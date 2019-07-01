具有「性暗示」的廣告，可能影響顧客的決策嗎？

在電影《駭客任務》當中，Neo在進入母體受訓的時候，在一群身穿黑西裝的上班族當中，出現一個穿著紅衣的女郎，當她一出現便佔據大家所有的注意力，Morpheus要他回頭再看一次這個女郎的時候，性感的紅衣女郎就變成了電腦人拿著槍指著Neo。

講到這邊，你是不是也先看性感的紅衣女郎的照片，才來看文字呢？

圖片來源：《駭客任務》

如果你是先看紅衣女郎，這完全是正常的啦，不要擔心，本篇文章就是要討論性暗示對我們做決策的影響。

要把行銷做好，要能吸引到客人的注意力，還要讓客人作出購買決定。性暗示的廣告容易吸引到客人的注意力，模特兒擺出的性感姿勢或是暗示性行為的文字與圖片，已經充斥在我們的廣告當中，性暗示是在滿足馬斯洛心理曲線裡低層的生理需求，有效吸引注意力而且不容易被忽略。

但另外一個更重要的問題──「性暗示」能否影響我們做出決定呢？

Dan & George （2006）想要了解性興奮（sexual arousal）對於決策所做的影響，他們邀請了男生大學生來參加研究，過程中會問詢他們3個種類的問題：

1、性行為喜好

和超級肥胖的人做愛有趣嗎？

把性伴侶綁起來有趣嗎

你會跟你討厭的人做愛嗎？

你覺得肛交刺激嗎？

你是否可以想像和40歲的女生做愛？

你是否可以想像和50歲的女生做愛？

你是否可以想像和60歲的女生做愛？

2、道德問題

你是否會鼓勵女生喝酒來增加跟你做愛的機會？

你是否會對女生下藥來增加跟你做愛的機會？

你的伴侶對你說不時，你還是會繼續跟她做愛嗎？

3、性行為的安全問題

在不知道性伴侶的性行為歷史時，你是否會使用保險套？

保險套會降低性交的愉悅

這份問卷會在兩個情況下被詢問，最一開始所有學生都會在沒有性興奮時想像自己在性興奮時候所做的決定；接著研究人員會將參與者分組，決定他們是看一連串普通或是有性暗示的圖片，以下的卡通圖就是研究中所使用性暗示圖片。看這些圖片的同時，研究人員也會問這些學生他們現在目前興奮的程度有多少，並要求他們再回答一樣的問題。

圖片來源：Dan & George （2006）

如果性興奮不會影響學生做決策，那麼不管看什麼圖片，都不應該影響性行為喜好、道德或是採取不安全性行為。而研究結果是這一群性興奮（精蟲上腦）的男大學生，更容易做出不安全的性行為，也更容易做出他自己預料不到的事情──原本說不會跟極度肥胖或是50歲以上的人做愛，但是在性興奮的時候，他們卻會改變他們自己的決定，突然胖瘦年紀都不是問題了。

性交道德方面，性興奮的參與者有更多人採取不道德的行為，增加與伴侶發生性行為的機會，還會傾向不使用保險套的危險性行為。我們原本以為我們會遵守安全的性行為，但在性興奮時根本就是另外一個人（小頭控制大頭），所以性興奮會大幅影響我們做出的決定。

回到行銷上面來說，我們知道有性暗示的內容已經被廣泛使用，這一種行銷的方式往往使用在會購買令人產生歡愉感覺的產品，例如酒精、汽車、食物還有漂亮的衣服。甚至有更多產品跟愉悅無關的商品，你也常常會看到半裸上身的模特兒在海報上面。法國ORANGINA法奇那汽水用擬人化動物，在叢林中以狂放舞蹈表現人類原始慾望，廣告遊走於情色與藝術邊緣。

若你是商品販售的店家，或許你可以考慮把你的廣告跟性暗示產生一些鏈接，吸引更多的注意力。如果你是消費者，因為受到性暗示而購買這些商品的時候，你也不用太有罪惡感了，因為研究已經證實這些性暗示的影響超乎你的想像。

嚴謹一點來說，上一個研究建立是在於充滿性衝動的男性大學生，不一定能夠適用在女性或是成熟的男生上面。在另一篇研究中（John, Johnny & Thais, 2017），作者指出消費者會記得性暗示的廣告，但不一定會買這些東西，所以如果你的商品跟性沒有關係的話，最好不要用性暗示作為你廣告的主題，不然反而會讓你的品牌形象扣分。

若你是想要吸引到男生客人的眼光，使用性暗示的廣告可能會有效也會被記住。但真的要讓家中有財務決定權的太太掏錢，用太多性暗示反而會有反效果。

比如三菱很有名的SAVRIN，就是把目標客戶瞄準女性，利用幸福為訴求，讓女性先愛上這台車，算是很經典也很成功的行銷操作。我個人認為最好的就是在車展用性感的show girl吸引男性客戶目光，而在媒體上撥放的廣告少一點性暗示，強調安全與舒適。

不然我們也可以等KFC公布2019母親節的行銷數據，讓我們確認一下猛男行銷對女性是否有用啦~

參考文獻

1、Dan Ariely, George Loewenstein（2006）,” The heat of the moment: The effect of sexual arousal on sexual decision making,” Journal of Behavioral Decision Making

這邊必須強調一下，這一篇研究主要是在講性暗示，對決策產生的影響，當然不能夠直接用在行銷上面，但這項研究最有價值的部分，是讓我們了解性興奮會讓我們改變我們的價值觀。

他所提到的一些問題其實是我們根深蒂固的價值觀，或是學校裡面常常教育我們必須要遵守的事情，比如說安全性行為必須要帶保險套，不可以強迫別人性交，但在這個研究中，可以看出來精蟲上腦性興奮會讓人為了追求歡愉，而捨棄或是故意忽視這些規範。

上文中我所列出研究中的問題，都是性興奮與一般狀況下有顯著差異的問題，研究中還有問到更多的問題，例如你是否可以和男生做愛，射精前拔出是否會懷孕，這兩題在研究中沒有獲得顯著差異。代表參與研究的男生是直男，而且是有具有一定性方面的知識。

2、John G. Wirtz , Johnny V. Sparks & Thais M. Zimbres（2017）,”The effect of exposure to sexual appeals in advertisements on memory, attitude, and purchase intention: a meta-analytic review,” International Journal of Advertising

這份研究是一份整合分析，是將多個研究結果整合在一起的統計方法。但也是後設分析，把之前很多討論性暗示獨立的研究整理起來。因為單一研究的參與者大概是200多人，但經過這個研究整合，參與者數可以達到5000－11000人。讓我們可以更清楚全面的了解性暗示對決策的影響。

胖哥哥心理行銷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航