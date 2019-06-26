《海賊王的時代》：基督教與伊斯蘭教的排他，最終演變成兩個帝國的衝突

文：桃井治郎

十字軍的呼籲

西元一○九五年，羅馬教宗烏爾巴諾二世（西元一○八八－一○九九年在位）在法蘭西王國（以下簡稱法國）中部的克萊蒙發表奪回東方聖地的宣言，他當時對數千名聽眾的演講內容如下：

這是你們應當奮起的緊急任務。……你們是東方同胞迫不及待的援軍，他們正等待著你們的援助，並且不時地發出求救信息。……陸續占領基督教國家的他們，已經在多場戰事中擊敗基督教徒，許多居民不是被殺就是被擄，教堂被破壞，上帝的王國一片荒蕪。若再放任他們，他們將征服更多虔誠的上帝子民。上帝再次要求身為基督旗手的你們，不論是步兵還是騎士，不管是貧窮還是富有，各階層的男丁們都該挺身而出，讓那可憎的民族從我們的土地滅絕。

（橋口倫介《十字軍》）

據說烏爾巴諾二世呼籲民眾投身十字軍之際，曾宣布「凡替教會與異端作戰者，若於行動中失去在世的性命，其罪將被赦免」，意思是給予從軍的人贖罪特權。

西元一○九六年，來自法國與義大利的諸侯或騎士約有六萬人在君士坦丁堡集結，接著往南進軍耶路撒冷。途中征服了埃澤薩（現烏爾法）或安條克這些都市，一○九九年總算要攻打聖城耶路撒冷。

歷史學家伊本・艾西爾用以下內容描述耶路撒冷被攻陷的模樣。

在一週內，法蘭克人不斷地四處掠奪，許多居民都被他們殺害。⋯⋯有七萬名以上的居民在阿克薩清真寺被殺害，其中大部分是伊斯蘭教徒與伊斯蘭學者，他們都是為了在聖地度過隱居生活，而拋下故鄉的信徒與苦行者，而且法蘭克人甚至將「聖岩清真寺」搬空，帶走了大批的戰利品。

此時，當地的伊斯蘭勢力正陷入內鬥。從阿拔斯王朝哈里發得到蘇丹（君王）封號，統治安納托利亞與敘利亞的塞爾柱王朝（西元一○三八－一一九四年），以及統治埃及，自立哈里發的法蒂瑪王朝（西元九○九－一一七一年）之間處於對立狀態。加之塞爾柱王朝的內鬥導致敘利亞與巴勒斯坦分裂成兩股勢力，十字軍才得以如此長驅直入。

征服耶路撒冷，建立了耶路撒冷王國（西元一○九九－一二九一年）的十字軍為了確保通往歐洲的交通路線，一併征服了雅法、海法這些地中海沿岸都市。協助這場戰役的則是熱那亞、比薩、威尼斯這些義大利都市。之後熱那亞、比薩、威尼斯也因為負責十字軍的海上補給以及東方貿易而繁榮，這幾座城市漸漸取代了伊斯蘭以及拜占庭帝國在地中海的版圖，逐步擴張自己的勢力。

十字軍與薩拉丁

日後與十字軍作戰的薩拉丁，是個在西元一一三八年出生於伊拉克中部提克里特的庫德族人。成為軍人之後，在埃及握有實權的薩拉丁廢掉法蒂瑪王朝，改立阿尤布王朝（西元一一六九－一二五○年），接著又征服敘利亞，企圖統一伊斯蘭勢力，與十字軍分庭抗禮。

西元一一八七年，薩拉丁軍與耶路撒冷王國軍在巴勒斯坦東北部發生衝突，薩拉丁軍在這場哈丁戰役大獲全勝，而失去守軍的耶路撒冷王國在一週內投降，雙手奉上耶路撒冷。

歐洲一帶得知耶路撒冷淪陷後，英格蘭國王理查一世、法國國王腓力二世、神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世便參與第三次的十字軍。不過，軍容雖如此豪華，第三次的十字軍卻未能奪回耶路撒冷，最終只占領了地中海沿岸都市的阿卡（現阿克里）。

雖然十字軍在陸上戰敗，但是海上由歐洲這邊占有優勢的情況卻仍然不變。

薩拉丁雖然一手重建了埃及艦隊，但在阿卡的攻防戰之中，仍然無法突破歐洲艦隊的海線封鎖，遲遲無法近港口一步，補給與消息的傳遞也不暢通，傳說中甚至以飛鴿傳書或游泳的方式傳遞訊息。

薩拉丁的部屬巴哈德・伊本・沙達德，描述英格蘭艦隊在貝魯特海畔發動的攻擊如下：

一一九一年六月十一日，載滿英勇的士兵、武器、糧食以及其他軍事物資的大型運補船駛近貝魯特。士兵人數也達六五○人。不過，英格蘭國王以四十艘軍船圍住這艘運補船後，隨即擊沉運補船。面臨如此悲慘命運的船長了解自己已無生路，遂大聲呼喊「我們願在神的懷抱下壯烈赴義，我們決不將船的一帆一桅交至敵手」，語畢，船員開始以斧頭破壞船隻。⋯⋯船員全體溺死，武器與船體也悉數沈入海中。

（Lewis and Runyan, Europeon Naval and Maritime History）

此外，英格蘭國王理查一世（西元一一八九－一一九九年在位）的艦隊在第三次十字軍遠征的途中遭遇颶風，被迫於賽普勒斯島停靠。當時的賽普勒斯島由拜占庭的總督鎮守，而這位總督與十字軍之間有些不愉快，所以理查一世乾脆占領了賽普勒斯島。

理查一世在此時偶然攻占的賽普勒斯島，成為日後十字軍撤退的避難地，也成為抵抗伊斯蘭勢力的重要據點。

十字軍的終焉與騎士修道會

隨著時代流轉，歐洲從十一世紀末發動第一次十字軍起，對於宗教的狂熱逐漸冷了下來。在敘利亞與巴勒斯坦留存的十字軍國家逐個淪陷，例如西元一二六八年的安條克，一二八九年的黎波里。近二百年的十字軍遠征，就在沒有任何結果之下黯然閉幕。

不過，十字軍對歷史的影響仍不容小覷。其中之一就是威尼斯與熱那亞這些義大利都市，因為提供十字軍補給以及進行東方貿易而繁榮。在十字軍時代誕生的騎士修道會，也屬於十字軍的遺產之一。

騎士修道會就是由負責作戰的騎士以及傳道的修道士所組成的團體，並且也獲得羅馬教宗的承認。大部分的騎士修道會都是為了保護基督教徒的朝聖之路而成立。

三大騎士團之一的聖約翰騎士團即是源自十一世紀中葉，阿瑪菲商人在耶路撒冷的聖墳墓教會附近，基督教徒居住地所設立的修道院。一開始只是在修道院經營服務朝聖者的醫院，後來便慢慢擔起守備朝聖之路這類的軍事任務。

後來聖約翰騎士團得到十字軍諸侯的捐助後，負責管理都市，也為了加強都市的防衛而增加了軍事方面的活動。由堅若磐石的城牆保護著的騎士堡與薩拉丁堡（位於敘利亞），也是聖約翰騎士團的據點之一。

進入十字軍後期，聖約翰騎士團也成為對抗伊斯蘭的先鋒，但即使是易守難攻的騎士堡與薩拉丁堡，也在西元一二七一年被攻陷，一二九一年失去最後的據點阿卡後，他們便撤退至賽普勒斯島。

之後在教宗克雷芒五世的協助下，組成槳帆船隊的聖約翰騎士團在西元一三○八年攻下羅德島，之後就以此為據點。改稱為羅德騎士團的聖約翰騎士團船隊在海上襲擊穆斯林的船隻，而這在伊斯蘭世界的眼中，無疑就是海盜行為。換言之，聖約翰騎士團就是打著與伊斯蘭作戰的名義，在地中海化身成了海盜。

一如前述，十字軍雖然自東地中海沿岸撤退，但歐洲陣營仍然具有海上的優勢，之所以能夠保有優勢，航海歷史學者路易斯與蘭揚指出下列三項理由。

第一點，雙方在政府、行政機關的完善度有落差。歐洲各國具備實施大型財政計畫的官僚組織，能為了整備、維持大艦隊籌措財源，反觀伊斯蘭各國，如埃及的馬木路克蘇丹國（西元一二五○－一五一七年）般，只倚重奴隸徵兵制度或是部族統治制度，無法發展出正式的政府與行政機關。

第二點是商業制度的落差。歐洲方面有完整的金融、會計、保險的制度，因此以義大利為據點的歐洲商人可頻繁地進行海上交易，在商場上的競爭也能輕易地壓制伊斯蘭商人。

第三點是航海技術的落差。尤其在造船技術方面，歐洲已能打造具有優異航海、載運能力的柯克船，伊斯蘭卻還只能打造小型的槳帆船，這當然無法與歐洲相抗衡。一如後續會介紹到，這些在北歐開發的柯克船在經過改良後，就成為在大航海時代活躍的克拉克帆船。

總而言之，這個時代的歐洲在政治、經濟、技術的發展上，都改變了地中海的勢力版圖，也讓撐起地中海商業活動的義大利各都市更加繁榮。

二元對立的時代

一如本章所見，中世紀的地中海有許多勢力互相競爭，也互有盛衰，最後基督教世界與伊斯蘭世界的對立也成為這個時代的基調。

歐洲方面抱著基督教徒與異教徒這種二分法的世界觀，發動了收復失地運動與十字軍遠征，並企圖征服伊斯蘭統治的地區。

另一方面，伊斯蘭世界基本上亦是抱持著相同的想法。

伊斯蘭這邊將世界分成「伊斯蘭之家（Dar al-Islam）」與「戰爭之家（Dar al-Harb）」，希望增強「伊斯蘭之家」的守備，以及擴張「伊斯蘭之家」的範圍。所謂的「伊斯蘭之家」是指在穆斯林統治下，遵守「伊斯蘭律法（sharia）」的地區，而「戰爭之家」就是指由異教徒統治的地區。在穆斯林眼中，「伊斯蘭之家」是較為優秀與理想的社會，所以要避免「戰爭之家」的侵擾，也要透過戰爭將「戰爭之家」轉換成「伊斯蘭之家」，所以發動聖戰（jihad）可被獎勵。

由此可知，中世紀的基督教世界與伊斯蘭世界都覺得自己較他人優越，也因此爭奪地中海的霸權，而在這樣的爭戰之中，海盜行為也被正當化。

這兩個世界當然也不是永遠對立，在某些時代、地區還是會進行商業交流，形成共存共榮的關係，但從全盤來看，收復失地運動、十字軍、「聖戰」，這些基於宗教歧異的戰爭，還是不斷地在這個時代爆發。

基督教世界與伊斯蘭世界的排他感、優越感，最終也演變成兩個帝國之間的衝突。

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書籍介紹

本文摘錄自《海賊王的時代：古希臘、大航海時代到現代的索馬利亞海盜》，馬可孛羅出版

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作者：桃井治郎

譯者：許郁文

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Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航