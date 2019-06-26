《十種人性》：鄧巴數字「扮演我們社交志望的煞車」，而這不必然是壞事

文：狄諤斯（Dexter Dias）

每一對志願伴侶中的女伴，都給小心移入那個甜甜圈狀的巨型裝置，有如烤肉被放進烤箱。放好之後，實驗就可以開始了。

倫敦大學學院造影神經科學系的研究人員做的假定，並不奇怪。做為實驗的假說，那是完全合理的。該假說就是：每對志願伴侶的其中一人，都有可能對坐在身旁的那人感到同情。這不會不合理，因為他們都苦於一種極其普遍、深受討論、難以理解的人類情況。小說家比爾斯（Ambrose Bierce）在《魔鬼辭典》裡，將這稱作「可用婚姻來治的暫時失神」——愛情。

研究團隊找來十六對志願伴侶。其中的女伴被小心送入磁振造影 （MRI）掃描儀——這是一種龐大、笨重、貴到讓人掉下巴的機器，要價超過一百萬英鎊。這種掃描儀會慢慢放出磁場，然後將射頻脈衝射進身體深處，在該實驗中是射進每位女性的大腦。

因為大腦裡有解剖結構，解剖結構裡有原子，而在原子裡，位於核心的，就是質子。磁振造影掃瞄儀的磁場，讓頭腦裡的質子，排列得就像一排羅盤針，射頻接著將質子撞離位置。然後，射頻突然被切斷。沒了干擾，質子就彈回原位，發出泄露內情的訊號。這訊號就顯 示在掃描儀上，可以被解讀。

在整個實驗過程中，坐在女人身邊，安靜、愛慕、無疑有點焦慮的，就是女人的男伴，而兩人的焦慮還被加深，因為他們的右手背都被刻意放置電極，這些金屬片是要來放出另一種訊號：一波疼痛。

有時候完全沒有，有時候疼痛會很「強」。有時候電男方，有時候電女方。這都會在大螢幕上顯示。當女方遭電擊，她腦中的疼痛相 關區域會被觸發，那部分會在掃描儀上亮起。被觸發的腦部區域，包括前腦島（anterior insula）和前內側扣帶皮質（anterior medial cingulate cortex）。那正是倫敦大學學院的研究人員所預期的——跟教科書講的一樣。然而，但當女方的男伴遭電擊，驚人的事發生了。

在實驗之前，領銜研究的學者辛葛（Tania Singer），目前在萊比錫著名的「普朗克人類認知與大腦科學研究所」社會神經科學系擔任教授。她說：有些懷疑者料想她團隊的努力將會白費，認為他們會找到「一個空空的大腦」。然而，當電腦掃描儀上的資料被實際分析，就出現一項很小、但錯不了的訊號——質子發出了透露內情的訊息。 那些質子透露了些什麼？

那些死掉的男孩

對於伏塔湖的童工，一天工作通常是從凌晨三、四點開始，然後可能一直做到下午六、七點，一切都視漁情而定。然而，有時候漁民 會在湖面待到隔天早上，盡量在隨波起伏又漏水的船上趁機打盹。如同古往今來的漁民，他們的生活也是受魚決定。人人都追著魚。

對安東尼和麥可來說，一週七天都要工作，一天休息日也沒有。主人不斷猛追著魚，彷彿他的個人使命是要抓光湖裡每一條魚。正如安東尼所言，「主人說：『哪時候魚不游泳，你就不用游泳。』所以我們天天工作。」

孩子們到湖上工作的原因，不盡相同。有的孩子是跟身為當地漁民的家人一起工作，別的孩子則是給送去投靠遠親。這些孩子大多至少得到一些教育。接下來則是被父母透過仲介送來換錢的孩子。他們是低中之低的。那就是安東尼。他們得到的教育很少或完全沒有，就只有工作。

然而，一個在湖上捕魚的童工，有怎樣的本分呢？那些船都是平底的，而且大多沒有引擎，需要划槳前進。有人看到一些小男孩因為天天在泥水裡划船，而長出奇形怪狀的肌肉。孩子們負責撒網，還要收網，即使裡頭裝滿了魚。然後，一旦拉出水面，漁獲必須從網裡取出。而在整個過程裡，他們都待在戶外，暴露於風吹日晒，沒有任何防護，且只能獲得一點點食物和水。然而最糟的事情、他們最怕的 事情，就是潛水。

「麥可什麼事都幫我，」安東尼說：「他來自迦納某個城鎮。他媽把他賣給人家五年。他不曉得賣了多少錢。我到的時候，他已經在那裡待了四年。他很會游泳，他教我怎樣游得更好。不過我從來都不喜歡游，我怕水。」

「會怕的話，你怎麼能在湖上工作？」我問。

「我總是想著貝南，」安東尼說：「而且麥可會照看我。他跟我講了捕魚的事，也講了科庫的事。我們兩個站在湖邊，就在某棵樹的樹蔭底下。他叫我要小心科庫。」

有時候，那位奴隸主之子會跟他們友好，但那從未持續太久。接著他就會開始尋釁，通常都是毫無理由。

「我討厭他，」安東尼說。

「你想想，這對他會有多麼不容易，」麥可答道：「現在他家裡多了兩個男孩。」

「我們又不是一家人。」

「我們跟他們住在一起，」麥可強調：「但是，要是跟他打架，主人會痛打你。你絕對不可以跟他打架，要不然主人會痛打你。懂了嗎？」

「我說，懂了。但是我不怕，」安東尼告訴我：「我喜歡拳擊。麥可抓住我的手臂，他推著我去撞樹。他轉過身去，讓我看他背上的傷痕，他遭痛打的地方。『懂了嗎？』他說。我說我懂了。」

由於伏塔湖是淹沒一大片樹林和村莊而來，所以水面下藏有很多危險。水底下有一座座森林，那些都是熱帶硬木：烏木、桃花心木。 那些樹木會勾住漁網。這種情形一旦發生，就得有個孩子潛到船底去 解開漁網，他必須沒入深處去把結打開，同時忍著肺部不適，努力憋住那一口保命氣息。然而，那些森林不只會勾住網子，有時也會卡住孩子。

所有操船的男孩都知道這回事。然而，告訴安東尼此事的人正是科庫，用的是那種孩子折磨孩子的講法。安東尼到來幾個月後，科庫悄悄走進安東尼和麥可共住的簡陋小屋。

「有天晚上，麥可睡著了，而我躺著在想，想著我那些妹妹，然後科庫來了。他在我耳邊低聲說話。他說：『當你潛到船底下，你會看見他們。』他把手往下一鑽，眼睛張得大大的。我什麼都沒說，因為他想讓我害怕，所以我什麼都沒說。然後他說：『你會看到他們， 那些死掉的男孩。』我什麼都沒說，但是我害怕。我開始夢到死掉的男孩游過樹木之間。」

「隔天一大早醒來，我問麥可怕不怕那些死掉的男孩。『為什麼要怕？』他說。我說因為他們死了。他說：『我們很幸運，我們還活著。他們死了，我為他們難過。不害怕。』」

麥可總是準備好要跳下船、潛到船底、游過幽暗湖水，在一片混濁裡工作。然而這是極端危險的工作，常有受困網內和溺水的風險。 所以我問——我一定得問：「為什麼麥可總是去做，去潛水？」安東尼聳了聳肩。我繼續說：「這是最危險的部分，不是嗎？但他一直都在做。你知道為什麼嗎？」安東尼搖了搖頭。他的起伏擺動停了，而且靜得不像他。

當他搖頭，我就碰上了我自己的「那很有趣」時刻，不過不是好的那種。這是安東尼所作所為裡，唯一的一件沒說服我的事情。

三磅的血肉

辛葛團隊所發現的是，無論是受試女性或男伴受到電擊，她大腦同樣那些區域都會亮起。那些區域會在她遭電擊時亮起，也會在她知道男伴遭電擊時亮起。這代表什麼？這能就「感痛者」透露些什麼？

當我們說「我感受到你的痛苦」，那往往是很空洞的誇張陳詞。 然而，有時候那是真的。你的痛苦印在我腦海。辛葛的團隊正確認識到，這現象意涵深遠。事實上，這意涵十分廣大。

看起來，我們「感受」他人感受（也就是同情）的能力，演化自我們用以監控自己的腦部結構。那些結構提供一座橋樑，從我們內在狀態的快樂或痛苦，伸向他人的快樂或痛苦。我們並非獨自存在；我們並非獨自活著；我們並非獨自感受。聽起來很不錯。這呈現一種可能性，讓人可以超越自身存在的外緣、越過我們的皮囊，而跟他人形成看不見的認知連結。但是，出現一個問題。

助人需要代價。科學研究顯示，相關代價超過在辛格那個臆想實驗裡，毀於跳水救人的昂貴鞋子和新西裝。敞開自己去助人，可能帶來痛苦。神經科學資料顯示，確實如此。

同理心總是被視為一種值得讚揚的情感，而大多數理智之人也都會認同這種看法。然而，同理共鳴（empathic resonance，設身處地去觀察、理解，從而感受他人的痛苦）會導致耗竭。這種共鳴有可能成為一種高度令人嫌惡的經驗；換言之，這是我們習慣性想要避免的。我們開始抽離，藉以保護我們的核心自我，免於感受負面和令人痛苦的情緒。我們都知道這點，我們都懂：看到特別悲慘的慈善募捐或紀錄片，就轉臺；看到在地鐵站旁邊拱門底下乞討的沮喪年輕人，就撇開頭，手裡卻拿著手機和外帶拿鐵。我們身上有某部分想要做點事，但要做什麼？而且需要幫助的人這麼多。

這裡就是為何我們無法關心太多他人苦難的一項原因：我們有某種防禦機制來保護自己免於過載。有可能的是，就算有問候卡上的華麗言語，還有廣受追隨的精神和道德領袖，我們表現真誠同情的能力還是有限度的。這種能力之所以有限度，是因為我們並沒有可資處理的認知配備。

人腦是三磅的血肉。你只要張開手指，就能將腦袋把握在掌上。人腦表面充滿皺褶和溝槽，就像阿諾．史瓦辛格在《魔鬼總動員》所扮角色的夢中場景：火星的山脈，也像美國航太總署（NASA）的新視野號（New Horizons）探測船於2015年在冥王星這顆矮行星攝得的奇異山峰。切開大腦表面，你將進入白色領域，在此領域裡，膠狀物質四處蔓延。至於人腦的核心，那則是一團灰暗。

然而，這個你能握在手裡的東西，可以思考外太空的廣大、原子的至微把戲、羅馬帝國滅亡的原因，以及（偶爾思而不解）為何愛人會生你的氣。這是會思考的三磅血肉。然而，思考並非不用代價，思考的代價就是消耗卡路里。儘管人腦通常只占體重的2%到3%，但卻消耗大約20%的卡路里攝取。人腦是很難伺候的東西。

神的奴隸

伏塔地區充滿鬼魂和神靈—據說如此。這個地方盛行有關超自然的傳說和信仰，所以科庫的恐怖故事令人想起根深柢固的傳統。比方說，伏塔一帶有種叫作「挫克西」（trokosi）的習俗。在埃維族的語言裡，「挫克西」意指「神的奴隸」。在這項傳統習俗當中，少女會被送去住在神廟，請求神明寬恕她們家人所犯的錯誤。這類信仰構成該地區鄉村生活的一部分，而這情況也便於奴隸主利用。奴隸主灌輸那些受照管的少年以下觀念：要是他們試圖逃離奴役，神靈就會在湖邊叢林裡抓住他們，然後拖到水底下。

被抓回的逃跑者會受到嚴厲懲罰。安東尼說：「十一歲的時候，麥可試過逃跑。他們在湖邊再過去一個村莊抓到他。麥可餓到不行，所以跑去偷點食物。他們把他綁了起來，然後主人趕過來。他們把他的手壓在樹樁上，主人拿刀割斷他的手指，沒有割掉整根，是要留下記號，讓他別忘了。」

然後，那位奴隸主換個方式再次割傷麥可。他告訴麥可：「你媽不要你了。」

那位主人用了額外的嚇阻方法來對付安東尼，那是另一種算計。「他說：『如果你試著逃跑，我就會拿船槳來打麥可。我會打到他死為止。』」

我問到麥可知不知道，安東尼說麥可知道。我又問到他倆有沒有談過這件事。

「有一次我們在小屋裡，麥可叫我看他的手指。他說：『如果你逃跑，答應我，你會做得比這樣更好。答應我，你要能脫身。』」

「可是這樣他們會毒打你，」安東尼說。

麥可聳聳肩。「那麼你就會自由，」他答道。

丹佛絲（Kate Danvers）在牛津拿到臨床心理學博士學位，然後在英國國民保健署度過職業生涯的頭幾年。我是在迦納海岸的溫尼巴鎮遇見她的。丹佛絲正在非政府組織「艱難高峰」（Challenging Heights） 參加兩年期的工作安排，該組織救出並復健在那座湖為奴的孩子。

「我們發現孩子受到各種懲罰，」丹佛絲說：「用槳大力打頭，打到昏過去，把雙手壓在火裡直到燒起來。在傷口上撒胡椒。」

「對孩子那樣？」我說。

「當中施加了某種程度的殘忍虐待，目的是要控制他們，讓他們繼續為奴，嚇得他們甚至不敢試著逃跑。」她停頓了一下。「這很嚴酷」。

「潛水不只是要解下漁網，」安東尼說。

我不懂。那還能是為了什麼？

「有時候我們潛水找魚。」

我困惑無語。

「懂嗎？」安東尼接著說。

這種概念讓人想不到，我只能回以完全不恰當的「真的嗎？」

「但麥可以前經常做這件事，」他說。

「你沒有嗎？」

「偶爾。但幾乎每次都是麥可去做。」

「水底下有樹木？」

「還有蛇。」

「那很危險，可是麥可潛下去？」

「沒錯，」他說。

這種危險，讓我想起我跟某位救援隊成員的一次談話。那些救援隊負責解救湖上的孩子。當被問到漁民為什麼使用童工，他說大人會要求酬勞，孩子不會，大人會要求分一份漁獲，孩子不會，大人會拒絕潛水，孩子不會，所以奴隸主為什麼使用孩子？因為他們可以。

從那時起，我一直想著麥可，這個男孩潛入陰暗湖水，他看著魚，也被魚看。

如此，安東尼的湖上生活邁入第二年。我問他，為什麼麥可沒在五年債役到期後獲釋？「奴隸主再跟他綁了五年，」安東尼說：「主人付給他媽更多錢，還說最後會給麥可弄條船，但麥可才不相信。」 麥可告訴安東尼，他知道真相：他媽不要他，沒人要他。他住在湖上，死在湖上，沒別的了。

毫不稀奇的是，賣掉孩子的父母會將孩子再次賣掉。家中經濟壓力不大可能改善；事實上，壓力極可能變得更沉重。家裡可能多了幾張嘴要餵，所以能用五年沒見的孩子去換整筆現金，他們根本無法抗拒。根據我的最佳判斷，這就是麥可的情況。所以他留在湖上，這兩個男孩又開始另一年的生活：安東尼現在十三歲，麥可十四歲。他們忍受沒有週休或假日的連續工作、食物不足、毒打、湖上的雷雨、疾病和嚴重受傷的風險、水蛇的攻擊，還有最大的風險，也是他們在船上不斷想到的—潛水。

鄧巴數字——親密圈的大小

不論表象如何，也不論有些人對他們周圍那一大堆腦袋空空的人作何看法，我們其實都做了很多思考。人類的思考是一種非常特殊的思考方式，那會消耗超出比例的能量。套用牛津人類學家鄧巴（Robin Dunbar）與同事的說法，就是「在計算上來說，非常奢侈」。鄧巴團隊贏得了英國國家學術院探索「身為人類意味著什麼」的研究競賽。他們調查人類行為在認知上異於其他靈長類之處。他們標繪人類近鄰物種和演化遠親的腦部大小和社會群體，並瞄準一項讓我們有別於史上所有生物的要素：我們那高到不行的「新皮質（neocortex）比率」。

新皮質是大腦「較新」的部分——neo意為新的；cortex意為外殼或外皮，來自於拉丁文的樹皮。新皮質包括額區和顳區，這些區域攸關人類經常在做的一件事：讀心，進入別人的頭腦。這種推測他人想法和動機的巧妙伎倆，跟我們所處社會群體的規模密切相關。新皮質愈強大，社會群體就愈複雜——沒有哪種動物的社會群體要比智人的更複雜。簡言之，新皮質比例愈高，該種動物就愈聰明。然而，鄧巴團隊發現，這一切都需要代價，而且是在運算上很高的代價。

原因在於：即使所處社會群體的規模相同（譬如包含六名成員的家族），但是人類大腦的神經元會更賣力運作，甚於獼猴大腦的神經元。人類新皮質的神經元會超頻，來估量（或想像）家族生活所有的問題和排列組合。那麼做很費力，會消耗能量，既累人又惱人。

歡迎來到人類家族！現在請想像將其往外擴及周邊的其他人、那些跟我們沒有血緣關係的人、那些連在社交上都跟我們沒有緊密連結的人。隨著同心圓的漣漪外擴，隨著愈來愈多人進入鄧巴所謂我們的親密圈，我們就會用上愈來愈多認知資源。我們並不像某些人所想的那樣智能廣大。鄧巴謹慎得多，他認為我們會碰到極限，我們會撞上大腦的緩衝器。

我們就是無法認真將該過程擴展超過某一點。因為，即便我們擁有幾千名臉書好友或推特追隨者，我們社交圈的實際上限就是一百五十人——這被稱為鄧巴數字（Dunbar's Number）；鄧巴不曉得該用語的確切來源，但很樂意採納。

我們能從這一切推論什麼？考慮別人，得付代價，需要認知成本，而那會影響我們如何看待和對待他人。

一旦我們開始擔心、關心，或者光是考慮我們家庭和熟人圈子以外的其他人，我們就開始加載於我們的系統。正如鄧巴團隊所斷言，這種認知負荷「扮演我們社交志望的煞車」。我很高興知道這回事。這點不必被視為極其負面之事，而是本來如此。這並不是說我們不關心，只是在某種重要但關鍵的意義上，我們無法無止境關心。正如美國駐聯合國大使鮑爾（Samantha Power）在論及美國未能干預重大種族滅絕情事的敘述裡，尖刻指出的：我們就是無法「費心去理解」。

我們應該停止為此自責，因為這樣的自責可能帶來反效果：既然沒有能力關心眾人、沒有能力在大範圍上發揮作用，我們就連某種較適度但基本可達的程度（人性程度）上，也別參與了吧。在向他人伸出援手的時候，我們會讓自己暴露於痛苦。就這是compassion這個英文字在拉丁字源上的古典意義：compati—跟他人一起受苦。

然而，故事到這可能還沒完。最新科學研究可能握有祕密關鍵，能夠通往另一項更微妙、更驚人的洞見，這般洞見令人得窺我們同情他人的能力，而且或許也能解釋安東尼和麥可之間發生的事。

相關書摘 ▶《十種人性》：「暴動的新演化形式」不可或缺的，是目睹種種暴行的童兵

書籍介紹

本文摘錄自《十種人性：我們與善、與惡的距離各有多遠？》，天下文化出版

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作者：狄諤斯（Dexter Dias）

譯者：陳義仁

人性很複雜，

你是你想像中的樣子嗎？你是別人眼中的樣子嗎？

你知道自己帶有幾種人性？

我們想要相信，世上有些壞事是自己永遠不會做、不屑做的。

我們想要相信，世上有些好事是自己當然會去做、樂於做的。

可是我們怎麼能這麼肯定？

我們有哪些界限？我們有界限嗎？

當我們面臨重大的人性考驗時，真正展現出來的會是哪一種人性？

《十種人性》將向你介紹每個人身上都帶有的十種人性典型。

它們塑造了你生活中的每一個重要決定，

可是你幾乎不知道它們如何操縱你，又是如何進入你的頭腦和心靈。

《十種人性》從英國法庭出發，走過歐、非、亞、美四大洲，

探索人類經驗的前沿，發掘那些形塑我們想法和行動的力量。

《十種人性》綜合尖端的神經科學、社會心理學和人權研究，

檢視人類所能為的最優和最劣，還要問為什麼。

《十種人性》試圖解答三個謎題：

我們是誰？

我們為什麼做出那些事？

我們究竟有什麼選擇？

《十種人性》將挑戰和映射出隱藏在我們心靈底層的自己，

提供一種全新的理解，讓我們認識真正的自我。