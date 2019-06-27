《改變人類命運的科學家們【之一】》：培根提出「歸納法」，成為建構科學的新框架

圖文：金載勳

Photo Credit: 啟動文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《改變人類命運的科學家們【之一】：從哥白尼到牛頓，地球依然在轉動》，啟動文化出版

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作者：金載勳

譯者：張珮婕

審訂：鄭志鵬

人人都能看懂的知識型漫畫，

好好認識改變人類命運的偉大的科學家們。

承先啟後，繼往開來，

人類的智慧不斷累積，造就今日的我們。

理科人跟文科人都可輕鬆閱讀的經典。

《改變人類命運的科學家們》系列共三冊，

結合知識、文本、插圖與機智幽默的對話，

深入淺出解說科學家故事及科學原理，

為你介紹科學史上50個經典場面，52名重要科學家。

世界的中心究竟是地球還是太陽？

在基督教統治的中世紀歐洲，最精彩壯烈的一頁科學革命里程碑。

【之一】

從哥白尼到牛頓，地球依然在轉動

古希臘哲學家亞里斯多德集大成的知識，成為影響後世兩千年的重要世界觀，其中包含地球是宇宙中心的「地心說」。16世紀時哥白尼對此提出質疑，開啟了科學革命的序幕，歷經主張日心說的伽利略，到18世紀牛頓樹立古典力學規則。這些科學家們，身處宗教凌駕一切學問之上的年代，依然堅守信念，探討解釋世界的根本原理的求知精神，催生了「科學」的誕生。

本集收錄：

亞里斯多德、德謨克利特、哥白尼、第谷、克卜勒、吉爾伯特、伽利略、培根、笛卡兒、虎克、雷文霍克、海什木、牛頓

《改變人類命運的科學家們》系列作品，尚有《【之二】：從法拉第到愛因斯坦，一切從Big Bang開始》，《【之三】從林奈到門得列夫，揭開看不見的物質真相》，他們都是擁有聰明才智並勇於探索的發現者，在科學史上寫下一頁頁歷史的偉大巨人。

Photo Credit: 啟動文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰