《女力告白》：女性獲得稱讚，是因為表現得「像個男人」？

文：Rose Tsai｜編輯：Sally Chen

身為女性，妳有沒有過這樣的經驗？

在參與重要會議時，當妳——可能也是現場唯一的女性，提出自己的看法時，眾人給妳的回應可能是一陣莫名的沈默；但當會議中有另一個男性說出了同樣的看法，卻不會出現同樣的僵局⋯⋯

要怎麼解釋女性在正式場合發言時，時常遇到被忽視、被噤聲的情況呢？也許多數人還是會搖搖頭，說他們從未觀察到這種現象，或者說是女性太敏感了，比起計較因為性別而來的差別待遇，何不努力增進自己的實力，好去證明自己的能力？

縱使今日的女性就業人口，與女性站上領導位置的比例，已經大幅地超過幾十年前，女性在現今的社會中，仍需付出更多工作能力之外的努力，只為了「證明女性的表現與意見不比男性差」。而當女性的表現終獲肯定時，讚美她的話語卻是把她形容成像是男性一般。

舉例來說，今年年初總統蔡英文對習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念談話的回應，在網路上獲得不少肯定的聲音。而網路紅人館長在稱讚蔡英文時，卻說了一句：「這兩天我有點喜歡我們總統，比男人還男人」。女性領導人看似獲得了盛讚，卻是因為被認為表現得「像個男人」，我們不禁要問：憑什麼正面的領導特質都歸男性？

女性嗓音是比瘟疫還可怕的處罰？

在古代文學中有件事情一再被強調，「低沈的嗓音代表男子漢的勇氣，與女性的聲音恰成對比」。西元二世紀時，羅馬有一名知識份子兼演說家，人稱金口約翰，他曾經請眾人想像：「如果所有男性說起話來都突然變成女性的嗓音，這種情況難道不比所有瘟疫都可怕嗎？他們甚至需要神祇保佑以免除這樣恐怖的處罰！」

你以為這種荒謬的思想只發生在古代嗎？

你可能不知道的是，一直以來被我們當作女性成功者範本的柴契爾夫人，其實曾特地接受降低音調的嗓音訓練——因為她的顧問認為她尖高的嗓音缺乏權威。女人要證明自己的能力沒有比較差，最快速的方法竟然是得讓自己的表現看起來「像個男人」。這種認為「被歸類於男性的特質」較有優勢、較值得肯定的態度，不就揭露了人們原本就預設著不同性別有高低之分嗎？

社會充斥一種意識形態，認為女性本身即是軟弱的。諷刺的是，當女性發聲不是為了自己，而是為了捍衛家庭或子女時，女性的軟弱形象才轉而變成「為母則強」。這樣的「強」並不是源自於對能力的認可，而是源自她們被賦予的神聖母性意象。

由此可見，女性只有在私領域，尤其是為家族利益發聲時，她的話語才被承認具有正當性，當她們踏入公領域，便不得不接受一關又一關的話語權剝奪戰。

女性無論如何都會被反對與威脅，因為她們本身的存在讓男人感到不安

《女力告白》這本書一開頭就剖析了在荷馬史詩《奧德賽》中，奧德修斯的兒子在長為成人後，對著正在向眾人表達自己意見的母親說：「請回您的房間，從事您自己的工作，操作織布機……言說是男人的事情，所有的男人，尤其是我；因為我才是這個家的掌權者。」

作者瑪莉．畢爾德爬梳史料，討論了從西方古代神話與典籍對女性應該噤聲的形象塑造，到女性在公領域替群體發聲的過程中，對抗「要女性閉嘴」的既有勢力時所遇到的各種艱難。她指出，女性遭受辱罵不單純是因為立場問題，只要踏入傳統男性領域中，女性無論如何都會被反對與威脅，這是因為她們本身的存在讓男人感到不安。

瑪莉．畢爾德也舉出自身的例子，身為歷史學者，她常在受邀上節目談話之後，接收到各種指導她該如何論述的私訊。有人甚至透過Twitter對她發出威脅：「我要把你的頭砍下來強姦」——面對擁有發言機會的女性工作人物，恐嚇者除了使用帶有死亡意涵的警告，更時常利用性威脅來彰顯自己的權力。而旁人就算知情了，也常常會勸她們不需要反駁那些言論，只要封鎖就好。但這不就是重現了要女人「閉上嘴巴多忍耐」的忠告嗎？

《女力告白》這本書不只談論女性爭取話語權的歷程，還有對「權力」本質上的討論。在書中，作者拋出一個值得深思的問題：女性如果不被視為歸屬在權力架構中，那麼必須重新定義的，難道不是權力本身嗎？

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

書籍介紹

《女力告白：最危險的力量與被噤聲的歷史》，聯經出版

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作者：瑪莉・畢爾德（Mary Beard）

譯者：陳信宏

身為女性，我很抱歉；生為女性，令人遺憾？

是什麼樣的歷史，讓女性一旦掌握權力，便注定握緊天生性別的原罪，和對命運的憤怒？

人人平等，難道永遠都會是天方夜譚？

革命過後，醫生還是醫生，女性還是女性

自19世紀末起，爭取權利與權力的西方女權運動歷經百年運作，造就了歷史上數項重大變革。女性走向職場、步入政壇，自由上街頭闡述自身想法，但性別壁壘始終存在，且形式更多樣，以更幽微的方式潛藏在我們的日常生活中，甚至成為在無形中左右我們的認同、態度與姿態。

我們在思及醫生這個職業時，腦海中閃現的是男性；思及護理師時，往往下意識認為是女性。這讓人不禁懷疑，難道百年來的革命，是無效的嗎？

妳講得很好，但讓我們先看看在場的男性有沒有人要講相同的話

瑪莉・畢爾德在《女力告白》書中援引的例子遍及古今，從「在公開場合發聲」這個最根本的基礎，探討幾乎世界共通的厭女文化。她觀察女性的聲音在文學作品與歷史記事中被抹消的情況，指出希臘神話裡的女性角色往往會被弄啞，而伊莉莎白女皇強調自身「雌雄同體」的著名演講，竟很有可能是後人竄改的結果。

身為歷史學者，瑪莉・畢爾德自身飽嚐來自性別歧視的不懷好意。她更深刻地以自身經驗佐證，畫出厭女傳統如何延續到現代，指出就算是談論同一個主題，男性教授的說法觀眾會欣然接受，但女性教授卻會接到觀眾私訊「指導」她該如何講述同一件事。在政治上也是如此，民眾對男性政治人物有無盡的包容力，卻往往帶著譏誚的態度，期待女性政治人物在政治領域的失敗。

在功成名就一事上，性別難道是影響我們的最根本因素嗎？

身為女性，我很遺憾？

人人都有掌握自身命運的權力，不應該因性別、身分而有不同。

瑪莉・畢爾德問道：女性如果不被視為歸屬在權力架構中，那麼必須重新定義的，難道不是權力本身嗎？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航