我們過去為了他不想找工作而吵翻天，16年後能搭到他的公車，讓他招待旅館及吃飯，心情可謂是五味雜陳。

和他在一起，總免不了一份尶尬。他仍像五年前一樣地請我去他最常去的咖啡廳，他的咖啡夥伴，一個我也都不認識。這位一向不失幽默的男生，介紹我給他們認識時，第一句話就說我是他認養來的兒媳婦，讓在座的朋友噗哧地笑。我們的愛情說真的，早已不敢有幻想，但彼此那份默契卻自在溫馨。

捨下戀情化為友誼

不久之後，來了一位他邀來的女性友人，帶著她的七歲女兒。女性朋友人很隨和，她的對面就坐著據說才和她剛分手不久的醫師男友。兩個人看到雙方，都像一般朋友一樣，但對那個退休醫師來說，心情應該是免不了的激盪。我和他分手16年，而他們可能才16日。但大家都看似落落大方。

他說想介紹我給好友認識。一時之間，感覺自己好像是她新交的女友一般。言談間他說了好幾次他太太，打開的手機相片，顯示著他們倆夫妻甜蜜的旅遊照。照片中，他很害羞，太太卻大膽放閃。

他說太太沒來，是不想讓她知道。聽說她脾氣不好，也就不勉強。她對他說，當我們帶各自家人碰面，她會和我們認識。

對座的紅髮女生，也說了她對前夫女友的協助。紅髮女生協助他的新歡搬進他們原來的家，而紅髮女生自己另外有住處。紅髮女生說，那位新歡，在感激中也不解她為何熱心幫忙。她的心情應該也和我很像，戀情沒了，剩下就是希望對方過得好。如果知道自己做不到，讓別人疼惜珍愛的人，也是人生的美好。

家人的理解

此趟出門時，問了一下我德國先生，說我去見前夫，他會不開心嗎？他說不會。探知原因，他只淡淡地說，畢竟妳和他也結婚過。先生也認識前夫，他看到我拍的照片，讚說前夫沒有銀髮，令人會心一笑。

幾年前兒子七歲時，意外看到同樣是德國人的前夫和我的婚紗照。兒子問了他是誰。我一時語塞，頓了一下才說，他是我以前的先生。兒子認真的看了看照片，令人意外的回答，讓我心疼。他用德文說，「你們無法再忍耐對方了嗎？」他天真的臉，看了看我，不自覺地我點了頭，卻感到被極大的諒解。在我面前的，不是成年的朋友或親戚，而是我不知如何面對的孩子。他年紀很小，心靈給我的慰藉卻最大。

一直不知如何說出的秘密，在意外中有了解答。很多時候，小孩根本不是無知，無知的經常是冷漠的成年人。

離婚不僅需親友更多的支持，分手的人，友誼能再次擁有，則是人生的另類幸福，這份幸福，不是人人都可以理解的。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航