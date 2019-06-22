獨具風格的獨奏者：蘇格蘭「單一麥芽威士忌」是怎麼誕生的？

文：梁岱琦

「單一麥芽威士忌」（Single Malt Whisky）是種純粹而極致的追求。

所謂的單一麥芽威士忌，指的是在同一個蒸餾廠出產的麥芽威士忌，必須使用發芽大麥，不能摻雜其他穀類，背負著純正、嚴格的產地身分和品牌辨識度，會隨著產地的氣候風土及製酒過程，而有截然不同的風格。

不同於「調和式威士忌」（Blended Whisky），將不同蒸餾廠的麥芽威士忌與不同種類的穀類威士忌混合而成，講究的是均衡的美感。單一麥芽威士忌像是風格獨具的「獨奏者」，透過年份的多寡、橡木桶的種類，盡情展現蒸餾廠的特色。而調和式威士忌則像是由各司其職的樂手，組合而成的樂團，經過精細的計算，各聲部、各樂器，呈現出協調之美。

品嚐單一麥芽威士忌，渴求的是一種明確的風格，蘇格蘭威士忌更是如此。只有在蘇格蘭蒸餾，並且熟成三年以上，才能冠上蘇格蘭單一麥芽威士忌。

蘇格蘭威士忌的誕生得從遙遠的歷史說起，最早發明蒸餾酒的是鍊金術士。埃及的鍊金術士在提煉長生不老之藥時，發明了蒸餾酒的方法，當時稱為「Agua Vitae」，意指「生命之水」。這時的蒸餾酒液被拿來浸泡藥草，是藥物的一種，十分珍貴，不是一般人可以取得。

生命之水

蒸餾的方法後來經由歐洲傳入了愛爾蘭，愛爾蘭修道士在修道院裡，以麥芽製造出蓋爾語中的「生命之水」——「Uisge Beatha」，這兩個字被寫在無數蒸餾廠的蒸餾器或分酒箱上，更被奉為威士忌的經典。一般認為，後來坊間威士忌（Whisky）名稱的起源，就是從蓋爾語的「Uisge」而來。這時的威士忌仍停留在「藥用」的階段，因被嫌太難喝，常放入許多不同的藥草「加味」，一直到隨著蒸餾技術流傳至民間，才被農民使用，逐漸發展成為一種「飲品」。

酒類通常是農作盛產後的產物，威士忌也不例外。大麥豐收，農家們將多餘的農作，藉由蒸餾的方式儲存起來，最初只是無色無味、高酒精濃度的蒸餾酒液，味道跟現在的威士忌相距甚遠。

意外琥珀香

這時的威士忌還是私酒，農夫們「自用」之餘，也會販賣這些大麥蒸餾酒，賺些外快，好支付給地主的地租，甚至索性以蒸餾酒抵扣租金。私酒愈來愈盛行後，蘇格蘭政府動起了課酒稅的念頭，早在一六四四年，蘇格蘭議會就通過對威士忌課稅的決議，不過，上有政策、下有對策，善於製酒的農夫們，總會有辦法規避被課稅。一直到一七○七年，蘇格蘭與英格蘭合併，愈來愈多的大麥蒸餾酒出現，政府於是大幅增加酒稅，此舉反而讓私釀威士忌更為盛行，人民為了躲避查稅，紛紛把蒸餾器和酒藏在偏僻的山區中。

十八世紀的私釀酒時期，對後來威士忌風味的形成，有關鍵性的影響。農民經驗豐富後，開始懂得用純淨的山泉水和品質佳的大麥來釀酒，同時為了移動方便，更將蒸餾器的體積改得更小。據說，某次為躲避課稅官的查緝，私釀者情急下，將酒液藏入了空的橡木桶中，這批藏在桶中，被遺忘了的威士忌，若干年後被打開，竟傳出迷人的香氣和琥珀般的顏色，味道更變得甘醇，這意外的發現，奠定了日後威士忌的製成過程。

私釀的時代在一八二四年告一段落，第一家合法的蒸餾廠格蘭利威（Glenlivet）誕生，相信大家已經從酒商鋪天蓋地的廣告，了解到這段歷史，威士忌也從農家的私釀酒，逐漸發展成為現在龐大的跨國產業。

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書籍介紹

本文摘錄自《到艾雷島喝威士忌：嗆味酒人朝聖之旅》，商周出版

作者：梁岱琦

威士忌朝聖之旅

泥煤、海風、天邊的老酒廠，

攝影家與資深記者遠赴海島原鄉，參加威士忌嘉年華，

深入探訪風格獨具的8個酒廠，

Whisky Lover的品酒、旅行、影像書寫。

如果威士忌是我們的文字，那屬於艾雷島的，是一篇詰屈聱牙、百轉千迴的現代詩。初入口幾乎不可能馬上愛上這味，但細品幾次，再回頭，其他威士忌已平淡無奇，發現真的回不去了！看完本書，真的懂了為什麼我們會愛上這迷人的泥煤味。──資深調酒師王靈安

艾雷是威士忌愛好者心中的聖地，每個威士忌愛好者心中的願望就是能在每年的五月底到島上參加這個一年一度的艾雷島威士忌音樂節！不過想要去島上參加這個節慶可不簡單，因為你要在一年前就開始與全世界的威士忌愛好者競爭島上有限的住宿床位，然後接下來是更麻煩的船位與機票，好不容易到了島上還要面臨沒餐廳吃飯的慘狀！但是這一切都是值得的，只有到了那裏呼吸到空氣中獨特的泥煤海風，進到你鍾愛的威士忌酒廠，接觸到島上這些可愛的居民，你才會知道艾雷之所以是艾雷的原因！很開心看到這本書籍的出版，作者夫婦用美麗的文字與圖像帶領大家進入這個神奇的世界，希望這本書能夠喚起讀者心中的熱情，告訴自己：有一天我也要去走一趟！──台灣單一麥芽威士忌品酒研究社創社理事長姚和成（Kingfisher）

老實講，我並不懂威士忌，也並不特別愛喝，梁岱琦和謝三泰的這本書，我卻讀得津津有味。哦，不是「味」，而是「香」。那是一股醇厚馥郁的酒香，穿透紙頁而來，沁人心扉。

那香氣，散發自岱琦的散文，也從三泰的攝影中冉冉浮現；他們倆，一位透過本就擅長的文字，另一位經由早被肯定的影象功力，娓娓道出艾雷島的酒和風土人情。文和圖都未經刻意雕琢巧飾，也沒有無謂的堆砌，卻在行雲流水間，讓我這個威士忌門外漢長了知識，也令我真切地感受到他們對美酒和那一片美酒之地的真摯情感，當然，還有旅人熱切歸熱切卻仍極力保持清明透澈的觀察。最後這一點，和這兩位曾任職平面媒體多年，顯然脫離不了關係。

一直覺得威士忌是有「深度」的酒，需要深沈的靈魂才能品賞，而梁岱琦和謝三泰想來就擁有這樣的靈魂。──旅遊美食作家韓良憶

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航