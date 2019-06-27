《有故事的唐詩》：不問蒼生問鬼神——李商隱為何寫〈賈生〉來借古諷今？

文：夏昆

李商隱為何寫〈賈生〉來借古諷今？

「生」是古代對年輕男子的稱呼，多用於讀書人。比如這個人姓李，我們就稱他「李生」。杜甫有一首寫李白的詩就說「不見李生久，佯狂真可哀」。當然，別的姓李的人我們也可以稱為「李生」，這個詞並不是李白獨有。但是，在歷史上，有個姓賈的人卻把「賈生」這個詞獨占了，一說起賈生，人們就都知道是在說他，而絕不會是別人，這個賈生是誰呢？

他就是西漢的賈誼。賈誼為什麼被稱為賈生？這要從司馬遷的《史記》說起。

《史記》是中國第一部紀傳體通史，上起傳說中的黃帝，下到西漢武帝，是一部偉大的歷史著作。司馬遷寫《史記》，帶有很濃重的個人好惡色彩，他對自己喜歡的人就使用尊稱，比如項羽名籍，字羽，但司馬遷不稱他的名而稱他的字，因為在古代稱字是對對方表示尊敬。同樣，屈原名平，字原，出於對他的尊敬，司馬遷也稱他屈原而不是屈平。此外，司馬遷經常將兩個時代不同但是他認為命運相似的人合在一起作傳，和屈原並列的就是賈誼。

屈原和賈誼，一個是楚國貴族，一個是漢代官員；一個貴為三閭大夫，曾起草楚國憲令，一個是西漢的太中大夫，曾向皇帝進獻無數定國安邦之策。屈原死後七十八年，賈誼才出生，應該說，兩個人是沒有什麼直接關係的，但是，司馬遷卻將兩人並列，作〈屈原賈生列傳〉，不僅表現司馬遷對賈誼才華的高度認同，也說明，在司馬遷眼裡，他們的命運是有著某些共同點。

賈誼是洛陽人，年少即以博學而聞名郡中，河南太守吳公被提拔為廷尉時，向漢文帝推薦賈誼。於是文帝招賈誼為博士。

漢代的博士就是向皇帝提供國事諮詢的，當時賈誼才二十出頭，是最年輕的博士。每次皇帝要求大家商討國家大事時，各位老先生還沒說話，賈誼就第一個發言，弄得老先生們只好在他說完之後尷尬地笑笑，說：「小賈的觀點就是我想說的啊！」並且大度地表示出對他才華的欣賞。漢文帝也十分欣賞賈誼，於是一年之內就破格提拔他為太中大夫。獲得皇帝賞識的賈誼更是意氣風發，積極參與朝廷大事，也越來越得到皇帝的信任，於是，漢文帝打算再提拔賈誼，讓他擔任公卿之位。但是，皇帝的建議卻遭到前所未有的阻力。

這麼一個年輕人，居然剛當官不久，就要超過一幫老臣，這是老臣們無論如何都不能接受的。於是，在皇帝透露出提拔賈誼的想法之後，老臣們紛紛上書，強烈反對。皇帝沒有辦法，只好放棄。而且此時，由於老臣們的忌恨，賈誼在長安也待不下，於是，漢文帝讓他離開長安去長沙，擔任長沙王的太傅，也就是老師。

被攆到長沙的賈誼陷入人生的低谷。他不明白，為什麼自己才華蓋世卻要被人陷害。長沙在戰國時屬於楚國，這讓賈誼想起楚國一個跟自己有著相同命運的大臣——屈原。於是，賈誼寫下〈吊屈原賦〉，用悼念屈原的方式來抒發自己對命運的不忿。

賈誼到長沙一年多後，漢文帝十分思念他，於是把他召進宮裡，跟他聊了大半夜，越聊越起勁，漢文帝多次把自己坐的蓆子往前挪，想靠賈誼近一點。

大家一定會想，賈誼如此受皇帝賞識，後來一定飛黃騰達了吧？並沒有，因為皇帝跟他聊的並不是什麼治國安邦的大事，而是神仙鬼怪之類的無稽之談！

賈誼的命運仍舊悲苦。後來，他改任梁懷王的太傅，可是梁懷王不小心騎馬摔死，賈誼覺得自己沒有盡到做老師的責任，不久也鬱鬱而死。

賈誼的才華讓人欽佩，而他的命運也令人同情。古往今來，無數詩人曾經寫詩評論賈誼。比如王安石寫〈賈生〉說：「爵位自高言盡廢，古來何啻萬公卿。」毛澤東更是認為賈誼因梁王墜馬身亡導致自己鬱鬱而死是不值得的：「梁王墮馬尋常事，何用哀傷付一生。」而評論賈誼最有名的一首詩，應該就是李商隱的〈賈生〉：

〈賈生〉 宣室求賢訪逐臣，賈生才調更無倫。

可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神。

宣室，原來指漢朝皇宮的宣室殿，這裡代指西漢朝廷。第一句是說朝廷到處尋找賢才，就連那些被貶的大臣也找到了。而在他們當中，賈誼的才華是出類拔萃的。可是，即使皇帝找到賈誼，跟他聊了一個晚上，期間甚至多次把自己的蓆子往前挪，也不過是枉然。為什麼呢？因為皇帝問的不是天下蒼生的大事，而只是那些神仙鬼怪的無聊之事。

這首詩也是一首詠史詩。前面說過，古人寫詠史詩並不是簡單地對歷史事件發出感嘆，更多的是借古諷今，表達自己的思想。那麼李商隱為什麼要寫〈賈生〉呢？其實，這跟他自己的命運經歷有關。

李商隱九歲的時候父親就去世，家裡生活很困難，作為長子的李商隱就支撐起整個家庭，透過替人抄書掙錢以補貼家用。後來，李商隱跟著一位叔父學習，十六歲的時候就寫出很好的文章，引起當時天平軍節度使令狐楚的注意。令狐楚把李商隱收到門下，讓他和自己的兒子——後來擔任宰相的令狐綯一起學習，還救濟李商隱的家庭。在令狐楚的幫助下，李商隱在二十六歲的時候中了進士。可以說，令狐楚對李商隱是有知遇之恩的。

可是，後來李商隱的命運卻飽經坎坷，這是為什麼呢？

原來，李商隱年輕的時候，來到涇源節度使王茂元手下當幕僚，王茂元很喜歡李商隱的才華，就把最小的女兒許配給他。而這場婚姻正是李商隱坎坷的根源。

中唐之後，朝廷大臣分成兩派：一派是以牛僧孺、李宗閔為首的「牛黨」，另一派是以李德裕為首的「李黨」，兩派輪流把持朝政，爭鬥不休。李商隱的恩師令狐楚屬於牛黨，而李商隱的岳父王茂元屬於李黨，是故李黨認為他是牛黨的人，而牛黨則認為他是叛徒。所以，李商隱不僅仕途坎坷，還被很多人看作是忘恩負義。

滿腹才華，卻一生困頓，這不就是唐朝版的賈誼嗎？所以，李商隱才會把賈誼看作是知己，從賈誼的命運中尋找慰藉，進而寫出這首名垂千古的〈賈生〉吧。

唐詩小帖：賈誼是漢代著名的政治家、辭賦家，他還有那些著名的作品呢？ 賈誼被貶到長沙時，路過湘水。這裡是屈原的故鄉，也是屈原自沉之處。此時，年紀還很輕的賈誼似乎跟懷才不遇的屈原產生共鳴，於是，他寫了一篇〈吊屈原賦〉。這篇賦作的語言很像〈離騷〉，無非是在抱怨朝政不清、小人得志、忠臣被逐。賈誼說：今天的朝政，莫邪寶劍被認為是鈍刀，而真正的鈍刀卻被捧為寶劍（「莫邪為鈍兮，鉛刀為銛」），聖賢的大臣被驅逐，而朝政的正義已經被顛倒（「聖賢逆曳兮，方正倒植」）。才二十多歲的賈誼竟然因此發出不想再活下去的哀嘆（「吁嗟默默，生之亡故兮！」）。 賈誼在長沙做了三年太傅後，有一天，他的房子裡飛進一隻鵬鳥。 鵬鳥長得很像貓頭鷹，被認為是一種不祥的鳥。賈誼看到牠飛進自己的屋舍，心想也許自己將不久於人世，於是，他便寫了一篇〈鵬鳥賦〉。 在這篇賦中，賈誼借自己與鵬鳥的對話，引用很多老莊的觀點，認為人生無常，運不可期，也安慰自己人生應該無慾無求，恬然自安。但是細讀之下，仍然能從文字裡發現深深的憂憤之情。賈誼說：「且夫天地為爐，造化為工；陰陽為炭，萬物為銅。」這個故事源自〈莊子．大宗師〉。在文中莊子說：如果現在有個銅匠在煉銅鑄器，突然有股銅汁跳起來說我必將成為干將莫邪那樣的寶劍，銅匠一定會認為這股銅汁中邪，是不祥之物，應該棄去不用。 今天的社會也是這樣，萬物都在爐中熔煉，突然有什麼跳出來說我是人，我是人！天地也會認為他中了邪，一定會棄去不用。所以，賈誼的這個寫法其實就是屈原「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」的一個翻版。雖然他在文末也說「德人無累兮，知命不憂」，不過，這看上去更像他的自我安慰，也就是在全面的低沉中勉強給自己打氣罷了。 今天人們知道的賈誼最著名的作品是〈過秦論〉，這是一篇借探討秦朝興亡史來為漢代統治者提供借鑑的文章。文章裡提出一個重要觀點：國家要實行仁政，才有可能長治久安。這個觀點對後世有很大的影響。直到現在，〈過秦論〉都是課本裡的重點篇目。

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書籍介紹

本文摘錄自《有故事的唐詩：經典名句是這樣來的》，日出出版

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作者：夏昆

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詩人的鬱悶

故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。

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詩人的多情

曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲。

取次花叢懶回顧，半緣修道半緣君。

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發現詩人的另一面

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Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九