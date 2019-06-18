【插畫】誒，不要雞婆啊

動物辛球

人性本善還是本惡或許有爭議空間，但完善社會化下的我們，通常不會做不義之事，至少，出發點都是好的。

從推薦電子產品、建議親朋好友改變生活習慣，到選出「對國家最好的」領導人，只要是正常人，都不會故意挑壞的給對方，但用個人衡量標準所推出的「最佳選擇」真能符合對方的需求嗎？

我喜歡吃肉，你愛吃菜，我看是稿紙，你看卻像綠豆糕，如果每個人在討論事情的時候，都能先放下自己的主見，如同英語諺語所說「穿上別人的鞋子（Put yourself in someone's shoes）」，自然就能夠減少衝突，更清楚的看見問題，找到更好的解決辦法，而不只是把自己的價值觀強加在對方身上而已。

►避免溝通失敗，別當「用紅蘿蔔釣魚」的兔子

本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航