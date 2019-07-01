專訪政治難民燕鵬：「以為台灣是民主國家，卻讓我掉回惡夢中」

6月間，香港因為修改《逃犯條例》引發超過200萬人上街抗議，不少香港民眾擔心《逃犯條例》通過後，香港從2012年習近平上台後就每況愈下的自由和民主將會蕩然無存，「出走來台」成了許多香港人考量的選項。但其實，早被集權統治的中國（不含香港及澳門的中國領土）已經有許多維權人士逃來台灣，2004年逃難來台的燕鵬就是其中之一，原以為，逃來台灣能讓他脫離被中國公安盯哨的惡夢，他卻說，來到台灣，像是掉進「另一場惡夢」裡。

投奔自由卻變街友，「來台灣，讓我再次回到惡夢中」

燕鵬出身山東的官員家庭，六四事件時，當年26歲的他和朋友號召兩、三百人罷工聲援，事件過後，他因為家中關係免於被關，但繼續靠投資經商資助共同參與六四事件的夥伴，甚至在創業開設電腦公司時，建立了「中國民主牆」網站，教出獄的朋友寫文章，把維權人士的聲音，透過無國界的網路，發送到世界各地。

燕鵬這樣肆無忌憚的維權運動，觸動了中國官方的敏感神經，他說，至少從1997年開始，他就被公安全天候監控，「他在我家不到十公尺的地方，蓋了個木屋，我去哪就跟著。」2001年，燕鵬打算從廣西逃往越南，但還沒出境就被抓回青島，被以「煽動顛覆國家政權罪」判刑1年6個月。2004年6月，他被放出來「交保候審」，「交保候審就是隨時可能會抓回去，一定會抓、肯定會抓回去，像我們這號人物，沒有第二次第三次（被抓回去）的很少。」

為了逃離牢獄，他逃到廈門，雇了艘小船，逃往金門。途中還被官方得知行蹤，搭船追上來。後有追兵的情況下，從小生於山東青島、深諳水性的他，棄船一路游到金門，在軍事重地「大膽島」上岸，面對金門守軍一字排開戒備，中國警方才訕訕離去。

「那時以為台灣是民主國家嘛，以為是從惡夢中醒過來，但是沒想掉再次回到惡夢中。」

燕鵬以為來到了自由民主的台灣，但迎接他的，卻是十年「沒有身份」的生活。

由於從金門游上岸，即便身為中國有名的維權人士，燕鵬還是因非法入境，被送到宜蘭專門收容「偷渡客」的移民署收容所拘留了7個半月，直到人權團體「台灣人權促進會」請律師替燕鵬爭取到緩起訴，他才得以離開收容所。但才剛踏出收容所，大陸委員會就要求燕鵬簽訂「切結書」，在台灣不能工作、不能接受媒體採訪、沒有健保、沒有自由遷徙移動的權利，想到外縣市要報備，「每個月有人專門要跟我談話」。

燕鵬在宜蘭一家天主教教堂暫居4個月後，來到台北討生活，沒有身份、無法工作、難以租屋的狀況下，燕鵬甚至曾經歷4個月「流落街頭」的日子，那時，「我白天在大安森林公園的長椅上睡覺，到黃昏夜市、早市、大賣場試吃，晚上到誠品書店看書，洗澡就到公廁裡。」雖然陸委會每個月會發給燕鵬5000元零用金，但這金額根本不足與讓他在台北安身落地，「1個月光打長途電話（回中國）至少要2000塊。」

父親、姐姐都是高官，「根紅苗正」的逆子

當時，曾有記者報導他的處境，但他千叮萬囑，千萬不可以把流落街頭的事報導出去，「當時被報導，我怕我的家人朋友看到會擔憂嘛。」燕鵬說。

談起家人，燕鵬的語速慢下來。來到台灣前，燕鵬除了一妻一女，還有一對放不下的父母。

燕鵬出身山東青島，據《公視PNN議題中心》報導，燕鵬的父親是青島「國營紡織廠」的工會主席，地位等同廠長，燕鵬的大姐則在青島市府擔任要職。燕鵬參加六四運動前，就在父親的紡織廠工作，事件爆發之後，燕鵬之所以沒有馬上獲罪入獄，也是因為父親的關係，於是只給他個警告，要求「留廠教育」。

燕鵬的父親雖然位居政府要職，但非常開明。燕鵬2001年在中國獲罪入獄，一年半的牢獄期間，他的哥哥姐姐都急著與他劃清關係、未曾去探望他，出獄後，父親找他談話，只說，「我替你哥、你姐向你道個歉，我請你們吃頓飯，你能不能原諒他們。」燕鵬回憶，他一到台灣，第一件事情就是打電話給父親，他為自己離開家鄉，隻身逃來這麼遠的地方，向父親道歉，電話那頭的父親卻說：「兒子，千萬別這麼說，是老爸對不起你，都是我把你教成這樣。」

回憶起這些往事，燕鵬直說，「真的很難得」，「我父親是個比較開明的人，他一直都沒有責備我。而我媽是個非常溫柔的一個女性，我媽沒有罵我、沒有打我，從來都不會抱怨。」談起自己高官的家世，燕鵬自稱是「逆子」，父親的官職雖然不受影響，但他的姐姐卻因為他，官位在六四事件後就無法再往上升，直到退休都停留在同一個職位。

被問到來到台灣，最煎熬的時刻，燕鵬的回答不是被關在宜蘭收容所的7個月，也不是流落街頭的4個月，而是2012年和2016年，分別透過越洋電話，得知父母在中國過世的時候，「你知道，那是無法再彌補了。」

領導民主運動有「傑出表現」才能居留，「難道被槍殺過沒死成才叫『傑出』？」

其實，台灣不是沒有讓政治人士申請庇護、取得居留身份的方法，《兩岸人民關係條例》就規定【注1】，內政部可以用「專案許可」的方式，讓大陸地區人民在台灣長期居留。條例的細則【注2】更明文規定：「領導民主運動有傑出表現之具體事實及受迫害之立即危險」，內政部可以用專案方式給與長期居留。

然而，當時陸委會對政治庇護的態度非常消極，燕鵬說，時任陸委會主委楊家駿曾親口告訴他，「你不夠有名，所以不能給你（長期居留）。」他激動道：「所以什麼才叫『傑出』？難道被槍殺過，沒死成，才叫傑出嗎？」

他猜測陸委會的心態，「理由就是我不會讓你們在這裡台灣過得太安逸了，如果你們安逸的話就會很多人來，所以讓你們在這裡很艱難，後面就不會有效法你們的人來。」他甚至說，「實際上兩岸差不多，大陸是誰抗議，他就肆無忌憚想抓你就抓你，台灣不會想抓你就抓你，但他會想辦法用一些技術手段來控制你，讓你呢，在這裡你餓不死，你也沒辦法有一天好日子過。」

最後燕鵬因為結識了教會的夥伴，才得以找到棲身之所。2006年，他進入神學院讀書，居住在神學院的宿舍，至今取得3個神學學位，期間也有立委主動幫忙，爭取將每個月零用金從5000元提高為2萬元。而這樣這沒有身份、無法工作的生活，直到2014年才出現轉機。

台灣一次發出9張長期居留證，只因為國際壓力

由於台灣在國際上地位一直遭打壓，不斷透過加入國際公約，增加國際對台灣的認同。2013年，台灣政府如火如荼的準備進行《人權兩公約》首次審查【注3】，當時國際人權專家來台，審查台灣人權現況，就明確建議台灣儘速設置「難民審查制度」【注4】，以保障在台尋求庇護的難民，審查期間也納入了燕鵬的意見。

根據聯合國《難民地位公約》，如果某人因為種族、宗教、政治立場等因素，若繼續居於自己的國家可能因此受到危害，不得不離開而到其他國土，就屬於國際法所稱的「難民」。

2014年，陸委會及內政部在國際壓力下，以專案形式，讓包含燕鵬在內的9位中國政治難民或法輪功人士，取得「長期居留權」，並承諾在兩年後，給予身分證，讓這些人正式享有我國國籍

2014年後，仍然有不少中國人藉由過境轉機等機會，要求申請政治庇護，目前都被轉送至第三國，台灣不再發給中國尋求政治庇護者長期居留或身分證明。燕鵬說，不僅檯面上看得見的，檯面下還有許多這樣的想尋求政治庇護但不被承認的中國人。

陸委會接受《關鍵評論網》訪問時表示，「過去9位個案，政府是在他們停留近10年，基於人道考量，以專案一次性處理，已依相關定居許可辦法，取得臺灣人民身分；其他相關個案，政府均依前開原則，依不同個案情況，予以妥適處理。」

談起陸委會對這些人的態度，他義憤填膺，「我來第15年了，前面你可以說很多的藉口，你說你沒有經驗，你今天有我前面這個案例了，為什麼還是專案特許？」

目前，燕鵬的女兒即將在澳洲取得國籍，他與妻女可能將以依親名義，在澳洲長期居留。對燕鵬來說，曾經擁有語言優勢的台灣，可能不再是他的首選。

燕鵬等了12年，才因「人道考量」取得身分證，2014年後來台的政治庇護者，還要等多久，才能在「個案處理」難民的台灣，從沒有居留權的惡夢中醒過來呢。

【注1】《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第17條第4項。

【注2】《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第18條。

【注3】「人權兩公約」指《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》，是聯合國在1966年決議通過的重要人權公約，台灣雖然沒加入聯合國，但從2002年開始自主試行，2013年第一次開始進行自主審查。

【注4】2002年，行政院研考會就決議要建立「難民庇護制度」並制定《難民法》。2007年，行政院將《難民法草案》函送立法院審議，並在2016年在立法院內政委員會初審通過，不過難民法一直沒列入優先法案，因此至今未能未能三讀。

核稿編輯：羊正鈺



