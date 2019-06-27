「天生好油」的酪梨，其實是減重的好伙伴

在金氏紀錄裡，你知道哪一種水果被封為營養之王嗎？答案是酪梨，它含有豐富的單元不飽和脂肪酸、維生素C、維生素E，又有粘膠水（viscose water）、膳食纖維和果油基質，可以增強飽腹感。不過一顆酪梨的熱量就相當一碗飯，營養師提醒應適量攝取。

國泰醫院營養組營養師李佩蓉指出，酪梨起源於中美洲，依原生地不同分為墨西哥系、瓜地馬拉系、西印度系等3大系統，外觀梨形及像鱷魚一樣綠色，又稱做鱷梨和牛油果。

由於酪梨外皮厚實，可以對抗疾病和昆蟲的侵害，在果實成長過程中，不需要包裝，就能在環境中持續成長。因此從農場到市場，不用加工、防腐劑或增味劑。

與其他水果的最大不同點，在於酪梨屬於「天生好油」，單元不飽和脂肪酸（好油）的含量佔脂肪含量的71％，隨著果實的成熟，飽和脂肪含量會減少，單元不飽和脂肪會增加。

再者，酪梨所含的碳水化合物中，8成為膳食纖維，其中7成屬於非水溶性、3成為水溶性纖維組成，平均每3公克就含有2克膳食纖維，但含糖量卻很低，30公克僅有0.1克糖。

此外，酪梨又富含鉀、鎂，且是少數同時富含維生素C和維生素E的水果。最特別的是，酪梨還含有類胡蘿蔔素，尤其是葉黃素、β-隱黃質和玉米黃質，有助於視力保健。

近幾年，酪梨成為減重的好伙伴，李佩蓉表示，酪梨屬於中等能量密度，含有粘膠水、膳食纖維、果油基質等，吃了會有飽足感。研究發現，中午吃半個酪梨，顯著降低受試者飢餓感、進食慾望，有效幫助體重控制。

至於該如何吃酪梨？李佩蓉建議，酪梨烹調時，保留原味最好。由於酪梨中富含的好油脂，容易變質，入菜時儘量縮短高溫加熱時間，否則口感容易變苦。

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