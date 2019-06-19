習近平說中國不輸出貧窮和饑餓，卻可以輸出「丐幫文化」？

俗話說：「有人的地方就有江湖。」 乞丐自從出現以來，就慢慢構建起了自己的江湖。

武俠小說中有我們熟悉的丐幫，會員遍布大江南北，已經有專業化、組織化的趨勢。根據對相關歷史文獻的考證，丐幫在歷史上曾經真實存在過，它有點類似如今遍布全國的工會組織。

丐幫雖然是以普通的勞苦大眾為基礎，但是也有著等級森嚴的制度。清末民初，中國積貧積弱，官辦救濟乞丐的貧民院和乞丐自發成立的丐幫在各地如雨後春筍般湧現。當時湖南衡陽等地的丐幫規矩是「作田要交糧，討米要入行」，入了丐幫才能乞討在當地已成了天經地義的事，交的這些錢歸乞丐頭子所有。

在武俠小說中，丐幫以袋數分階級，最多九袋，最少無袋，幫主以打狗棒和打狗棒法為身份象徵。其管理層由一名幫主、一名副幫主和八名負責具體事務的九袋長老組成，下面還有各個分舵，構成金字塔式的管理架構。在金庸的武俠小說裡，丐幫還出現了專業化的分工，形成了汙衣和淨衣兩派，淨衣派有一定的文化水平，穿著相對體面，有些人還是武藝高強的英雄豪傑，他們不願行乞，更多負責幫派的管理和切磋武藝。而汙衣派一直嚴守「不得行使銀錢購物，不得與外人共桌而食，不得與不會武功之人動手」的幫規。他們兩派一個主張轉型發展，一個強調不忘初心，路線之爭是不可避免的。

丐幫現實的江湖比小說更精彩

小說雖然是虛構，但是江湖卻在生活中真實存在。美國傳教士何天爵（Chester Holcombe）清末年間來華居住多年，他曾經對北京各種年齡的男女乞丐作過長達15年的細心觀察。

他在日記中寫道：「北京的乞丐有常設的幫會，由一個乞丐王和王后主持事務，整個城市被分成幾大塊勢力範圍，沒有乞丐敢越雷池半步。」他有幸與北京的「乞丐王后」有一面之交，對她印象不錯。何天爵形容她是一個「舉止得體、衣著講究、大約65到70歲的中國婦女。」

他還對中國的乞丐現象，有過精到的見解，他指出：「中國政府既然對百姓中的這一部分人口不作制度性的幫助，只好採取默認乞討是個正當職業這一策略。」

中共建政後，毛澤東自豪地宣傳：「中共推翻了近代以來壓在中國人身上的三座大山，中國人民從此站起來了。」在共產主義的理想國裡，一切生產都是屬於人民的，商品和貨幣不見了，社會按需分配，自然也不會有乞丐。毛澤東為了早日實現自己「天下大同」的理想，發動了大躍進和人民公社運動，希望通過集中勞動、吃大鍋飯、發揚革命熱情來盡快實現社會主義建設總目標的任務。

不幸地是，在胡誇風之下，惡果已經悄然醞釀。不久之後的大饑荒，造成中國保守估計有三千多萬人餓死的慘劇。當時雖然實行嚴格的戶籍制度來限制人口外流，但是在饑餓和絕望之下，很多人依然鋌而走險，到外地逃荒，形成了特殊的「流民」現象。

前新華社高級記者在其調查中國大饑荒一書《墓碑》中多次提到流民現象，當時流民主要從受災嚴重的地區逃荒到受災輕微的地區，從糧食供應不足的農村地區流向糧食供應相對穩定的城市。書中提到：「為了解決流動人口問題，一些流動人口較多的地方成立了收容遣送站。有些收容遣送站違法亂紀，打罵、體罰流民。例如，四平收容遣送站的31名幹部中就有19人打罵體罰過流民。有拳打、腳踢、擰耳朵、竹條抽、木棒打、扒光衣服推到屋外凍等十幾種刑罰。有的把人打得口鼻流血、頭破血流！」

中國改革開發之後，國民收入有所提高，貧困人口逐年減少，加上近幾年中央大力進行全民脫貧攻堅戰，未來乞丐似乎可以絕跡。但是這顯然不符合事實，中國乞丐已經漸漸步入職業化的道路，很多乞討的人並非真正窮困潦倒，而很多真正窮困的人卻不會去乞討。

《三毛流浪記》裡的小三毛曾經和一群小癟三淪為地痞流氓老牙叔的手下，每天在外面乞討，還要順便小偷小摸，到了晚上將所有錢物上交給老牙叔，完成的好，有食物獎勵，沒有收獲的話，少不了一頓痛打，裡面的臭皮蛋因為不願意偷竊，被打斷手腳，扔進了黃浦江。

這樣令人不寒而慄的事在現實生活中也真實上演。2014年，鳳凰衛視報曾經報導了東莞丐幫用非法手段使幼童致殘並強迫乞討的事件。

報導稱，丐幫會用磚頭或木板將撿來棄嬰的腿敲斷，任其流膿感染，即便結了疤也會用小棍敲一敲，讓其繼續流血流膿；丐幫行話稱之為「包相」，相越慘越醜越能賺錢，為防止兒童報警，丐幫還會給他們服用強力安眠藥。被打殘的幼童往往壽命不長，待他們沒有了利用價值，隨時會被丟棄。

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不輸出貧窮和饑餓，卻可以輸出「丐幫文化」？

2007年2月11日，時任中國國家副主席的習近平在墨西哥會見華僑時批評少數外國人對中國事務說三道四，他說：「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」

仔細審視他的話，似乎沒有一條真正做到。中國如果真的不輸出飢餓和貧困，為什麼今天「丐幫集團」如過江之鯽一樣走出國門，對外輸出「丐幫文化」？

早在2008年，馬來西亞的《光明日報》就報導過來自中國的乞丐影響到當地小販的生意，逼得小販紛紛在攤位上張貼「謝絕中國乞丐」的告示牌，以警惕民眾不要隨意施舍，同時向假乞丐說「不」。

隨後幾年，越來越多的中國乞丐湧向東南亞的馬來西亞、新加坡、泰國等地乞討。這些乞討者大部分也是組團作業，背後還有丐幫頭目操控，馬來西亞媒體曾經披露有中國跨國犯罪集團在中國拐帶孩童後，將他們弄殘、毀容並囚禁多年，再帶到馬來西亞各景點行乞。有行乞者透露：「只有頭目信任的高級行乞者才能出國。」

這些乞討者來到異國他鄉後，多在熱鬧的集市或街頭行乞，利用當地人的淳樸善良或華人同胞的憐憫之心。他們行乞的收入非常可觀，甚至讓四肢健全的人都羨慕。2011年，據馬來西亞《星洲日報》報導，有許多來自中國的殘障乞丐在巴生市區的早市乞討，他們是由本地人幕後操控，三七分帳，博取當地市民的同情心牟利。這些乞丐在短短2、3小時內就可賺取300至600令吉不等的豐厚收入，有小販甚至指乞丐還比他們好賺。

近些年，隨著中國整體國民收入的提高，也掀起了一股出國旅遊的熱潮，中國的行乞者也是這波大軍中的一員。如今，只要有中國人能夠到達的那些收入水平較高的國家，都可以在街頭遇到這樣的中國行乞者。

近些年，台灣逐步開放了中國人到台灣自由行的城市，越來越多中國人可以去台灣感受最美麗的風景，乞丐當然也不例外。早在2007年，台灣《自由時報》就曾經報導了「兩名以商務參訪名義到台灣的大陸傷殘男子白天在台北捷運永和永安市場站行乞時被捕」的消息。

2018年是中國丐幫到台灣行乞的高峰，台灣媒體密切報導了中國乞丐來台行乞的消息，幾乎在全台各縣市都有活動足跡。其中引發熱烈關注的是「小周惠」事件，源於中國一名身障女子馮建霞來台賣唱，以周蕙的名曲《約定》爆紅，被封「淡水小周蕙」。不過後來被踢爆，她不但平日表演全用CD對嘴，還是非法仲介身障者來台賣藝的集團首腦，每月收入400萬。

同樣是在去（2018）年，筆者在澳洲的街頭也經常遇到來自中國的行乞者。這些人通常出沒在火車站出口、十字路口的街頭，年齡在50歲以上。男性一般拉二胡，演奏中國的傳統民樂和紅色歌曲，如果清晨出門，聽到二胡悲涼的聲音，難免產生測隱之心。他們相對那些直接伸手要錢的人來說要好一點，畢竟有自己的才藝表演。

而大部分中年女性乞討者，她們跪地踡縮在街頭，面前放著一個投錢的容器和一張A4紙，紙上用不太通順的英文寫著自己的悲慘遭遇，情節大多類似，比如丈夫生了頑疾，需要錢救治。看到有行人經過，她們就會不停磕頭，雙手作揖，不過頭卻一直低著，眼睛不時四下張望，臉上露出痛苦的表情，頭頂一簇簇的白發清晰可見。

很多當地華人都知道這些人不是真正的有困難，大部分不會伸出援手，反而覺得他們有損華人聲譽，不過還是有不少當地淳樸善良的澳洲人被他們欺騙。

筆者曾經有一次在唐人街吃飯，吃著吃著一抬頭，發現一位中年大媽拿著一張寫有中英文的紙出現在旁邊，上面寫著自己的悲慘遭遇，嘴裡念念有詞，臉上一副痛苦的表情，雖然聽不清楚她說什麼，但是很清楚地知道她是在乞討。當時心生測隱，掏出口袋裡的零錢給了她，她雙手作揖說了聲：「謝謝！」接著繼續挨桌乞討。

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乞討是一門說服的藝術

乞討者為了獲得別人的同情，需要讓自己看起來更淒慘，從穿著到言行舉止都要更「得體」，當然那些真正的乞丐，並不需要這些演技。

乞討其實歸根到底是一門說服的藝術，乞討者需要用實際行動來贏得別人的信任，讓別人心甘情願來幫助他，最後乞討者獲得了幫助，施舍者也獲得了「贈人玫瑰，手有餘香」的滿足感。

那些被犯罪團夥打殘出來行乞的人，不需要表現得多麼痛苦，快樂地唱著笑著，也會令人樂極生悲，所以「小周蕙」這樣的行乞者會大受追捧。

還有一些行乞者，可以像正常人一樣，甚至比大部分人的生活都好，只要有一張令人愉悅的臉蛋，或是一種詩和遠方的浪漫，也可以獲得別人幫助。前幾年，曾經有一些歐洲國家的青年背包客，來到亞洲國家，為了籌集旅費，在當地街頭乞討，還真有不少人傻傻地為這樣的「高級乞丐」買單。筆者曾經在上海的南京路，發現一對金發碧眼的俄羅斯小情侶，像明星一樣對著過往的人群擺pose、拋媚眼、秀親暱，就引來不少人投錢。仔細想想，這和如今的網紅經濟有著異曲同工之妙，中國做視頻直播的網紅們靠著粉絲打賞和買產品賺到盆滿缽滿，他們也是某種意義上的「高級行乞者」。

韓國瑜有一個著名的競選口號：「莫忘世上苦人多。」這個世界，不管發達國家還是發展中國家，有富人，就會有窮人，窮人過不下去，就會淪為乞丐。但是不同國家的乞丐還是有一些差異，他們說服別人的方法也有著很大不同。

以澳洲為例，這裡的乞丐，不是我們一般認知裡的乞丐，他們其實是無家可歸者。澳洲完善的福利制度，讓人不至於食不果腹、衣不蔽體，也不會像中國人那樣因病致貧。但是澳洲人不像華人一樣有良好的儲蓄習慣，加上從中國來的熱錢炒高當地房價，讓不少人望房興歎。此外，當地的人生活慵懶，日子得過且過，有些人乾脆以地為床以天為被，露宿街頭。

澳洲街頭的乞丐和中國乞丐的乞討方式有著顯著不同

首先，澳洲乞丐更像姜太公釣魚。中國乞丐習慣賣慘來贏得別人同情，看到行人就磕頭作揖，有時甚至纏著行人討要施舍。而澳洲的乞丐就比較坦然，在一旁寫個紙牌，放一個投錢的容器，然後做自己的事，有時看書，有時撫摸著寵物，累了直接躺下呼呼大睡。乞討好像只是他們的副業，因為政府每周發的救濟金，讓他們溫飽無虞。

其次，澳洲的乞丐習慣打持久戰，而中國的乞丐習慣打游擊戰。中國乞丐到海外行乞一般是短線作戰，利用最短的時間獲得最豐厚的收益，他們很難固定在一個地方超過三天，一個地方收益不佳，馬上轉戰他處，可能也有安全方面的考慮。但是澳洲的乞丐喜歡長期蹲守，筆者見過一個乞丐在紙牌上寫著他在一個地方已經蹲守8年。每天上下班的行人看到他們就像遇到鄰家大爺、大媽一樣，澳洲人也像華人一樣重視家庭親情和鄰裡友情，哪一天心情好了，還會蹲下身對他們噓寒問暖。

最後，澳洲的乞丐有超越物質和金錢的追求。前段時間，上海一位對國學如數家珍的拾荒者，受到無數人的追捧，被譽為「流浪大師」。他之所以能大紅大紫，那是因為在如今理想信念迷失、道德素質滑坡的中國，身為一文不名的乞丐，他還能販賣自己的思想和內涵，真是一股難得的清流。

澳洲人喜歡紙質閱讀和狗狗，不少乞丐也手不釋卷，隨時補充精神食糧，一旁的狗狗不僅是他們完美的精神伴侶，也是他們社交的粘合器，不少行人是看到狗狗的乖巧和可愛後，選擇與他們寒暄幾句，最後留下給狗狗買口糧的零錢。

澳洲的乞丐雖然在物質上不是很富足，但是他們卻沒有活出乞丐的模樣，相反他們和正常人一樣，可以有尊嚴、有理想地生活。與中國乞丐江湖的爾虞我詐相比，他們早已像陶淵明一樣「採菊東籬下，悠然見南山。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航