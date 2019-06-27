《有故事的唐詩》：唐代詩人宅男之首，好不容易出遠門卻遇上什麼悲慘事？

文：夏昆

誰是唐代詩人中的宅男之首？

好不容易出遠門的他卻遇上什麼悲慘事？

大唐王朝是一個自信開放的朝代，疆域也十分遼闊，全盛的時候，國土面積達到一千兩百三十七萬平方公里，遠超過我們今天的九百六十萬平方公里。或許正因為如此，大多數唐代詩人都是很厲害的旅行家，他們的足跡幾乎遍布整個大唐疆域。

比如，李白生長在四川，但是他一生遊歷了陝西、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、江蘇、山東等地；杜甫出生在河南，但是他也遊歷過山東、江蘇、安徽、湖南、湖北、四川等地。而像岑參這樣的邊塞詩人，更是走出玉門關，到達遙遠的西域。這些詩人旅行家，一手拿筆，一手握劍，說走就走。他們壯遊天下、飽覽河山，為我們留下無數美麗的詩篇。

可是，萬事總有意外，有這麼一位詩人，他五十多歲的一生，絕大多數時間都沒離開過自己的故鄉襄陽，只有在四十歲的時候到長安考過一次進士，結果沒考上，於是他就到吳越去遊玩幾年，然後又回到襄陽，一直到去世。比起那些詩人旅行家，完全可以算是宅男了。

他就是孟浩然。

孟浩然，名浩，字浩然，但是大家都更習慣稱他的字，這在古代叫「以字行」。孟浩然出生在襄陽，這裡的青山秀水陪伴著他成長，他用自己的詩歌去描繪這些美麗的山水，所以，他也是唐代著名的山水田園詩人，與王維齊名，後代合稱「王孟」。

也許是故鄉的山水太過美麗，也許是田園生活太過悠閒，孟浩然從出生到四十歲就沒有離開過這裡。到了四十歲的時候，他突然想自己應該去京城考一下進士。前面我們說過，唐代的進士科考試前，考生們要去拜訪達官貴人，請他們引薦。孟浩然想，自己認識哪些達官貴人呢？然後他就想到了一個人——王維。

於是，孟浩然整理好行裝，興沖沖來到京城，找到了王維。王維看見好朋友來，十分高興，就留他在自己家喝酒，談論詩歌。這一天晚上，兩個人正談得起勁，突然僕人傳報：皇上駕到！當時的皇帝就是唐玄宗李隆基。皇帝的突然到訪讓王維措手不及，孟浩然更是慌了手腳。

情急之下，王維就讓孟浩然躲在床底下。唐玄宗進來之後，王維又不敢隱瞞，只好稟告皇帝，說他的朋友孟浩然來訪，不知道皇上駕到，來不及躲避，現在就趴在床下呢。皇帝一聽，很高興地說：孟浩然我知道啊，他的詩寫得很好，請他出來見駕吧！

孟浩然從床底下出來後，唐玄宗說：我早就聽說你的詩名，你把你最近寫的詩給我念一下吧。於是孟浩然就開始給皇帝朗誦自己寫的詩。誰知道他唸到自己一首題為〈歲暮歸南山〉的詩時，皇帝不高興了。因為這首詩裡有兩句「不才明主棄，多病故人疏」，意思是我沒有什麼才能，所以皇帝不要我；我又老又多病，總是拖累別人，所以朋友也跟我疏遠了。

皇帝很不滿地說：「你自己不來找朕求官，卻說朕不要你，這不是誣陷朕嗎？」

據說就是因為這個，孟浩然才沒有考上進士。

落榜的孟浩然十分鬱悶，他覺得無顏回故鄉，於是想先到吳越（今浙江、江蘇一帶）去散散心。特別是江蘇的揚州，那可是當時唐王朝最繁華的城市，素有「揚一益二」的說法（「益」指的是益州，今天的成都）。

孟浩然從長安一路走到湖北武漢的黃鶴樓，然後準備乘船東下。孟浩然雖然是個宅男，但是他的朋友卻遍及天下，其中很多都是著名的詩人，如王維、李白、王昌齡、杜甫等。所以，當他要離開黃鶴樓去揚州的時候，就有一位朋友為送別他寫了一首詩，而這首詩也成為千古名詩。這位朋友就是李白，這首詩就是〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉：

〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉 故人西辭黃鶴樓，

煙花三月下揚州。

孤帆遠影碧空盡，

唯見長江天際流。

宅男孟浩然雖然一輩子都沒能考上進士，但是他有這麼多詩人朋友，得到他們的幫助與關心，應該也是沒有遺憾。

唐詩小帖：揚州是唐代著名的大都市，有哪些文化名人與揚州有關係？ 揚州，位於江蘇東部、長江與京杭大運河交匯處，古稱廣陵、江都、維揚，建城歷史可以上溯到公元前四八六年。唐代時，揚州是非常繁華的大都市，被稱為「淮南第一州」。而且揚州還是一座歷史文化名城，與很多文化名人有緊密的聯繫，如宋代著名詞人秦觀就是揚州高郵人；唐代著名詩人、被稱為「孤篇橫絕盛唐」的〈春江花月夜〉作者張若虛也是揚州人；唐代詩人白居易在揚州為官多年；晚唐詩人杜牧更是在揚州為官十年，留下無數美妙的詩篇；宋代著名文學家、「唐宋八大家」之一的歐陽修也在揚州為官多年，至今揚州還有他主持修建的平山堂；歐陽修的學生——宋代大文豪蘇軾也曾在揚州為官，還主持修建了谷林堂。後代的石濤、鄭板橋、汪中、汪曾祺、朱自清等都跟揚州有解不開的聯繫。

孟浩然的〈春曉〉為何能成為最有名的詩？

中國是一個詩歌的國度。

中國的詩歌源遠流長，先秦的時候，就出現了第一部詩歌總集《詩經》。戰國時，楚國的愛國詩人屈原又創造了一種新的詩歌體裁——楚辭。從這以後，每個朝代都擁有具有自己代表特色的詩歌，比如漢魏有樂府詩、南北朝有山水田園詩、唐代有唐詩、宋代有宋詞、元代有元曲……

孔子曾說：「不學詩，無以言。」在儒家的五部主要經典《詩經》、《尚書》、《禮記》、《易經》、《春秋》中，《詩經》也排在第一位，可見古人對詩歌教育是十分重視的。

正由於中國自古以來就有詩教的傳統，所以很多孩子第一次接觸詩歌往往不是來自學校教育，而是自己的第一任老師——父母的啟蒙。

比如下面這首大家都十分熟悉的詩：

〈春曉〉 春眠不覺曉，處處聞啼鳥。

夜來風雨聲，花落知多少。

這首詩之所以成為很多父母給孩子講的第一首詩，原因有兩個：第一，它沒有高深的詞語，沒有晦澀的典故，沒有文人的學究氣，孩子很容易理解。

詩人在一個春天的早晨醒來，陽光已經透過窗戶，照進了房間，婉轉的鳥鳴用大自然的語言告訴詩人，這是一個萬物萌發、生機勃勃的季節。可是，詩人卻十分「不識時務」地想到：一夜風雨，大概有很多花被打落了吧？

第二，這個原因也許父母們自己也未必知道，那就是：從這首詩一開始，就在孩子的心中播種下善良的種子。

這是一首傷春詩。所謂傷春詩，指的是古代詩歌中感嘆春天短暫、美好易逝的一種詩。傷春詩並不是自作多情，更不是無病呻吟，而是代表了一種很珍貴的情感——對美好的珍惜，對自然的熱愛。

中國歷史上的傷春詩很多，但最著名的可能就是這首了。

這首詩妙就妙在整首詩只有四句，卻形成了由快樂到悲憫、由閒適到沉思的轉換。更重要的是，作者的悲憫和沉思不是（至少不直接是）對自己命運的嗟嘆和感傷，不是對自己命運波折的埋怨，而是對「毫不相干」他者的同情，甚至，這裡同情的對象並不是人，而是一個那樣不起眼的事物，一棵草，或是一朵花。

因此，傷春詩最大的意義就在於它喚醒了我們心中一種很重要的品性：善良。

最偉大的詩人不僅有一般詩人擁有敏銳的詩歌嗅覺，更重要的是，他擁有一顆對淚水和疼痛最敏感的心，特別是對別人的淚水和疼痛的敏感。

〈春曉〉就是一首能夠感受到別人疼痛的詩，孟浩然自然就是那個能感受到別人疼痛的詩人。

唐詩小帖：詩歌史上的傷春詞很多，以下你熟知的有幾首？ 知否知否？應是綠肥紅瘦。——李清照〈如夢令．昨夜雨疏風驟〉

花褪殘紅青杏小。燕子飛時，綠水人家繞。——蘇軾〈蝶戀花．花褪殘紅青杏小〉

流光容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉。——蔣捷〈一剪梅．舟過吳江〉

青青一樹傷心色，曾入幾人離恨中。——白居易〈青門柳〉

春風不相識，何事入羅幃？——李白〈春思〉

惜春長怕花開早，何況落紅無數。——辛棄疾〈摸魚兒．更能消〉

春歸何處？寂寞無行路。——黃庭堅〈清平樂．春歸向處〉

花謝花飛飛滿天，紅消香斷有誰憐。——曹雪芹〈葬花吟〉

相關書摘 ►《有故事的唐詩》：不問蒼生問鬼神——李商隱為何寫〈賈生〉來借古諷今？

書籍介紹

本文摘錄自《有故事的唐詩：經典名句是這樣來的》，日出出版

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作者：夏昆

愛上唐詩，就從66個故事開始

走進唐詩，看詩人沉浮的命途、看詩人有滋有味的日常，

還原唐朝各時期具代表性詩人作品的背景故事，遊歷大唐世界！

詩人的鬱悶

故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。

孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。

孟浩然是個不愛出門的宅男？

許多詩人總愛四處遊歷、寫景入詩以寓情懷，不過孟浩然打從出生到四十歲都沒離開過故鄉襄陽。好不容易四十歲時想去京城考進士，不想到了京城找好友王維時，卻因耿直意外得罪唐玄宗李隆基，因此落榜的孟浩然十分鬱悶，便去吳越一帶散散心（總算願意出門走走）。他從長安一路到湖北武漢的黃鶴樓，當要離開時，朋友李白寫了〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉為他送別。

詩人的多情

曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲。

取次花叢懶回顧，半緣修道半緣君。

元稹與妻子鶼鰈情深，但愛妻早逝讓他悲愴不已；可是他真是用情專一之人嗎？

元稹二十五歲時娶了韋叢。當時他剛剛踏入仕途，官職很小俸祿很低，所以婚後生活很是貧困。賢慧的韋叢任勞任怨地操持整個家。後來元稹官越做越大，家境也越來越好，韋叢卻在二十七歲時便去世了。元稹大受打擊，想起妻子跟自己吃盡苦頭，卻沒過過一天好日子；元稹寫了很多悼念她的詩，其中最有名的是〈離思五首（其四）〉。

發現詩人的另一面

考場黑名單之作弊大王：溫庭筠

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宅男詩人：孟浩然

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李白鐵粉：杜甫

33位詩人╳66個唐詩故事╳126首唐詩佳作

不講平仄押韻，不求點評賞析。跨境唐詩，看的不僅是詩，還有人的情感！詩人們的七情六慾、愛恨情仇，和你我沒有不同，到底哪些詩人怪得讓人受不了？哪些詩人可愛得讓人想和他做朋友？到底詩人們都經歷過什麼，才讓他們可以寫出傳頌千年之久唐詩名句？

本書加入「唐詩小帖」以及「詩詞小地理」，不論你是否熟悉每首詩，都能因此更貼近詩人當下的感受、進而愛上這首詩。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九