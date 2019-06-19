給黃國昌立委的幾句逆耳忠言，請台派不要陷入意氣之爭

文：C編

這幾天，同溫層裡面的話題焦點是黃國昌與館長陳之漢聯手，發起上凱道拒絕紅色媒體的活動。對於這場活動的態度，我的朋友反應不一。有些朋友認為，旺中等紅共媒體荼毒台灣新聞品質已久，應該要起而反擊；但有些朋友則持保守態度，認為黃國昌與館長此舉，搶鎂光燈焦點的意味濃厚，不必去幫人抬轎。

兩邊的看法都有若干道理，我自己一開始也拿不定主意。

不計較功勞的人，能走得更遠

但是，我突然想到美國雷根總統奉為座右銘的一句名言：

一個人能做什麼、能走多遠，如果他不計較功勞歸給誰，其成就將無可限量。

雷根總統的這句話讓我豁然開朗。是的，像旺中這種為中共喉舌、混淆視聽、分裂國家團結的「外國代理人」，台灣必須要有法律工具來約束他們。作為關心台灣前途的國民的一份子，在「抵抗中共的滲透侵略」的大義面前，「誰能得到多一點鎂光燈」並不是最重要的事。

這次遊行旨在讓「外國代理人」的問題，獲得社會大眾的關注。就像長期研究中共資訊戰手段的沈伯洋教授所說的，台灣有民間團體在宣揚武統，有宗教團體在搞中國神明來台遶境，有台語廣播電台在播放中國愛國歌曲，有黑道組織在介入地方政治生態；而幫中共工作的行銷公司、境外內容農場，甚至是學術份子，更是不一而足。



中共的侵略滲透，到了無孔不入的地步，這是世界各國所沒有的狀況，可是台灣人卻還沒有與之相抗衡的警覺心。喚醒台灣人對中共「超限戰」的警覺，永遠不嫌早、不嫌多，哪還有時間去爭執「誰在給誰抬轎」的小問題呢？

Photo Credit: Reuters/達志影像 統一促進黨

高調固然好，但不應無視他人的默默努力

黃國昌立委以一己之力，登高一呼，推動反紅色媒體運動與《國安法》修法，固然值得我們欽佩。但是，我們也必須給予其他台派政黨應得的掌聲。近半年的時間，民進黨與台灣基進與許多民間人士合作，深入研究推敲，在不傷害言論自由的穩健前提下，推動外國代理人登記制度草案，與包括《國安法》在內的一系列修法。民進黨立院黨團，甚至由總召柯建銘親自壓陣，祭出夜守立法院的動員令，惟恐一個差錯，法案無法順利過關。



相對於黃國昌的高調猛進，民進黨的默默努力，媒體並沒有給予太多的鎂光燈。但作為關心台灣前途的人民的一份子，我們有必要給予所有正在分頭努力的人們，一個公平的評價。

給黃國昌立委的幾句逆耳忠言

而在這裡，我們也要給黃國昌立委幾句逆耳忠言：

1、黃版《國安法》修正案，有開啟「行政權直接介入媒體第四權」的疑慮。我們可以理解黃國昌立委「治亂世用重典」的想法，但是過猶不及，今天對速效的追求，很可能在未來引發憲政危機，形成整體社會的負債，不可不慎！



2、稍早黃國昌立委在臉書上指出「各級政府對旺中媒體集團的採購金額不減反增」。但事實是，中央政府在2016年9月以後，就已經停止對旺中相關媒體的採購。黃立委所提出的數字，有一大部份來自國民黨執政的縣市。當我們正在為對抗旺中假新聞而努力的時候，更應該提醒自己，不要拿片面的事實來誤導民眾，把問題給錯誤歸因。

3、小黨有小黨的困難，大黨有大黨的包袱。作為在野小黨，為民喉舌是份內之事。但是作為執政與國會過半的大黨，在做任何改革以前，都必須考慮到對國家憲政體制，與整體公民社會的衝擊。不應該因為改革的進程不如預期，就動輒以「沒做事」來聲討執政黨。這樣的意氣用事，對解決問題毫無幫助。

利益問題好擺平，意氣用事最難解決。我們現在面對的，是人類歷史上最成功的專制獨裁政權，對一個小國無孔不入的滲透與侵略。大敵當前，請台派不要陷入意氣之爭，徒然損耗台灣的元氣。

如果台派內部能夠秉持著雷根總統「不計較功勞歸給誰」的精神，那麼，我們必能走得更遠、贏得這場無聲的戰爭。

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航