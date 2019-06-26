《超腦零極限》：使用大腦而不是被大腦利用，這個原則可用來對付憂鬱症

文：狄帕克・喬布拉（Deepak Chopra）、魯道夫．譚茲（Rudolph E. Tanzi）

超腦的解決方案2：憂鬱症

使用大腦而不是被大腦利用，這個原則可用以對付憂鬱症。

憂鬱症是被大腦利用的最痛苦例子，是十五歲到四十五歲的美國人常見的心理問題。一位曾經罹患憂鬱症的人說：「我覺得自己好像要從高空墜落一樣，那種驚慌感日復一日，我甚至不知道自己到底在害怕什麼。」憂鬱症患者覺得自己是大腦出差錯的受害者。

憂鬱症被歸類為情緒病，原因是大腦無法對內在與外在壓力做出適當反應，但憂鬱症所造成的影響會遍及全身。它會導致睡眠失調、破壞身體的自然節律、降低性欲和食欲，對任何事都興趣缺缺。患者在社交場合上會感到孤單，無法理解別人在對他們說什麼，也無法表達自己的感受。

這些遍及全身的症狀都與大腦有關。患者的大腦掃描結果，顯示出一種獨特的模式，大腦的某些部位反應過度，但某些部位又反應不足。通常憂鬱症影響的是前扣帶迴皮質（與負面情緒和同理心有關）、杏仁核（主導情緒產生及對新狀況做出反應，憂鬱症患者通常無法對新事物做出適當回應）與下視丘（與性欲、食欲等本能欲望有關）。這幾個部位環環相扣連成了一個憂鬱症電路，要恢復正常，必須為這個網絡帶來正面的影響。

憂鬱症都有一個觸發事件（導火線），但是這個事件可能微小到未被察覺。一旦觸發了第一次，大腦就已產生改變；所以未來觸發憂鬱症的事件會變得越來越微小，最後幾乎完全不需要任何觸發。到了這個階段，患者已經變成失控情緒的囚犯，失控的情緒會導致情緒病。

你感到憂鬱嗎？我們經常使用這個名詞，但是傷心或消沉都不同於憂鬱。無論是急性憂鬱症（短期）或慢性憂鬱症（長期）的診斷依據，都是情緒不再正常地來回擺盪。你無法擺脫悲傷、無助和絕望的感覺，也無法對周遭的事物產生興趣；就連日常活動也會使你感到不知所措。

佛洛伊德認為憂鬱與悲傷有關，兩者的狀態很相似。在許多情況下，憂鬱會像悲傷一樣隨著時間慢慢淡去。但是如果一直持續，患者每天都會以為痛苦永遠不會消失，覺得自己的人生徹底失敗，甚至可能找不到活下去的理由（八○％的自殺原因，是憂鬱症嚴重發作）。

長期憂鬱症患者通常無法明確指出症狀開始的時間或原因，如果家族裡有憂鬱症病史，他們可能會覺得這是基因遺傳。他們也可能無法確定自己是從什麼時候開始無法擺脫傷心，或會無來由地感到絕望。憂鬱症與自閉症都是被視為與基因關聯性最高的心理疾患，高達八○％的患者，家族裡都有憂鬱症患者。但是在大多數的情況下，基因只代表一個人比較容易有情感疾患，無法保證他一定會得病。基因與環境的雙重影響，才會刺激精神疾病發生。

許多憂鬱症患者會說他們的問題不是憂鬱本身，而是一種無法消除的疲憊感；也有人說過憂鬱的反面不是快樂，而是活力。疲憊感會加深憂鬱。一旦你拿出有意識的覺察與堅定不移的企圖心，決定不要再受大腦支配，就可以在面對外在世界時擁有內外一致的情緒與反應。

你是大腦的領導者，可以主動重新設計自己的神經化學（neurochemistry），甚至是基因活性，不再受到情感疾患的束縛。

關鍵在於讓大腦中卡住或失衡的部位恢復活動，一旦成功，你就可以慢慢把大腦導回自然的平衡狀態。這是我們想要協助推動的目標，也是最全面的做法。

憂鬱症三步驟

大腦受過訓練後，對於它自己的任何反應都會覺得很正常。有些憂鬱症患者調適得很好，所以當朋友、醫生或治療師說他們有憂鬱症時，都會很驚訝。

基因與大腦化學物質失衡對憂鬱症的影響，至今依然眾說紛紜。然而初步的研究卻發現，憂鬱症病患的基因與其他人毫無差異，而且抗憂鬱藥物矯正化學物質平衡的作用也不甚明顯。值得注意的是，憂鬱症患者在接受心理治療並暢談自己的感受時，大腦會產生變化，而這種變化跟藥物引發的變化很像。因此這裡又出現了另一個謎團：讓患者盡情說話，為什麼會跟藥物產生一樣的生理效果呢？沒有人知道答案。

如果你遇到一個餐桌禮儀很差的年輕人，你覺得原因可能是什麼？你可能猜測他的這種行為來自童年，再慢慢變成一種習慣；習慣之所以會持續下去，是因為他覺得沒有必要改變。如果說，憂鬱症也有同樣的特性呢？那麼，我們就可以回溯憂鬱症發展的步驟，再一一導正這些步驟。

讓我們把憂鬱症視為一種固定行為，固定行為有三個組成要件：

一個早期的外在原因，通常發生後就被忘記了。 那個原因所引發的反應。因為某種理由，那是一個不健康或未經檢視的反應。 久而久之就變成自然的習慣。

我們不妨改變一下心態，不要把每一種憂鬱形態都視為疾病，尤其是輕度到中度的憂鬱症（當然重度的慢性憂鬱症仍然應該被視為嚴重的情感疾患）。如果你因為經歷了不愉快的離婚過程而感到憂鬱，這不是生病；如果你因為失去親友而悲傷或因為失業而情緒低落，也不算是生病。有人失去摯愛的配偶時，我們可能會說：「她悲傷得不能自已。」但悲傷是一種自然的情緒，隨著悲傷而來的憂鬱也很自然。這告訴了我們一件事：憂鬱是一種自然反應，但反應有可能會出差錯。

憂鬱之所以出錯，有三個罪魁禍首：

1. 外在原因：外在事件可能會讓任何人感到憂鬱。二○○八年經濟嚴重衰退期間，有六○％的失業者說失業令他們感到焦慮或憂鬱，被解雇超過一年的工人比例特別高。如果你讓自己長時間承受足夠的壓力，就更有可能感到憂鬱。長期的壓力可能來自無趣的工作、乏味的戀情、長時間感到寂寞、與社會隔離以及患有慢性疾病等。就某種程度來說，憂鬱的人只是在回應惡劣的情況，無論這種情況是發生於現在或過去。

2. 反應：單靠外在原因還不足以導致憂鬱，除非你以特定的方式做出回應。憂鬱的人很早就會開始採取扭曲的反應，如果出現下列反應，就表示他們的生活出問題了：

都是我的錯。

是我不夠好。

怎樣做都沒用。

我早就知道會出問題。

我無能為力。

這只是遲早的事。

幼童出現以上任何一種反應時，會以為這種反應很正常。他們會把自己對現實的觀點傳達給大腦，大腦則會配合演出，把現實變成心智想看的畫面。幼童幾乎無法掌控自己的生命，他們又小又脆弱，因此缺乏愛心的家長可能會製造出上述反應，進而導致嚴重的家庭悲劇，例如死亡。但是當成年人出現這些反應時，通常是現在受到過往的侵害。

3. 憂鬱成習慣：一旦你製造出一個憂鬱反應，當你面對來自外在世界的新壓力時，原先的這個反應會強化下一個反應。被初戀男友拋棄，你自然會害怕第二個男友也會棄你而去。有些人可以處理這種恐懼，但是有些人的恐懼卻越滾越大。她們沒有勇氣去找第二個更體貼忠實的男友，而是把責怪與恐懼都轉向自己的內在，並持續做出發自內在的憂鬱反應，久而久之，這些反應就會變成習慣。

改變過去

當憂鬱成了習慣，就不再需要任何外在觸媒。憂鬱症患者對自己的憂鬱感到憂鬱，一切似乎都蒙上了灰色的薄膜，完全樂觀不起來。這種被打敗的狀態，代表大腦已經形成了固定的路徑。當憂鬱反應被內化之後，就像悶燒的煤炭一樣，稍微攪動就會燃起熊熊火焰。就算是爆胎或支票跳票等小事件，也沒有「這件事該不該煩心」的思考空間。

憂鬱反應已然建立，連好消息也會讓憂鬱症患者感到悲傷，他們總是在等待難以避免的壞事發生，因為他們被困在憂鬱的習慣裡。大腦失衡的原因可以追溯到心智活動，憂鬱症患者的大腦掃描似乎符合兩者之間的關聯。在治療過程中暢談憂鬱症病況的患者，大腦中亮起的部位跟抗憂鬱藥物發揮正面作用時一樣。說話，就是一種行為。

如果行為能幫你擺脫憂鬱症，我們可以合理地假設，行為也可以讓你走入憂鬱症（目前我們暫且不談生理因素，或是醫學上所說的器質性病因所導致的憂鬱症，例如疾病、老年失智、不良飲食與環境毒素等等。只要修正生理因素，通常憂鬱症就會自動消失）。既然這個說法聽起來合理，那麼關鍵就在於如何避免憂鬱反應，以及如何逆轉已經出現的憂鬱反應。我們可以利用剛才討論過的三種憂鬱症成因，思考一下如何預防與治療。

外在事件

「你有看新聞嗎？我對世界的現況深感憂鬱。」

外在事件會讓我們憂鬱，但事實上，它們在造成憂鬱症的原因中力道最弱。如果你很容易陷入憂鬱反應，失業可能會讓你感到憂鬱；但如果你不是這樣的人，失業也可能會讓你變得更堅強。壞事難免會發生，但是有些因素會讓壞事變得更糟糕：

反覆出現的壓力。

難以預測的壓力。

無法掌控的壓力。

想像一個施暴成癮的家暴丈夫，他已經打老婆好多次了，老婆無法預測他何時會突然發怒，也無法拿出堅強的意志和力量離開他。這樣的女人很容易罹患憂鬱症，因為她具備了重大壓力的三個因素：重複發生、難以預測且無法掌控。

如果她持續處在這樣的情境下，身心系統將會開始停止作用。這是輕微電擊老鼠的實驗所觀察到的結果：研究人員以隨機的相隔時間重複電擊老鼠，而且沒有提供逃避的方式。這種電擊不會造成傷害，但是老鼠很快就放棄掙扎，行動也變得遲鈍而無助，最後走向死亡。換句話說，牠們被誘發的憂鬱症極度嚴重，徹底摧毀了生存意志。

這對於想避免憂鬱症的你來說，代表了什麼意義？

首先，不要再讓自己接觸反覆發生的壓力，例如惡劣的上司、施暴的丈夫或任何一種日漸增強的壓力。其次，避開難以預測的壓力。沒錯，人生無常，但是我們能接受的未知還是有限度的。一個動輒暴怒的上司，令人無法承受。隨時會被顧客責罵或摔門的業務工作，很多人做不來；可能會外遇的配偶，則是另一種難以預測的壓力。

相反的，你應該增加可預測的日常行為來對抗壓力，比如安穩的睡眠、定期運動、穩定的關係，以及可依賴的工作。固定習慣不只在大方向對你有好處，也可以訓練大腦正向思考來避免憂鬱。

沒有情緒疾病的人碰到問題，有能力想清楚哪些問題該解決、哪些問題該忍受，而哪些問題應該敬而遠之。但對感到無助與絕望的憂鬱症患者來說，一旦碰到壓力通常會很消極。因為看不到解決壓力的有效方法，所以他們不願做出可能有用的關鍵決定，於是什麼決定也不做，當然也無法解決問題。

如果你知道自己有憂鬱症傾向，必須更快速且直接地處理問題，因為拖得越久，憂鬱反應就越有機會盤根錯節。我指的是一般情況下的壓力，例如工作上的潛在衝突、青少年回家超過門禁時間，或伴侶沒有完成自己分配到的家事等。憂鬱症會使你對這些微小的觸發事件過度敏感，讓你感到無助而放棄。但是如果你能在這個階段出現前及早採取行動，就會有足夠的空間處理日常壓力，也會有足夠的能量執行決定。學習如何快速做決定，忽略那些叫你不要興風作浪的細小聲音。你並不是在興風作浪，而是在憂鬱反應出現之前攔截它。

憂鬱反應

細微難察的憂鬱症成因，比外在壓力更難解決。

如果你不想太胖，一開始就避免發胖要比減肥容易得多。憂鬱症也是同樣的道理。學會正確回應壓力，比矯正錯誤的反應要簡單得多。正確的反應與高彈性的情緒處理有關，能讓你釋放壓力，而不是把壓力留住。想要消除錯誤反應，你必須重新訓練大腦。既然有人能成功減重，被訓練出憂鬱反應的大腦當然也可以重新接受訓練。

我們都有將失敗或慘劇歸咎於自己的自我挫敗反應（self-defeating responses），我們不喜歡這些反應給我們的影響；而用更好的反應來取代，需要時間與努力。以憂鬱症來說，患者改變自我挫敗的信念有助於復原，這是目前已獲得認可的做法。信念像軟體程式一樣重複著同樣的指令，只是信念更加狡詐，會隨著每一次重複越鑽越深。

以下是憂鬱時會自動出現的幾個根深柢固的反應，你可以試著用替代信念來反制：

1. 都是我的錯。其實，你可以這麼想：在尚未判斷錯在哪裡之前，這不是我的錯，也不是任何人的錯，也許根本沒人有錯。也可以這麼想：或許怪罪沒有任何好處，我們應該把焦點放在如何解決。

2. 我不夠好。其實，你可以這麼想：我很棒，我不需要跟別人比較；這不是誰好誰壞的問題；「夠不夠好」是相對的；我明天會變得更好，我正在慢慢進步中。

3. 怎麼做都沒用。其實，你可以這麼想：我一定會想出辦法；船到橋頭自然直；我可以請求幫助；如果這種方法沒用，一定還有別的方法；悲觀無法幫我找到解決之道。

4. 我就知道事情會出錯。其實，你可以這麼想：不，我一點也不知道；我只是擔心會這樣，但事情會過去的；只有在對未來有幫助時，才值得去回顧過去。

5. 我束手無策。其實，你可以這麼想：我可以想辦法解決；我可以找人來解決；我永遠可以選擇離開；我必須把情況了解得更透澈；認輸對改善情況毫無幫助。

6. 這只是遲早的事。其實，你可以這麼想：我不相信宿命論，這事無法預測；事情總會過去；不會天天下雨；相信宿命，等於剝奪了我的選擇權。

當然並非所有的替代信念都能次次見效，你必須懂得變通。憂鬱反應的陰險手法，是用同一把刷子去粉刷所有的情緒。修理車子的變速箱讓你感到無助（誰不是呢？），但是早上起床時也有同樣的無助感，這是憂鬱症的徵兆。想要學會變通，對付憂鬱反應時，你必須以其人之道還治其人之身。

怎麼做呢？如果你的自動反應總是與傷心、無助和絕望有關，拒絕接受這樣的反應。給自己一分鐘時間，深呼吸，再看看我們列出的替代反應。從裡面選一個對你有用的反應。這需要時間與努力，但是絕對值得。學習新反應會產生出新的神經路徑，也會打開新的門。什麼樣的門？當你憂鬱時，很容易感到孤單、寂寞、冷漠、懶散、消極、不願意改變，而這些新的門會有完全相反的效果。使用新的回應方式能幫你抗拒來自陳舊信念的誘惑，你不再感到孤單，因為你會發現其他人對你有幫助；你不再感到消極，因為你會發現自己做主對你有好處。

另一個策略，是把看似強大無比的憂鬱反應切成可以處理的片段。最好的做法是一次跨出一步，選擇你覺得自己可以處理的片段。惰性是憂鬱症最好的朋友。在你做正面的事情之前，一定有障礙需要跨越。不要讓小小的障礙，變成喜馬拉雅山。

就算是強迫自己跨越最小的障礙，也會鼓勵你的大腦用新模式取代舊模式。當你接受來自源頭（真實的你）的新刺激時，你正在擴展自己的覺察力，這就是真實的你。躲在憂鬱症面具後面的，是與固定反應有關的行為，而你的核心自我（core self）可以主導這個療癒的過程。簡而言之，單靠你自己就有足夠的療癒能力。憂鬱症製造出你的能力已被完全剝奪的假象，但事實上，一旦你找到開口，就可以一步步找回真實的自己。

憂鬱習慣

假如你曾經跟酗酒的人或任何一種癮君子共同生活過，就會知道他們的行為像鐘擺一樣。清醒或沒有吸毒時誠心懺悔，永遠不想重拾舊習慣。可是一旦面對酒精、毒品、暴飲暴食或怒氣的誘惑，所有的改過意圖立刻煙消雲散。意志力消失，習慣取得掌控權，只有立刻滿足癮頭才是最重要的事。

憂鬱也會上癮，悲傷與絕望成為你的主人。「我沒有辦法」，是癮君子和憂鬱成性的人常掛在嘴邊的話。在許多情況下，「好的我」與「壞的我」會互相角力。在酗酒的人身上，「壞的我」愛喝酒，「好的我」不喝酒；在憂鬱症患者身上，「壞的我」悲傷又絕望，「好的我」開心又樂觀。但事實上，憂鬱的影子無所不在。就算是最快樂的時刻也只是故態復萌的前奏，「壞的我」終究會獲勝，「好的我」只是它的一個卒子。

這是一場贏不了的戰爭，每一次勝利都只是暫時的，鐘擺不斷來回擺盪。既然贏不了，何必掙扎？擊敗任何固定習慣的祕訣就是停止跟自己對抗，找到一個和平的內在空間。用心靈上的術語來說，那個空間就是真實的自我。

禪修，可以打開通往真實自我的道路，全世界的傳統宗教都主張人人都能找到安詳、平和、寧靜、喜悅以及對生命的崇敬。當人們皺著眉頭說他們不相信禪修的力量時，我的回答是：他們一定不相信大腦的力量。因為四十年來的大腦研究，已經證實大腦會因為禪修而改變，還有更新的證據顯示基因也會隨著禪修而改善：正確的基因被打開，而錯誤的基因被關掉。

想要挑戰憂鬱反應，光是求諸內在是不夠的。你必須啟動真實的自我，把它帶到現實世界裡來。在你能證明新反應與新信念的效果之前，舊反應與舊信念依然會穩固地占據你的意識。你對它們非常熟悉，它們也知道怎樣回來最快。因此，戒除憂鬱習慣必須內外配合，方法如下。

內在功課：改變你的想法與感受

禪修。

檢視自己的負面信念。

抗拒面對挑戰時的自我挫敗反應。

學習增益人生的新反應。

提高生命的視野並加以遵循。

辨識出自我批判，並向它說不。

別再相信恐懼沒有什麼，你不可小覷恐懼的力量。

不要誤把情緒當成真實。

外在功課：改變你的行為

減少會產生壓力的情況。

找到讓自己有成就感的工作。

遠離會讓你更憂鬱的人。

找到接近你心目中典範的人。

無私付出時間與精神，慷慨給予關心。

有良好的睡眠習慣，每日輕度運動。

把注意力放在人際關係上，而不是吃喝玩樂或無止盡的購物。

找個成熟、情緒健康的人來重新教育自己，這些人懂得愛也懂得包容，而且不會任意批判。

求助醫療體系的憂鬱症患者很多，但是有多少人正朝向復原邁進？多數人都把希望放在藥物治療上，再不然就是陷入疲憊的放棄狀態。對某些病患來說，藥物確實可以緩解症狀，但是目前的研究已經證實，對輕度到中度的憂鬱症患者來說，抗憂鬱藥物的作用跟安慰劑差不多（平均只有三成的患者有改善）。隨著憂鬱症的程度加深，藥物效果越顯著。

剛才討論的三要素：外在事件、憂鬱反應及憂鬱習慣，提供了一個全新的方法。它們會給你力量，讓你可以逆轉形成憂鬱症的情況。我們的意思不是憂鬱症的原因已經找到了，畢竟憂鬱症與生活的其他面向都息息相關。正因如此，你必須改變生活裡的許多面向，而且一定要有意識地去改變。

有時擺脫憂鬱症沒有那麼難，比如逃離一個糟糕的工作，或是一段痛苦的婚姻，直截了當。有時憂鬱症就像一層迷霧，令人難以掌握，但是迷霧終究會消散。最好的消息是，真正的你從來不會感到憂鬱。只要你踏上尋找真實自我的道路，你的成就將遠遠超過治癒憂鬱症。你將會走入光明，用全新的方式看待人生。

書籍介紹

本文摘錄自《超腦零極限【暢銷紀念版】：抗老化、救肥胖、解憂鬱，哈佛教授的大腦煉金術》，橡實文化出版

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作者：狄帕克・喬布拉（Deepak Chopra）、魯道夫．譚茲（Rudolph E. Tanzi）

譯者：隋芃

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但是，這些回應多數是出於大腦的自動駕駛模式，只能讓你的表現安份守己，無法突破自我的限制，無論是心理或生理都一樣。當你困在自我超越的瓶頸裡，或是為病痛衰老而受苦，你該想想，在醫藥科學之外，還有什麼辦法能讓我們甩掉這一切束縛？

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Photo Credit: 橡實文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九