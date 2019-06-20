「公醫醫療」體制下的選擇題：你選擇等2年，還是花30萬？

文：陳和謙（住院醫師）

近期香港爆發「反送中」事件，上百萬民眾走上街頭，香港警方採用胡椒噴霧、催淚噴槍、布袋彈、橡膠彈，來趨散示威的民眾。這次事件經過媒體報導及影片轉發，讓不少台灣人清楚看見兩地差異，並重新感知台灣這塊土地上特有的自由空氣。

然而除了自由，台灣其實還有一項特產，也總是長期被民眾習慣著，然後漸漸忽略、遺忘，那就是台灣的「醫療」。

生病了，怎麼辦？

想像你是一位媽媽，生活在「公醫醫療」體制下的國度，例如英國或香港。你的孩子剛出生幾個月，這幾天胃口不好、喝奶到一半就吐出來，並且反覆哭鬧。你細心測量寶寶體溫，發現竟然高達攝氏38.2度。

這時候你要怎麼辦？馬上起身帶寶寶去有健保的醫院嗎？但是公醫體制的地區並不像台灣有健保，公民並沒有公共的醫療保險。

以香港為例，香港的醫療院所分為「公家」和「私家」，其中公家醫院（診所）的經費，來自於香港政府的稅收，它的支出涵蓋了公家單位醫護人員薪資、檢驗費用、耗材成本等項目。而私家醫院（診所）的經費來源，就完全來自病人的口袋。

公家醫院掛專科？你可能需要等上一、兩年

這樣聽起來，公家醫院似乎跟台灣的健保比較接近，那就帶寶寶去公家醫院吧？

若是如此，你就和九成香港民眾的選擇一樣，生病時會到政府給付的「公家醫療院所」看病。雖然公醫制度的地區沒有全民醫療保險，但病人到公家醫院掛號看病，費用也相當便宜。以香港為例，它的費用幾乎就跟台灣健保一樣便宜。

太好了！於是你走進公立醫院的大門，想說就掛個小兒科的門診等看病吧。然後你發現自己根本掛不了像是小兒科、內科、骨科、耳鼻喉科這樣的「專科門診」。

發生什麼事了？

原來在公醫制度底下，掛專科門診的號以前，你必須要先經過「普通科」醫師（即台灣「家庭醫學科」醫師）的診治。只有當普通科醫師認為疾病太嚴重，自己沒有能力處置時，才會開立轉診單。這時候，你才取得了掛「專科門診」的資格。

不過就算你有了轉診單，成功掛上了專科醫師的號，你很可能也必須等很久才能看到醫生。以香港為例，如果你沒有被鑑定成「緊急」，而只有「半緊急」的身份，那麼，你至少必須等候一個多月才能看到門診。而如果被醫護人員鑑定為「穩定」身份，你甚至必須等上一、兩年。

瞭解實際情況之後，你真是驚呆了。想說小朋友還在發燒，不如乾脆放棄門診，直接去掛急診吧！

只不過其他多數生病的人，想法應該也跟你一模一樣。所以，一旦你抵達公家醫院的急診現場，就會發現自己簡直是來到排隊的地獄。在這樣的環境裡，雖然是「急」診，但等幾小時、甚至十幾小時才看到醫生，一點也不奇怪。

現實就是如此殘酷：在公醫制度的國度裡看病，費用確實便宜──就跟台灣健保一樣──但常常必須等很久。如果沒有生命危險，病人在安排檢查、預約掛號之後，等一、兩年才能做到檢查、看到醫生，是一件很「正常」的事。

私家醫院？先看自己的口袋夠不夠深

天啊！你想說自己懷裡的小寶貝生病不舒服，已經一、兩天吃不下東西了，不能再等了呀。萬一到公立醫院，要排很久的隊怎麼辦？

沒關係，你仍然有選擇──你可以帶寶寶前往「私家醫療院所」看病。在私家醫院，你不需要等很久，因為去的人其實不多。再次以香港為例：整個香港只有大約一成的民眾，會前往「私家醫院」就醫。

其實，私家醫院的醫療服務未必會輸給公家醫院，醫師的素質水平，甚至可能有過之而無不及。唯一的缺點，就是私家醫院醫療費用高昂，而且病人需要完全自費。

那麼，公醫體制下的自費醫療，到底有多貴呢？

兩個星期前，筆者在台北某大醫院的門診診間，遇到了一對夫妻，抱著小寶寶前來就醫。先生在香港工作，太太在台灣工作，他們倆不定期會來往台灣香港兩地。本篇文章先前所述的心路歷程，正是這對新手爸媽遇到的真實情境。

他們倆將近一歲的寶寶，在發燒、食慾減退之後，抽血、驗尿被診斷出泌尿道感染，在香港私家醫院的一般病房住了七天，打了靜脈注射的抗生素，前前後後，一共花了7萬5千港幣，相當於約30萬台幣。

住院期間，私家醫院的主治醫師，告知他們寶寶可能有腎臟積水和泌尿道異常的風險，但這對爸媽拒絕了後續的檢查，在抗生素的療程結束後，就堅持出院。

他們印了一整疊的病歷和檢驗結果，搭飛機前來台灣，掛了醫學中心的專科門診，希望醫師能幫他們的寶寶安排後續腎臟超音波的檢查。

事實上，這對爸媽設想得相當周到。他們不是只有考慮後續腎臟超音波（renal ultrasound），或是靜脈注射泌尿系統攝影檢查（IntraVenous Pyelogram, IVP）所需的費用，而已經把如果影像結果異常、需要進行手術，以及再住院的情況都考量在內。

當然，私家醫院想必也有能力進行後續處置，然而，僅僅是不需自費藥物或安排自費檢查的「常見」感染症，在香港私家醫院就需要30萬台幣（在台灣相同病程的自付額恐怕不超過1萬台幣）。如果後續還要安排更多影像或手術，所需的醫療花費想必更是可觀。

我想，如果你我是這位爸媽，應該也會做出一樣的選擇吧？

台灣真的是鬼島嗎？

在公醫體制的社會裡，政府聲稱每個人的就醫權利都受到保障。但現實的情況卻是：人們選擇到「公家」醫院看病，便宜，但可能要等到天荒地老；到「私家」醫院看病，迅速，但卻幾乎只有上層階級，才負擔得起相應的高昂花費。

然而在台灣，處處都有健保合約的醫療院所，就醫既便宜、又迅速。所以國外的醫學專家來到台灣，才會一直對台灣的健保讚不絕口。

台灣，真的是鬼島嗎？可能吧。不過，現今生長在這座島裡的人們，確實很少需要去奮鬥，就能夠坐享其他國度裡，人們就算賭命抗爭，也追尋不到的幸福，是吧？

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航