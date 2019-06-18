生前未反對器捐視為同意，衛福部研擬「器官捐贈默許制」

公視日前新劇《生死接線員》播出完結篇，該劇是台灣少數以「器官捐贈」裡社工師、協調師為主軸的影集。同時，6月19日是台灣的器官捐贈紀念日，副總統陳建仁15日出席器官捐贈中心的活動時，在致詞時提到「器捐默許制度」，引起不少討論。

副總統陳建仁在致詞中指出，台灣在這30年來捐贈器官的人數已經達到5000人，嘉惠了數千、上萬個家庭，代表了社會上最良善的力量和大愛。他也進一步說明，器官來源不足是世界各國共同的難題，根據登錄中心的統計，107年度有327位器官捐贈者，共捐贈了1005個器官組織，其中家屬主動表達願意捐贈並成功捐贈者約佔了6成。

陳建仁還說，目前全國總共有42萬人簽署了器官捐贈同意書，他自己本人與太太也都簽了同意書，以免未來造成子女的困擾。

陳建仁最後說道，在103年9月「捨得政策」實施以來，已有19位需要等候器官移植的捐贈者家屬因而得到了優先排序的機會，他也認為這是一件很好的事情，「剛剛瑞元次長（衛福部常務次長薛瑞元）講說當成『默許』的這樣的代表，就是我們今天音樂會的主題⋯⋯愛在心中萌芽，代表著一種默許，民眾對器捐的支持，就像是一顆種子，而器捐宣導就是希望萌芽的過程⋯⋯。」（致詞影音）

衛生福利部次長薛瑞元致詞時則是表示，器官捐贈能成功，捐贈者的家屬發揮非常大的愛心，因為很多人雖簽署同意器捐，但最後一刻，當醫療團隊詢問家屬時，仍很可能被否決。未來不排除將器捐改成「默許同意」，意即沒有表態拒絕捐贈即同意捐贈，但仍須社會整體愛心，器捐制度才能順利發展。

衛福部研擬「器捐默許制度」

根據「財團法人器官捐贈移植登錄中心」的最新統計，目前等待器捐移植患者高達9738人，但今年大愛器官捐贈只有142人。等待器捐移植的患者中，又以等待換腎的人最多，有7000多人，其次是肝臟1000多人，眼角膜800多人，以及心臟及胰臟。

Photo credit: 截圖自器捐中心

因此衛福部打算仿照歐美國家，採用「器捐默許制度」，也就是民眾如果沒有特別註明不捐器官，就被視為願意捐贈。

衛福部指出，西班牙的器官捐贈數一直是各國之冠，2016年的器官捐贈率是每100萬人口中有38.6人，關鍵就在於「器捐默許制度」，而美國和歐盟平均捐贈率分別為每100萬人有26.6和19.6位捐贈者。

其他像是義大利、荷蘭、新加坡等27國也都陸續跟進，德國今年4月也開始實施，國內正在評估中，希望能解決器官荒。

不過，衛福部也強調，立法不難，但前提是社會要取得共識，現階段國內民眾面對生死議題，觀念還是趨於保守，預計兩週內開會討論並擬定具體作法。衛福部次長薛瑞元說，未來新制上路，勢必會有衝擊；而且受限國情，雖有法律規定，醫護人員仍會尊重家屬器捐意願。

而器捐移植中心去年曾對醫護人員做一調查，請益有關默許制度於第一線執行的可行性，多達6成的醫護人員認為太早。

器捐移植中心執行長江仰仁則說，「器捐默許制度」是器官勸募的最終手段，主要是縮小等候及捐贈人數的差距，但仍不可能解決器官荒。江仰仁認為，即使是採器捐默許制度的國家仍有器官荒問題，近年國人對生死議題態度慢慢轉變，器捐默許制度可以開始討論，希望5年後順利立法，給予等候器官捐贈者一線生機。

「醫改會」發言人朱顯光對此樂觀其成，建議與今年上路的《病人自主權利法》一起，在預立醫囑諮商時，向民眾一併說明，並簡化申請「不器捐」程序，逐漸取得共識。

6月初才播完完結篇的《生死接線員》，三位主演的演員曾少宗、劉倩妏與李杏也都響應該劇核心價值簽下了器官捐贈同意書。劉倩妏受訪時提到，真正遭遇臨終器捐時，要家屬做決定真的很艱鉅，她形容說，「就算是插很多維生設備、管子，起碼人還是躺在那裏；但是當腦死、捐出去後，我們就不會再看得到碰得到，近距離地感覺他，這是最大的挑戰。」

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核稿編輯：楊之瑜



