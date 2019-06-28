《有故事的宋詞》：李白的三首〈清平調〉到底是詩還是詞？

文：夏昆

詩人李白？詞人李白？

他的〈清平調〉到底是詩還是詞？

說起唐朝最有名的大詩人，可能每個人首先想到的都是詩仙李白。的確，李白可謂是大唐首席詩人，千百年來，他的詩篇廣為流傳，直到現在，他的〈靜夜思〉、〈望廬山瀑布〉、〈早發白帝城〉、〈將進酒〉、〈蜀道難〉等都是膾炙人口的名篇。

可是你知道嗎？李白其實也是個詞人。

初唐的時候，很多人就開始寫詞了，如前面講的裴談、沈佺期，盛唐著名的皇帝唐玄宗李隆基也喜歡寫詞，還寫下了前面那首〈好時光〉，可是詩仙李白難道也寫過詞嗎？

當然寫過。

有一個著名的故事，講的就是李白寫詞的事情。

李白四十多歲的時候，終於被道士吳筠推薦，進宮做了唐玄宗的翰林供奉。可是這個官職其實不過就是陪在皇帝身邊供皇帝解悶的，根本無法讓李白實現他輔佐皇帝治理國家的政治夢想，因此李白經常溜出去跟朋友在長安集市上喝酒，而且經常喝得酩酊大醉。

這年春季的一天，惠風和暢，春暖花開。唐玄宗和楊貴妃在沉香亭遊玩，見到如此美景，唐玄宗就想讓樂工演奏一首〈清平調〉，可是唐玄宗又想，以前的〈清平調〉用的都是舊詞，無法配合今天的美景，更何況自己寵愛的楊貴妃在身邊，如果能寫首新詞，不僅讚美身邊的美景，更要讚美身邊的愛妃，豈不更好？可是，叫誰來寫新詞呢？唐玄宗想到了李白，於是馬上命令身邊的宦官：「宣李白進宮。」

接到聖旨，宦官們急忙去找李白，可是到處都找遍，也沒看見詩仙。這時候一個聰明的宦官靈機一動說：「我知道他在哪裡。」於是他們來到長安集市上的酒家，一看，李白果然在那裡跟朋友喝得興高采烈。宦官急忙上前宣旨，誰知道李白已經喝得爛醉，不但不跟著宦官進宮，還在掙扎著胡言亂語：「什麼……進宮？……我就是仙……不是詩仙……我……是酒……酒仙！」[1]

宦官們不由分說，把李白架起來就走，終於到了沉香亭，把李白放在地上，誰知他竟然呼呼大睡。大家哭笑不得，只好端來一盆水，潑在他臉上，李白一下子醒了，才發現自己身在皇宮，而在自己面前的居然就是皇帝和貴妃。這時候宦官們才告訴他事情的原委。明白情況之後，李白醉意全失，揮筆唰唰唰就一連寫下三首〈清平調〉：

〈清平調〉 雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。

若非群玉山頭見，會向瑤台月下逢。 一枝紅豔露凝香，雲雨巫山枉斷腸。

借問漢宮誰得似？可憐飛燕倚新妝。 名花傾國兩相歡，長得君王帶笑看。

解釋春風無限恨，沉香亭北倚闌干。

這三首〈清平調〉用鮮花來比喻楊貴妃的美麗，同時也描寫了此時身邊的美景，深得玄宗皇帝欣賞，因此，這三首詩也成為李白的代表作。

不過關於這三首詩的體裁，歷來有爭議。有人說這三首詩是七言絕句，的確，三首〈清平調〉都是每句七個字，很像七言絕句；但是也有人說這其實是樂府古體詩，因為「清平調」本身就是樂府一種音樂的曲調。不過從李白創作的過程來看，這三首更類似於詞。因為它們都是先有了現成的音樂，然後根據音樂的旋律和節拍填入相應的詩句，這跟看到某個景物有感而發創作一首詩其實是不一樣的。所以創作詩叫「寫詩」，而創作詞則也叫「填詞」。到了宋代，〈清平調〉也就成了一個固定的詞牌。

如果說三首〈清平調〉到底是絕句還是樂府詩，抑或是詞仍有爭議的話，下面這首傳說是李白的作品應該屬於詞無疑了。

〈憶秦娥〉 簫聲咽，秦娥夢斷秦樓月。秦樓月，年年柳色，灞陵傷別。

樂遊原上清秋節，咸陽古道音塵絕。音塵絕，西風殘照，漢家陵闕。

這首詞第一句就借用了一則神話傳說：春秋時有個叫蕭史的音樂家，非常善於吹簫，深得秦穆公的賞識，秦穆公把女兒弄玉嫁給了蕭史。兩人結婚之後非常恩愛，經常一起演奏音樂。有一天，夫婦倆正在樓上吹簫，簫聲竟然引來一隻鳳凰，後來兩人乘著鳳凰就上了天。

可是在李白這首詞裡，動人的簫聲卻飽含悲哀與淒涼，甚至有些嗚咽。冰涼的月光照在樓台上，極目遠望，能夠看到灞陵的依依楊柳。灞陵是古時候長安人送別的地方，人們送別的時候，有折柳相贈的習俗，因為「柳」與「留」同音，代表人們對朋友的依依不捨。此時已是深秋，長安附近的樂遊原也籠罩在一片蕭瑟淒涼之中。從咸陽通往外地的道路是秦國修建的，現在已經很古老，也沒有多少人走在這古道上。此時西風吹起，夕陽殘照，最後的餘暉，落在了漢朝古墓前的漢闕上。

如果這首詞真的是李白寫的，那麼李白為什麼要寫這首詞呢？後代有學者說，這首詞應該是寫在安史之亂的時候。

唐玄宗在統治的後期，驕傲自滿，貪圖享樂，國家逐漸走下坡。在天寶十四年（公元七五五年），安祿山起兵叛亂，這場戰爭給處於頂峰的唐朝重重一擊，從此大唐王朝開始走向衰落。面對漫天的烽煙和滿目的瘡痍，李白心情十分沉重，他想起漢朝的時候國力是如此強盛，曾經多次出擊匈奴，拓土開疆，威震四方，可是現在強盛的漢朝卻只剩下殘垣斷壁。而輝煌一時的大唐會不會也跟漢朝一樣，最後湮沒在歷史的荒草中呢？沒人能給出答案，回答詞人的，只有奄奄的殘陽和殘陽下的瓦礫荒草。[2]

註解

[1] 杜甫〈飲中八仙歌〉：李白一斗詩百篇，長安市上酒家眠。天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。

[2] 清代劉熙載在《藝概》中說，這首詞大概是作於安史之亂唐玄宗逃奔蜀地之後。「想其情境，殆作於明皇西幸後乎？」清代黃蘇在《蓼園詞評》裡也說：「此乃太白於君臣之際，難以顯言，因托興以抒幽思耳。……嘆古道之不復，或亦為天寶之亂而言乎？然思深而托興遠矣。」

宋詞小帖：除了〈憶秦娥〉，相傳李白作的詞還有一首〈菩薩蠻〉。 〈菩薩蠻〉 平林漠漠煙如織，寒山一帶傷心碧。暝色入高樓，有人樓上愁。

玉階空佇立，宿鳥歸飛急。何處是歸程？長亭更短亭。

相關書摘 ►《有故事的宋詞》：被貶官的蘇軾為何自號「東坡居士」？

書籍介紹

本文摘錄自《有故事的宋詞：經典名句是這樣來的》，日出出版

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作者：夏昆

愛上宋詞，就從56個故事開始

宋詞不是只有風花雪月、悲歡離合，

身在那個動盪的時代，宋詞不僅是一首首絕美的詞，

它說的是一個時代的靈魂與精神寄託。

走進宋詞的世界，要風月也罷、要家常也好，

都能從故事中看見詞人的人生意境與無常際遇。

詞人的磨難

大江東去，浪淘盡、千古風流人物。

故壘西邊，人道是、三國周郎赤壁。

亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。

江山如畫，一時多少豪傑！

蘇軾又叫蘇東坡的原因很悲涼！

少年得志的蘇軾經歷了人生第一次的磨難：被貶官至黃州，看盡世態炎涼，在痛苦與孤獨中他開始厭倦當下的生活，在黃州他最常去的就是赤壁，因此寫下了傳誦千古的〈念奴嬌‧赤壁懷古〉。經歷此次貶官後，他從痛苦中覺醒，成為一個瀟灑樂觀之人。文學素養極佳的他寫出如此豪情萬丈的詞句，也沒有因此消極沉淪，反而為人生轉了新方向，絕對是心靈強大之人！

詞人波折的情感

尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚。

乍暖還寒時候，最難將息。三杯兩盞淡酒，怎敵他、晚來風急。

雁過也，正傷心，卻是舊時相識。

出身名門的才女李清照，她的晚年何以十分淒涼？

李清照與丈夫趙明誠婚姻美滿幸福，可是歷經家破國亡、丈夫病逝、改嫁受騙，落得悽慘無比，連想把畢生才學傳授予人都被無情拒絕，人生悲苦至此，讓她創作出如此佳作〈聲聲慢〉。

詞人的帝王夢

多少恨，昨夜夢魂中；還似舊時游上苑，

車如流水馬如龍，花月正春風。

李煜降宋後的生活過得如何？

前一天還是九五之尊的皇帝，轉眼國破家亡，淪為階下囚。李煜降宋後被封為「違命侯」，後來又被晉封「隴西郡公」，但是他的身分其實就是個囚徒。想到曾經擁有的地位，再反觀如今的處境，李煜每天都肝腸寸斷。他總在夢裡回味過往的日子，夢醒後無盡的悲涼和悽慘讓他寫下〈望江南〉。

發現詞人的另一面

名嘴評論家：李清照。評李煜：「語言雖奇妙，但很多亡國之音。」評黃庭堅：「內容充實，但小毛病太多。」

堅持己見超會拗：王安石

人生勝利組：晏殊

特種部隊將軍：辛棄疾

北宋首席詞曲家：柳永

文壇伯樂王：歐陽修

斜槓青年：蘇軾，他是詩人／詞人／散文家／書法家／畫家／美食家／幽默大師

53位詞人╳56個宋詞故事╳120首經典佳作

宋詞是宋朝這個紛擾時代下的絕美藝術，背後的故事更是多姿多采。本書加入「宋詞小帖」以及「詩詞中的傳統節慶」，讓我們跨境遊歷多情多愁的宋詞世界，參與每首詞的誕生，不論你是否熟悉每首詞，都能因此更貼近詞人當下的感受、進而愛上宋詞。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰