全台灣最遙遠的併校：台科大想併屏科大，到底看中了什麼？

台灣科技大學與屏東科技大學日前傳出合併的消息，屏科大校長戴昌賢16日也證實這件事，表示兩校已成立合併規畫小組，台科大、屏科大的合校規劃小組也將於17日進行首次會談，但認為合併能否成功的關鍵還是在於政府（教育部和銓敘部）能否接受創新合併，而不只著眼於精簡人事。

台科大與台大、台師大組成的「台大系統」在今年9月才正式開放三校學生跨校修讀輔系，完成跨校輔系課程者，未來學位證書中將可加列跨校學系的輔系資格。三校自2015年成立「台灣大學聯盟」，2016年進一步組成「台灣大學系統」，近6萬名師生可共享圖書館、電腦網路等資源，開放跨校選修課、三校接駁車，連上下課時間調成一致，跨校選課學生人數也逐年增加。

不過這些都只能算是校際之間的合作。台科大主任秘書黃慶東表示，屏科大和台科大同屬技職體系，能達成「1加1大於2」的效果，屏科大以農學見長，剛好補足台科大缺乏的領域，加上台科的學生如今擴大為1萬人，校地無法拓展成限制，是校方本次討論合作的「主因」。

屏科大校長戴昌賢指出，技職司幾個星期之前有問過學校的意思，一開始覺得兩校在台北、屏東距離太遠了，但評估過後，如果有創新的模式，或許可以試試看。

戴昌賢說，雙方的校務會議都已經通過了，但不是通過合併，而是通過「開始談合併」。在台科大先釋出合併的想法後，屏科大已在本月10日的校務會議中通過。

戴昌賢進一步表示，合校的目的是要達到「強強合併」的效果，關鍵在不能縮減人事、組織和單位，兩校各有1萬1000名學生。過去屏科大一直和屏東大學有併校的想法，戴昌賢認為，如果和屏東大學併校，學生將沒有辦法跨越高屏溪。

戴昌賢指出，一旦合併就是放眼在國際，兩校同屬台灣科技大學，一是台北分校、二是屏東分校。目前台科大世界排名第250多名（2019年QS世界大學排名257名，全台第5），加入屏科大後希望能進步到150名，對全台灣的技職體系是很大的鼓舞，但要達到這樣的目標，就不能精簡人事，縮小規模。

以下讓我們透過教育部的公開資料來釐清兩校的不同：

兩校距離：365公里（開車）

以台灣科技大學（台北市大安區基隆路四段43號）到屏東科技大學城中校區（屏東縣內埔鄉學府路1號）為準，如果成功併校，兩校的距離可說是目前台灣大專院校「併校史」上最遙遠的距離。雖然距離遙遠，或許學生可以把某校區的課集中安排在某一年修，避免兩校來回移動的交通和時間成本。

上一次最遠的併校，應該是台北的康寧醫護暨管理專科學校（台北市內湖區康寧路三段75巷137號）和台南安南區的康寧大學（前身是立德管理學院）合併為「康寧大學」，車程大約315公里。

兩校科系互補：相同系所只有8個

台科大成立於1974年，目前教學單位有管理、電資、工程、設計、人文社會、應用科技等6個學院。

屏科大創立於1924年，前身是日治時代的屏東農校，後改制為屏東農專、屏東技術學院，是屏東歷史最悠久的大專院校，目前教學單位包含農學、工學、管理、人文暨社會科學、國際、獸醫等6個學院。

以兩校各自擁有的學院來看，台科大的理工（電資、工程、應用科技）學院，和屏科大的農學院、獸醫學院是各自的強項，不過若看系所，可以發現，名稱完全相同的系所其實只有8個（機械系、材料工程系、資管系、企管系、工管系、科管所、財金所、應外系）。

師生數比較：台科大的教授與碩博士都較多

107學年台科大的在學學生共1萬1137人，其中碩士為3500人、博士為1003人，碩博士約佔40.4%；屏科大學生共1萬1122人，其中碩士1160人、博士248人，碩博士僅佔12.6%。

專任教師的部分，台科大總計499位（含249位教授、133位副教授、92位助理教授），另有兼任教師405人；屏科大則共411位（含162位教授、126位副教授、90位助理教授），兼任教師173人。若不看專任教師的話，兩校的師生比分別為4.4%和3.6%。

財務結構上：兩校各有優劣

就兩校來自政府部門、企業部門及其他單位資助的產學計畫經費來看，106年台科大為3億841萬8622元，而屏科大則是略低的2億6005萬8886元。

而台科大、屏科大的學雜費收入占總收入之比率分別為20.22 %、26.01 %，屏科大相較比較依賴學生學雜費的挹注。

若是比較106年兩校的可用資金，台科大為11.5億，屏科大則是稍高的14.3億。

可用資金指學校短期內可自由運用之資金，依國立大學校務基金管理及監督辦法第10條第2項規定，包括現金（含銀行存款）加上短期可變現資產及扣除短期須償還負債之合計數。

另外，106年的負債占總資產比率上，台科大為22.59 %，屏科大則較優的18.75 %。此比率越高，表示學校的財務結構越不安全，因此數值愈小愈好。

校地面積：屏科大遠大於台科大

台科大位於台北、新北、新竹和基隆等校地面積總計為34萬5322平方公尺，其中無法使用校地為2萬2592平方公尺。

但屏科大的部分，含台北、屏東和台東的校地面積總計為1142萬6728平方公尺，即便扣掉無法使用的校地879萬504平方公尺，還是遠大於台科大。這也證明了誠如黃慶東所說，校地的確是台科大想併屏科大的「主因」。

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核稿編輯：楊之瑜



