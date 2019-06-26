《十種人性》：「暴動的新演化形式」不可或缺的，是目睹種種暴行的童兵

文：狄諤斯（Dexter Dias）

正當我在新千年第二個十年裡寫下這些故事，世界各地大概有三十萬名童兵。在全球八十多起軍事衝突裡，這類孩子常被要求執行最危險和最可怕的任務。他們不僅擔任搬運工、守衛、探子、女傭（偶爾也有男傭），還被當成性奴隸，或者被視為消耗品，推上前線—用來吸引火力或耗掉敵方子彈、當誘餌犧牲掉、做為尖兵派到未知領域用雙腳和肉身掃雷。

各大洲的衝突區創造了成千上萬生活在悲慘境況的棄兒或孤兒。 因此，衝突本身對於招募軍士非常有效。布蕾特（Rachel Brett）和施佩希特（Irma Specht）深入研究過童兵的角色，這兩位研究員表示：是戰爭找上他們。而且，正如埃伯特與同事紹爾（Maggie Schauer）所述，「在歷史上，童兵從來沒有扮演過這麼突出的角色。」

這種改變可能就是第四代戰爭（fourth-generation warfare, 4GW）的一部分。第四代戰爭進行的方式，在質的方面有所不同，主要是靠非正規戰力（非政府軍）來打仗。這是一種高度象徵性的戰爭，不僅打擊身體，而且也打擊心靈。其中一項關鍵武器，就是引發某種恐怖。

這種戰爭鎖定平民，施以大規模暴行、徹底的性暴力、屠殺和殘傷。的確，戰爭傷亡中，平民所占的百分比在整個二十世紀裡都在增加。在這當中，童兵變成前美國陸戰隊上校漢默斯（Thomas Hammes） 這位反暴動專家所稱的：是今日這種「暴動的新演化形式」不可或缺的。世界各地都有兒童被部署、利用、用掉。從英國，他們前往敘利亞。在中非共和國，他們被迫加入武裝團體，或是因為戰亂而被捲了進去，就像賽拉那樣。

但是，並非所有孩子都以相同方式，回應身為童兵的新生活。他們目睹的種種暴行提供了條件，可能引發嚴重的精神和心理後果，甚至是創傷後壓力疾患。然而，正如埃伯特和紹爾所發現的，在某些孩 子身上，事情並非如此。

對於這些年輕人來說，有一種漸進轉變，發生在他們如何看待和體驗自身被迫犯下或目睹的暴行。一開始，那很令人驚恐。相符於卡許曼團隊的發現，他們覺得施暴這事深深令人苦惱。比方說，柯莉這名年輕女子曾於十三歲時，在烏干達被科尼的聖主抵抗軍抓去。指揮官下令她用棍子打死她朋友。

我知道我不想這麼做。桃樂絲就趴在我們旁邊的地上。我們站起來，還舉起棍棒。那些棍棒大概跟我的手臂一樣粗、跟我的手臂一樣長。我們開始打她，打在她的屁股、她的肩膀、她的後背。我聽著她哭喊呼救。大家都在看著我們⋯⋯我覺得很無助。然後桃麗絲哭喊我的名字。她喊著：「你要打死我了，我們是這麼好的朋友， 結果現在你要打死我了。」我盡可能放慢了下手的速度，而且回答她：「我不想這麼做，我是被逼的⋯⋯我希望我不用這麼做。」之後桃麗絲就沒出聲了，她不再哭了。

然而，經過一再暴露於這種經驗，施暴可能變得不只是正常、且可接受的，而且是令人著迷的。那會變得令人興奮。這種機制正是埃伯特與同事在促慾暴力研究裡，試圖理解的。

那些融入武裝團體的兒童，都具有逆來順受、不世故和迷惑等特質，這提供一扇很大的「機會之窗」，讓暴力能轉變為一種激勵。兒童的眼界較窄，他們比較不能評估風險，也比較少接觸社會規範和道德行為標準。他們的心智是可塑的，可以被打破、重塑、重新調校。 因此，他們可以被改造成「可怕的殺手」，就如埃伯特與同事在烏干達北部訪談前童兵時，所聽到的。

渥太華大學的兒童心理專家麥克盧爾（Richard MacLure）和丹諾芙（Myriam Denov），撰文論及他們對獅子山前民兵做的研究，內容提到孩子被塑造成犯下「不可言喻暴行」的戰士。埃伯特推論，在童兵身上，那種阻止殺害他人的抑制，要不是在他們所處那種泯滅人性的環境裡失靈了，就是在某些兒童身上根本並未習得—尤其是在兒童成長於武裝團體的情況。

或許，這是預料中事。那很駭人。我們情願事情不是如此，但那是可以預料的。這種逆來順受又被隔絕的兒童，畢竟很容易受影響。正是在此意義上，查德軍隊有一名高級軍官說：「童兵很理想……你叫他們殺，他們就殺。」

然而，在對童兵進行的研究調查裡，更驚人的發現是：那些更加「殘酷」的人、那些頻繁擁抱暴行和殺戮的人，並未遭受相同比例的創傷後壓力，即便他們參與或目睹了極端的暴力、恐怖和死亡。這是一項有力的發現，調查對象是各衝突區的童兵，範圍涵蓋從西尼羅和南蘇丹、到斯里蘭卡，再回到剛果和盧安達種族滅絕。這些孩子開始以非常特殊的方式行事：「……在他們殺了某人之後，他們坐在一塊，聊起他們的殺戮事，就好像聊著一場冒險，然後重新表演受害者的苦難。」埃伯特發現，他們在嘲弄，他們在笑。

近乎歐威爾式的發展

賽拉必須保持警覺，不讓別人看到她對那男孩友好。這不只是因 為她被「給了」副指揮官托內爾，更是因為成年頭目勸阻青少年過從甚密。他們總是擔心孩子會逃跑。因此，有點像是麥可和安東尼在伏塔湖的經驗，要是有人試圖逃跑或背叛，那些頭目就會發出可怕的連坐威脅。

研究人員發現，這種模式也存在於中非共和國以外。中非大湖區坐落著蒲隆地（潘格納那位特別病人的出身國）。在該國首位民選總 統於 1993 年被刺殺後，多數族群圖西族和胡圖族叛軍的內戰，奪走超過二十五萬條性命。成千上萬的兒童被徵入交戰雙方。絕大多數前童兵都告訴研究人員，締結友誼是受到禁止的。在一種近乎歐威爾式的發展當中，個人之事不如理想和願景重要，忠誠是對於團體的，而不是對於彼此的。

正如宋蘇珊（Suzan Song）和狄容（Joop de Jong）在他們的蒲隆地研究中發現的：「那些叛軍指揮官建構一種文化，在那當中，友誼是被禁止的，從而成了一種潛在壓力源，因此童兵學會安靜和獨處。」

這段描述雖然不等同於賽拉所處的世界，卻是她會認得的。接近那男孩會是一種風險，對他倆來說都是，而他倆也都知道。所以賽拉必須很小心。然而，儘管面臨風險，她卻變得愈發堅決。她會想辦法去瞭解那男孩。

他倆有好幾個星期沒再單獨交談，甚至沒再看著對方，好像都因為某種原因而尷尬。她一直想著他為老人和山羊所做的，還有他講到魚的事情。他的意思是什麼？他為什麼那麼做？在這麼多殺戮之中，那位老人對他來說是什麼意義？那男孩令人惱火。賽拉搞不懂他。賽拉每晚都會跟托內爾同睡，而那男孩則會溜進她思緒。

然後有一天，男孩走完漫長的夜巡，隔天就在路障，累到睡著。 （民兵團體常用車子、甚至是石塊和圓木來擋路，然後攔車搶劫。這是另一種賺錢方法，也是整場瘋狂戰事的另一部分。）

這一次，托內爾用皮帶抽打他，而那也許更糟。托內爾從褲頭拉出皮帶來抽打那男孩，其他民兵都在笑。這一次，他獲准吃東西，懲罰也只是像個孩子般，讓人用皮帶抽打，他的雙手沒被鐵絲綁住。

後來，那男孩背上都是蛇一般的抽痕。賽拉帶來一碗水，還放了點鹽。她所能想到的，就只有這樣了。

「會痛喔，」賽拉說。

「好，」男孩說。

創口裡有髒汙，因為托內爾在塵土裡把男孩踢來踢去。一道道鞭痕呈現憤怒的血紅，全都橫過男孩的背。賽拉用了一塊布，是她所能找到最乾淨的東西。男孩被鹽刺痛而皺眉，但絕不吭聲。賽拉將傷口清理完畢。

「我爸，」男孩說：「他不是個勇敢的男人。」

「為什麼要講到你爸？」賽拉說。她不想聽到任何爸爸。她有好一陣子都逼自己驅除心中記憶。現在，這就像是打開了一個盒子。這 就像是把你的手放進碎玻璃裡——你為什麼要這麼做？「當敵人攻擊我們村莊，我們的男人都站出來對抗他們。可是我爸，他跑了。他被開槍打死了，」男孩說：「很多人也是。可是至少他們試著反擊。」

「你是從哪裡來的？」賽拉問道。

「跟你同一個地方，」男孩說。

賽拉生氣了。他覺得她很笨嗎？

「你不是來自我們鎮上，」她怒道。

「你不是來自你們鎮上，」男孩說。

賽拉覺得男孩是想說一件要緊事，但她激動得沒辦法去想，掙扎於因他提起爸爸而激起的情緒。他倆就只是並肩坐在地上，靠近某輛皮卡車的一側。

「下一次，」男孩說：「我會殺了他。」

「托內爾嗎？」她說：「你去跟托內爾拚，他們就會殺了你。」

男孩聳聳肩。

「有時候，」她說：「托內爾晚上會哭。他家人都被殺了。」

這其實是真的。她之所以講出來，是不想讓男孩惹上更多麻煩， 然後被殺。

「那不重要，」男孩說：「我還是會殺了他。」

「你最好去做點別的。」

「什麼？」

自從他倆第一次聊天，也就是在溪邊那晚，她就一直在思考這件事。現在，她覺得自己有了答案。

「離開！」她說。

「你說離開，意思是離開這個民兵團體嗎？」我問賽拉。

賽拉回答我：「所以，他問我說：『離開？離開這裡嗎？』然後 我跟他說：『沒錯，離開這裡。』」

男孩沉默了好一會兒，心裡思索著。

「你會來嗎？」男孩問。

賽拉沒回應。她內心某個東西無法給出任何答案。她希望自己能回答，只要說聲「好」，但她所不瞭解的內心某個東西在阻止她。為了填補內心的空虛，她開始哼歌，是她熟悉已久的童年曲調。

大家都在談論即將要跟反巴拉卡敵軍進行的大戰。賽拉的民兵團體將會聯合那些堅決協助塞雷卡的當地穆斯林團體。有很多人會死，這大家都知道。賽拉也知道，她可能被殺，男孩也可能被殺。他們正前往當地首府。也許一切就將那麼結束，就是突然死掉。而今，她遇到一個她喜歡的人，卻不知道該說些什麼，只好繼續哼著她兒時的曲調。

那是他倆第二次交談。

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書籍介紹

本文摘錄自《十種人性：我們與善、與惡的距離各有多遠？》，天下文化出版

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作者：狄諤斯（Dexter Dias）

譯者：陳義仁

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航