《有故事的宋詞》：被貶官的蘇軾為何自號「東坡居士」？

文：夏昆

被貶官的蘇軾為何自號「東坡居士」？

我們都知道，蘇軾字子瞻，我們也知道，蘇軾還有個稱號，叫東坡居士，這個稱號是怎麼來的呢？

蘇軾經歷了烏台詩案之後，被貶到黃州，這是一處很偏僻的地方。因為被貶官，蘇軾的俸祿減少了一半，而家裡人口又多，為了度日，蘇軾每個月把自己的俸祿四千五百錢分成三十份，用麻繩串起來掛在房梁上，每天早上用長叉子取下一串使用，如果有結餘，蘇軾就會很高興地把剩下的錢儲存在罐子裡，預備朋友來的時候買酒喝。

有一次，蘇軾的朋友馬正卿專程從揚州趕來看望蘇軾，看到蘇軾生活如此貧苦，於是找到黃州太守，將當地的一塊荒地撥給蘇軾耕種，幫助他一家解決吃飯問題。蘇軾十分高興。這塊荒地在黃州城東邊，又是一塊坡地，蘇軾想起了自己崇拜的唐代詩人白居易在忠州的時候就有一塊用來植樹、種花的地叫東坡，為效法白居易，蘇軾也把這塊地叫東坡，還給自己取了一個號，叫「東坡居士」，從此以後，我們就把蘇軾也叫作蘇東坡。

相比於黃州生活的艱難，讓蘇軾更痛苦的是世態的炎涼。因為他下獄，又被貶黃州，很多以前跟他關係好的人都不敢搭理他，原本經常寫信給他的人不再寫信了，甚至他寫過去的信人家也不再回。曾經朋友遍天下的蘇東坡頓時少了很多朋友。他寫詞說「酒賤常愁客少」，其實並不是說自己的酒品質不好，朋友都不來拜訪，而是因為自己現在是戴罪之身，很多人避之唯恐不及，這讓蘇軾更感到痛苦與孤獨。

有一天晚上，蘇軾到朋友家喝酒，喝醉睡著了，過一會兒又醒來，此時已經是半夜，蘇軾獨自回家。到家時，家人都睡著了，連負責開門的僕人也鼾聲大作，蘇軾敲半天門都沒人應門，無奈之下，他只好坐在自己家門口，就這樣坐了一夜。

這一夜蘇軾想了很多，他想到自己少年得志，高中進士，得到當時文壇領袖歐陽修的賞識，成為名震天下的青年才俊，可是在官場打滾二十多年，不僅功業不成，反而像牽線木偶一樣一下被指派到這，一下被指派到那，而現在竟然落得被貶黃州的下場！蘇軾覺得厭倦了，他真想離開這種牽線木偶似的生活，真正做一次自己的主人。可是身在官場，要自己做主談何容易！夜深了，江水平靜，就像閃光的絲綢一樣波瀾不驚，蘇軾心想，要是能坐一條小船，離開黃州，離開官場，離開這牽線木偶的人生，那該多好啊！

〈臨江仙〉 夜飲東坡醒復醉，歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應，倚杖聽江聲。

長恨此身非我有，何時忘卻營營。夜闌風靜縠紋平。小舟從此逝，江海寄餘生。

每個人生命中都會有波折和痛苦，但是不是每個人都能從波折和痛苦中覺醒，因為這個過程往往是艱難而複雜的。初到黃州的蘇軾也經歷了痛苦、徬徨、孤獨、迷茫，但是當他逐漸平靜之後，便憑藉自己的意志與豁達戰勝痛苦，成為一個瀟灑樂觀的人。

黃州附近的長江岸邊，有一塊可以在上面俯視江面的高崖，叫赤壁磯。有人說，其實應該叫赤鼻磯，以免將其與周瑜火攻曹操的赤壁相混淆，據考證，赤壁之戰的爆發地是湖北嘉魚縣，而不在黃州。不過蘇軾當時是戴罪之身，行動被嚴加監管，所以沒有機會到嘉魚縣赤壁去遊覽，因此，他最常去的地方還是黃州的赤壁。在這裡，他留下了兩篇賦——〈前赤壁賦〉、〈後赤壁賦〉，還留下一首傳誦千古的〈念奴嬌．赤壁懷古〉：

〈念奴嬌 赤壁懷古〉 大江東去，浪淘盡、千古風流人物。故壘西邊，人道是、三國周郎赤壁。亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑！ 遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間、檣櫓灰飛煙滅。故國神遊，多情應笑我、早生華髮。人間如夢，一樽還酹江月。

滔滔長江水，就像不停流逝的時間，在它們面前，任何前朝功業、英雄豪傑最終都逃不脫成為歷史的命運。在赤壁的西邊，有一些古代營壘的遺址，有人說，這就是三國周郎率領軍隊抗擊曹操的地方。放眼望去，江邊亂石林立，直刺天空，波濤拍擊江岸，浪花飛濺，如千堆白雪，讓人不禁感慨：如畫的江山，不知曾孕育了多少英雄豪傑！

蘇軾想起了著名的英雄周瑜。周瑜二十四歲就擔任建威中郎將，三十三歲指揮赤壁之戰，打敗當時不可一世的曹操，可謂人中豪傑。而且周瑜娶了吳地最美的兩姐妹之一的小喬，英雄美女，人生真可以說是完美了。他指揮赤壁之戰的時候，搖著羽扇，戴著綸巾，從容不迫，指揮若定，似乎只在談笑間，就把曹操的百萬大軍打得丟盔棄甲，潰不成軍。想到這些，再聯想到自己，蘇軾不禁自嘲：看來我真是自作多情，憂心太多，連頭髮都過早地變白了。遙望江水，回想前人，蘇軾突然覺得人生就像一場夢，他端起一杯酒，緩緩灑在江邊，祭奠江水和月亮，讓所有的痛苦和不快，都隨著這江水流去，再也不回來。

黃州之貶是蘇軾生平遭遇的第一次重大磨難，也是他思想轉變的轉折點。在這裡，他成了蘇東坡，開始用豁達樂觀來消解人世間的痛苦與悲涼，而後來他甚至還被貶到惠州、儋州（今海南島），但是，不管被貶到哪裡，蘇軾都笑對人生，笑對痛苦，他的樂觀與豁達也成為他留給後世的我們最珍貴的精神財富，教會我們如何生活，如何面對生活中的艱難。

宋詞小帖：說起蘇東坡，你是否最先想到的是東坡肉呢？ 蘇東坡剛被貶到黃州的時候，俸祿很少，家裡人口很多，所以生計很艱難。但是他發現一個奇怪的現象：黃州的豬肉品質很好，價格卻很便宜。這是因為當時的富人一般喜歡吃羊肉，不屑於吃豬肉，而窮人又不知道烹調豬肉的方法，因此豬肉價格很低。蘇東坡便買了豬肉，自己創造一種烹飪方法，把豬肉做得很好吃，這就是東坡肉。蘇東坡還專門寫了一篇〈豬肉頌〉，將這種烹飪方法流傳下來： 淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮，早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。

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書籍介紹

本文摘錄自《有故事的宋詞：經典名句是這樣來的》，日出出版

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作者：夏昆

愛上宋詞，就從56個故事開始

宋詞不是只有風花雪月、悲歡離合，

身在那個動盪的時代，宋詞不僅是一首首絕美的詞，

它說的是一個時代的靈魂與精神寄託。

走進宋詞的世界，要風月也罷、要家常也好，

都能從故事中看見詞人的人生意境與無常際遇。

詞人的磨難

大江東去，浪淘盡、千古風流人物。

故壘西邊，人道是、三國周郎赤壁。

亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。

江山如畫，一時多少豪傑！

蘇軾又叫蘇東坡的原因很悲涼！

少年得志的蘇軾經歷了人生第一次的磨難：被貶官至黃州，看盡世態炎涼，在痛苦與孤獨中他開始厭倦當下的生活，在黃州他最常去的就是赤壁，因此寫下了傳誦千古的〈念奴嬌‧赤壁懷古〉。經歷此次貶官後，他從痛苦中覺醒，成為一個瀟灑樂觀之人。文學素養極佳的他寫出如此豪情萬丈的詞句，也沒有因此消極沉淪，反而為人生轉了新方向，絕對是心靈強大之人！

詞人波折的情感

尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚。

乍暖還寒時候，最難將息。三杯兩盞淡酒，怎敵他、晚來風急。

雁過也，正傷心，卻是舊時相識。

出身名門的才女李清照，她的晚年何以十分淒涼？

李清照與丈夫趙明誠婚姻美滿幸福，可是歷經家破國亡、丈夫病逝、改嫁受騙，落得悽慘無比，連想把畢生才學傳授予人都被無情拒絕，人生悲苦至此，讓她創作出如此佳作〈聲聲慢〉。

詞人的帝王夢

多少恨，昨夜夢魂中；還似舊時游上苑，

車如流水馬如龍，花月正春風。

李煜降宋後的生活過得如何？

前一天還是九五之尊的皇帝，轉眼國破家亡，淪為階下囚。李煜降宋後被封為「違命侯」，後來又被晉封「隴西郡公」，但是他的身分其實就是個囚徒。想到曾經擁有的地位，再反觀如今的處境，李煜每天都肝腸寸斷。他總在夢裡回味過往的日子，夢醒後無盡的悲涼和悽慘讓他寫下〈望江南〉。

發現詞人的另一面

名嘴評論家：李清照。評李煜：「語言雖奇妙，但很多亡國之音。」評黃庭堅：「內容充實，但小毛病太多。」

堅持己見超會拗：王安石

人生勝利組：晏殊

特種部隊將軍：辛棄疾

北宋首席詞曲家：柳永

文壇伯樂王：歐陽修

斜槓青年：蘇軾，他是詩人／詞人／散文家／書法家／畫家／美食家／幽默大師

53位詞人╳56個宋詞故事╳120首經典佳作

宋詞是宋朝這個紛擾時代下的絕美藝術，背後的故事更是多姿多采。本書加入「宋詞小帖」以及「詩詞中的傳統節慶」，讓我們跨境遊歷多情多愁的宋詞世界，參與每首詞的誕生，不論你是否熟悉每首詞，都能因此更貼近詞人當下的感受、進而愛上宋詞。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰