《海賊王的時代》：在屬於男性的海盜世界，卻出現了兩位著名女海盜

文：桃井治郎

兩個女海盜

一如前面所介紹的海盜規矩，這個時代的海盜船屬於男性的世界，基本上沒有女性能夠登場的餘地。不過還是出現了例外，有兩位非常著名的女海盜，她們就是安妮・邦尼與瑪麗・里德。

安妮・邦尼於愛爾蘭出生，後來移居到北美殖民地的卡羅萊納，父親在卡羅萊納經營農場，安妮卻與年輕的船員私奔，兩人私奔的目的地就是新普羅維登斯島。

安妮在那裡遇見加勒比海盜首領約翰・拉克姆。拉克姆非常中意安妮，也多次奉上豪奢的禮物，對遲遲無法飛黃騰達的丈夫死心的安妮，便正式離婚並與拉克姆一同出海。

脾氣暴躁、臂力驚人的安妮似乎非常適應海盜生活。根據約翰森《海盜通史》書中的形容，她雖然隱藏自己是女性的事實，但在戰鬥時，卻比誰都勇猛。

另一位知名的女海盜瑪麗・里德則是於英國出生。從小，她的父親就不知去向，母親為了賺得養大她的費用，便把瑪麗當成男孩子養。

瑪麗一過十三歲生日便自願從軍。據說在軍中無人發現她是女性。不過，瑪麗在軍中愛上某位青年後，便向這位青年表明身分與告白，兩人隨即脫下戎裝，於婚後共同經營小酒館。

只可惜，瑪麗的丈夫猝死，原本低調的幸福生活也突然遭逢劇變。瑪麗為了討生活不得已再次變裝為男性，以船員的身分搭上前往加勒比海的商船。之後，這艘商船被英國海盜所截獲，海盜也接納瑪麗成為他們的夥伴，瑪麗就此成為海盜。等到船隻抵達加勒比海換搭新船時，瑪麗所搭上的竟然就是拉克姆的海盜船，非常巧合地，扮成男裝的安妮與瑪麗居然共乘一船。

根據約翰森的說法，以為瑪麗是男子的安妮對瑪麗有好感，接近之後才發現彼此同為女兒身。這件事連同拉克姆在內，是屬於他們三個人的祕密。

不過，就算是安妮與瑪麗也逃不過海盜在這時代的命運。西元一七二○年，不理會英國國王布告，持續在牙買加海域掠奪財物的拉克姆海盜船，被巡邏的英國軍艦攻擊。

據說當時在甲板戰至最後一刻的，只剩安妮與瑪麗兩人。根據約翰森的說法，瑪麗朝著躲在甲板下方的海盜夥伴們開槍，大喊：「給我像個男人戰鬥啊！」

最終，安妮、瑪麗還有拉克姆的船員們都被逮捕，帶往牙買加島，在海事法庭受審。所有海盜都被判了死刑。拉克姆在被判刑的隔天就遭處死，不過在處死的前一刻，安妮得以與拉克姆面會，據說她當時對拉克姆說：「我捨不得你被吊死，但是，如果你能夠更像個男人般戰鬥，或許就不會像狗一樣被吊死了吧。」

被捕的海盜們陸續遭到處刑，但只有安妮與瑪麗得以逃過一劫，因為兩人都懷孕了。之後，瑪麗在獄中染上熱病，沒多久就離開人世，安妮則在獄中生產，後來就不知去向。

安妮與瑪麗的人生雖然像是一場悲劇，但在約翰森的作品裡，卻是名留青史的女海盜。

最後的大海盜羅伯茲

在加勒比海盜黃金時期，最後登場的大海盜就是巴沙洛繆・羅伯茲，而他也是一位遭逢命運捉弄的人物。

西元一七一八年二月，從倫敦出發的奴隸運送船公主號在西非的幾內亞灣被海盜襲擊。羅伯茲原是這艘公主號的船員，被帶到海盜船之後，即被迫擔任船員的職務。

約過了六週之後，這艘海盜船的船長在幾內亞灣的普林西比島被葡萄牙總督設下的陷阱殺害。海盜們依據過去的習慣，由船員投票選出船長，此時被選為船長的正是羅伯茲。據說，是因為羅伯茲擁有豐富的航海經驗、熟練的技術與卓越的勇氣，才被船員推舉為船長。

根據約翰森的說法，此時的羅伯茲提到：「我已經蹚了這趟渾水，接下來的人生就只能當海盜了。反正再怎麼說，當一名船長也比當一名平凡水手來得好。」

不知道是不是才能終於有了用武之地，當上海盜船長的羅伯茲只要一出海，就能接二連三捕獲荷蘭船隻或英國船隻。之後，他往西航向南美的巴西，並在巴西海域撞見了葡萄牙的商船隊。

羅伯茲讓自己的船偽裝成一般民船，混入對方的船隊，再拿下其中一艘停泊中的船。接著便命令這艘葡萄牙船的船長導航，藉此接近囤積高價貨物的商船。

羅伯茲此時下令，全體掃射目標商船。遭受突襲的葡萄牙船雖以大炮、旗號等通知護衛的軍艦，但是葡萄牙軍艦不能夠在單獨的狀態下救援，而是得先在原地等待僚艦。在等待的這段期間，羅伯茲已拿下載滿貨物的商船逃之夭夭。據說這艘商船載滿了砂糖、皮革、菸草、裝飾品、黃金，對羅伯茲而言是莫大斬獲。

羅伯茲在南美圭亞那拋售貨物後，便直上加勒比海，前往北美海域掠奪船隻。有時又會回到加勒比海，一次又一次地襲擊過路商船。根據當時的法國總督報告，在西元一七二○年十月底的區區四天之內，羅伯茲就拿下共十六艘船，其中包含法國、英國以及荷蘭的船隻。

之後羅伯茲轉往西非，於西元一七二一年的春天到秋天在幾內亞海域掠奪財物。根據約翰森的說法，羅伯茲一共捕獲了四百艘的船隻。

此時的羅伯茲曾直言不諱地說：「若只是上船當船員，食物實在少得可憐、薪水也不高，工作又很辛苦，而海盜這番勾當既能填飽肚子，又能過得開心安樂，也擁有自由與力量。若是這靠天吃飯的生意哪天失手了，只要當作嘗了點苦頭就行。這兩者哪個比較有賺頭，實在不用多做解釋。本大爺就是個及時享樂主義者。」

不過，最後羅伯茲還是走到了命數的盡頭。西元一七二二年二月，英國海軍軍艦燕子號，發現了停泊在幾內亞灣內的羅伯茲海盜船隊。

但就在燕子號接近海盜船隊前，其中一艘海盜船竟突然對燕子號展開攻擊，原來他們是把燕子號當成是葡萄牙的砂糖運輸船了。

燕子號佯裝逃往海邊，將海盜船誘到可發炮攻擊的距離後，便引燃側面大砲一齊發射，瞬間立場互換，海盜船慌忙想要撤退，只是在激烈的炮擊下，桅柱早已折損，喪失鬥志的海盜只能投降。

另一方面，羅伯茲搭乘的皇家寶藏號對灣外的戰鬥一無所知，依然故我地停在灣內。且海盜們早早就大擺宴會，準備款待拖回獵物的同伴，萬萬沒想到，此時英國的軍艦已然步步進逼。

察覺大難臨頭的羅伯茲選擇了全力衝破燕子號封鎖線，再從海灣脫逃的路線。

根據約翰森的說法，決定突破重圍的羅伯茲身穿深紅色夾克與短褲，戴著紅色羽毛帽，脖子上戴著鑽石十字架的金項鏈，手中拿著劍，肩膀掛著絲綢背帶，背帶上掛著兩把槍。

互相靠近的兩艘船激烈地互轟。羅伯茲的皇家寶藏號原想全速脫逃，但是風向不佳，只能眼見燕子號逐漸逼近。

據說站在甲板的羅伯茲，最後被燕子號的炮彈碎片貫穿喉嚨，當場死亡。根據約翰森的記載：「如若最後不是這般草率地死亡，這場慘烈、淒絕的最後戰役將會是羅伯茲之死的最佳點綴。」

皇家寶藏號在失去船長之後隨即投降，羅伯茲海盜船隊的二百六十四名船員悉數被捕，並接受審判。硬被拉上海盜船的船員被釋放，剩下的船員中，有五十四人被判死刑，十七人被送往倫敦的監獄，有些則被判處長期於礦山挖礦的刑罰。

據說被判死刑的海盜在兩週後，在非洲的土地上被處死，而這件事也象徵著海盜的黃金時期即將戛然而止。

西元一七二一年，英國制定新的海盜條款，嚴禁殖民地的官員或商人與海盜交易，甚至嚴格規定，凡與海盜有所牽連者，一律與海盜同罪論處。

自從西元一七一八年，英國國王貼出布告後，對海盜的取締就變得越來越嚴苛，加勒比海盜也逐漸銷聲匿跡，海盜的黃金時代也就此拉下帷幕。

不過，在當時還是有海域看得到殘存的海盜，那就是距離這個時代的歷史舞台稍微偏遠的地中海。

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書籍介紹

本文摘錄自《海賊王的時代：古希臘、大航海時代到現代的索馬利亞海盜》，馬可孛羅出版

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作者：桃井治郎

譯者：許郁文

黑鬍子、基德、德瑞克、瑪莉與安妮……

探索《航海王》與Fate/Grand Order的海盜角色原型

感受《海盜戰記》燒殺擄掠的血腥殘酷

一部以海盜為主角的世界史

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海盜的足跡，可說遍布世界歷史的關鍵舞台。他們深刻影響海上霸權擴張，以及世界政經局勢發展。維京人縱橫歐洲大陸；位於地中海東西兩側的鄂圖曼帝國與西班牙帝國，在希臘展開海戰，其核心主力正是海盜；英國竟得力於加勒比海盜暗中相助，才得以建構其殖民帝國霸權。到十九世紀時，在美國的霸權主義之下，延續極長歲月的地中海海盜至此劃下句點。進入二十一世紀的現代，海盜卻又以索馬利亞海盜之姿再度崛起。

這些海盜的狂放身姿，也出現在許多小說、漫畫或影視作品裡，深受人們喜愛。但若仔細研究歷史，會發現古代史家對於海盜的評價竟有天壤之別。「歷史之父」希羅多德給予古希臘海盜之王波律克拉特斯極高的評價，將他形容成擁有豪情壯志的英雄。然而，羅馬時代對海盜的觀點卻截然相反，海盜行徑被視為極端惡行。羅馬最偉大的辯論家西塞羅曾斷言，海盜是會將社會破壞殆盡的「人類公敵」。如此極端的評價，正是海盜最大的魅力所在。

在本書中，作者便以海盜興衰為主軸，生動刻劃出諸如紅鬍子海盜兄弟、德瑞克、黑鬍子蒂奇，還有史上最著名的女海盜――安妮・邦尼與瑪麗・里德等人顛覆世界秩序的精彩樣貌。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航