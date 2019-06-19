政府「以稅打房」，受害最深的卻是一群無辜自住客

文：張濡道（前經建會研究員）

日前電視新聞《新鮮人低薪租棺材房 吸血啃骨6成薪》、《低薪高房價 造就少子化高齡社會》，報導中不但直指台灣年輕人錢不夠用的生活窘境，也道出危樓租屋的生命安全問題，更點出低薪高房價是台灣少子化的重要因素。

但面對高房價及年輕人生存問題，筆者強烈建議民眾不要再期待政府出招打房了，因為過去財政部的抑制房價稅制，只會讓年輕人的未來更顯屍骨無存。

以稅打房，打到的都是自住客

簡單而言，抑制房價的稅有二種。一種是涉及「持有成本」的房屋稅及地價稅，另一種則是涉及「投資利得」的交易所得稅，國家在制定土地政策時，會以這兩種稅的概念來平衡貧富及地區之間的差異。

但很不幸，自從台灣政黨惡鬥，財政收入挹注到各種討好政策及利益分贓，財政部的稅收執行績效受到高度重視，財稅高官得以假改革之名，行增稅之實，面對高房價的民怨，祭出缺乏土地正義的相關改革，其中以奢侈稅及房地合一稅為最。

時任財長的張盛和為說服立法院通過財政部提出的改革方案，前面保證奢侈稅不會打到自住的納稅人，後面承諾房地合一稅不會拿「實價登錄」來作為實價課稅的基準。但事後證明張盛和不僅是自打嘴巴，更打到納稅人哀鴻遍野。

房價長年飆漲民怨四起，張盛和順勢推動奢侈稅，結果投資客用人頭買賣，根本打不到他們，打到的反而是一群無辜的自住客。之後立委修法廢除奢侈稅，竟然不溯及既往，讓這個錯誤的稅制繼續強姦人民。

Photo Credit: 中央社

李泳賢挺身說出自己慘遭稅制坑殺的血淚史。

李泳賢於2011年8月首次買入房屋自住，購屋成本660萬，因經濟不好無法負擔龐大貸款，在2012年4月售屋成交價670萬，只因沒有將戶籍遷入新屋，竟被認定漏報奢侈稅，打行政訴訟、訴願都敗訴，最後連補帶罰揹上216萬稅金。他沉痛表示，身為獨子，不想讓居住老家的年邁父母傷心，以為他不要父母，所以才沒遷戶口，但是他確實有居住的事實（有附水電費用證明）。

李泳賢強調，這是他生平第一次購屋，一點也沒有炒作的意圖，只因為後來無法承擔貸款壓力才會賣屋，賣屋所得還要扣除房屋稅、地價稅、土地增值稅、裝潢費等，根本沒有賺到錢，卻揹上216萬的稅單，因為無力償還，只好每個月薪資帳戶被扣2.2萬元，分期償還，一個人被扒了好幾層皮。

房地合一，繼承的計算方法荒謬至極

坑人無數的奢侈稅終於於五年半後停徵，也讓張盛和順勢推出房地合一稅，承諾不會拿「實價登錄」來作為實價課稅的基準。但事實上，現在的房地合一稅殺傷力更遠遠超過奢侈稅。因為沒錢購屋的年輕人面對這個稅制，卻在接受父母贈與或繼承房產後，需要繳納更高的稅金，這是過去不會發生的一筆財產損失。

舉例而言，父母往生後，孩子繼承一棟2千萬房子，申報遺產時依規定用公告現值，假設申報這棟房子為200萬，當孩子籌錢繳了遺產稅後，因故決定以2000萬出售這棟房子，但這時就發生一件極其荒謬的事：「國稅局認定他賺了1800萬元」，依規定持有1年以內出售要繳45%的稅，持有2年以內超過1年要繳35%的稅，持有10年以內超過2年要繳20%的稅，持有超過10年要繳15%的稅。

新新聞第1397期報導《台灣政府重稅打房，打到八成的自住客》，從標題到文章最後一句話「投資客沒有消失，只是往南移而已。」，更印證財政部的打房稅制，不僅打得毫無作用，反而讓投資客去傷害其他地區，整體納稅人也被打到遍體鱗傷。嗚呼哀哉！

當稅制傷及人民財產權，而司法及立法權也無法有效對抗時，筆者呼籲民眾必須拿出輿論力量來制衡，並敦促政府撤銷那些錯誤稅單，方能有效遏阻政府繼續傷害人民。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航